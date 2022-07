Modellen off-duty bij de modeshow van Giorgio Armani voor zomer 2023

Het is Milan Fashion Week. Op de catwalks showen de allernieuwste herencollecties voor zomer 2023. Op 20 juni 2022 was het de beurt van Giorgio Armani. De maestro presenteerde zijn nieuwe collectie nu eens niet in zijn nieuwe hoofdkwartier in de Via Bergognone maar in het legendarische pand in de Via Borgonuovo.

De straat was voor de gelegenheid afgezet zodat de VIPs in alle rust konden arriveren. En rustig was het. Op deze laatste morgen van de Fashion Week, met een uitgedunde showkalender, was het grote publiek ver te zoeken en stonden de streetstyle fotografen met de armen over elkaar te wachten.

Pas na afloop van de show, toen de modellen het pand verlieten, kwam er enige beweging en kwamen ook wij in actie. De heren hadden achterovergekamd haar met gel voor een cleane klassieke look. Maar dat was vanzelfsprekend een keuze van het modehuis.

Wat wij echter opvallend vonden, was dat we – net zoals bij het modepubliek – meerdere heren met parelkettingen zagen. We hebben het hier écht over een trend, een zomerhit.

Opmerkelijk waren ook de zonnebrillen die de modellen dragen (wederom een persoonlijke keuze van deze heren off-duty). Er zaten wél héél bijzondere brillen tussen. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Misschien kun je er zelf iets mee.