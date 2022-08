Zo wordt jouw business overhemd supercool

Vakantie? Zomer? Genoeg van je blauwwitte gestreepte business overhemd? Wacht even voordat je het weghangt. Het is een super modetrend voor zomer 2022.

Streetstyle mode zomer 2022. Het business overhemd. Foto Charlotte Mesman

Op zich is het niet vreemd dat een blauwwitte streep in de zomer ‘cool’ is. Van oudsher associëren we dit patroon met koel, fris en schoon. Waarschijnlijk wordt het om diezelfde redenen heeft dit strepenpatroon ook op de werkvloer gewaardeerd.

Maar haal het (weer) eens uit de context en draag het in je vrijtijd zoals we dat de heren tijdens de herenmodeweek in Milaan voor zomer 2023 zagen doen.

Streetstyle mode zomer 2022. Het business overhemd. Foto Charlotte Mesman

Een spijkerbroek met zo’n blauwwit overhemd mag banaal klinken maar het is nog altijd een van de meest geslaagde combinaties die je kunt bedenken. Wil je een stapje verder doen, draag het dan ook eens op een (grijze) joggingbroek, zoals op onze streetstyle foto. De look is helemaal af met een zomertrui met marinière-motief in je middel.

Streetstyle mode zomer 2022. Het business overhemd. Foto Charlotte Mesman

Een andere – zéér bijzondere – streetstyle look die wij spotten, is die waarbij het knoopje van de manchet door een van de bovenste knoopsgaten aan de voorkant van het overhemd was gehaald. Zo krijgt je business overhemd een moderne vormgeving. Eronder draag je een witte seventies tank top, een cult item dat iedere fashionista deze zomer in huis heeft.

Streetstyle mode zomer 2022. Het business overhemd. Foto Charlotte Mesman

Tot slot signaleren we nog een interessante combinatie: het streepoverhemd met boxershorts/boxing shorts in (ongeveer) hetzelfde motief. Ook deze look maak je af met een seventies tank top.

Streetstyle mode zomer 2022. Het business overhemd. Foto Charlotte Mesman

Het zijn maar ideeën maar misschien doe je er inspiratie voor jouw modelook (en business overhemd) van op.