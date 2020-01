Wat worden de nieuwste modekleuren voor de man voor lente zomer 2020? Ha… ga dat maar eens samenvatten. De modeontwerpers trakteerden ons weer op een kleurrijk palet. Maar laten we een poging wagen en de meest voorkomende (of opvallende) kleuren voor het nieuwe seizoen uitlichten.

1. Blauw

Blauw is dé kleur voor 2020 en deze kleur komen we in alle mogelijke kleurschakeringen in de nieuwe modecollecties tegen. Van helblauw tot donkerblauw.

Opvallend: de combinatie van donkerblauw met zwart.

2. Pastels en zachte tinten

Verwassen pastels, poederkleuren en zachte grijsblauwe en grijsgroene tinten doen het lente zomer 2020 goed. Dit soort kleuren gaan we vooral in het voorjaar dragen, als felle kleuren nog net even te uitbundig zijn.

3. Roze

Een opvallende kleur op de herencatwalks voor lente zomer 2020 is roze!

4. Neutrale tinten

Beige en andere koloniale, aardse kleuren laten zich gemakkelijk dragen en zijn ook dit seizoen goed vertegenwoordigd.

5. Bruintinten en andere herfstige toonaarden

Opvallend: bruin en andere herfstige toonaarden als donkerrood kleuren de modecollecties voor lente en zomer 2020!

6. Wit en zwart

Het mogen dan theoretisch geen kleuren zijn, we noemen ze toch maar even: wit en zwart blijven we dragen. En dan vooral NIET met elkaar. Ga voor total white of total black (of combineer wit of zwart met andere kleuren).

7. Monochrome outfits. Van top tot teen in dezelfde kleur

Een andere opvallende kleurtrend is dat we ons van top tot teen in dezelfde kleur gaan kleden. Dat is natuurlijk bijna vanzelf al het geval als je een maatpak draagt, maar het geldt deze zomer ook voor meer casual outfits.

8. Kleurrijke fantasieën

En verder gaan we de meest kleurrijke en wildste fantasieën zien: van dierenprints tot bonte bowlingshirts, maar hierover in een volgend artikel meer.

