Modetrends lente zomer 2020. Bloemenprints voor hem

Mannen in bloemenprints. Krijg je daar een beetje de kriebels van? Hoeft niet, hoor! Bloemenprints doen geen afbreuk aan je stoere imago. Een schoolvoorbeeld is Magnum P.I. met zijn gebloemde Hawaï shirts. Oké, de privé detective droeg bij voorkeur shirts met grote bloemen en jungle thema’s, en dat in een tropische omgeving, dus het ligt wel een beetje anders. Maar toch mag je je als man best aan een bloemenprints wagen. Zelfs als het heel kleine blommetjes zijn.

Kleine-bloemetjesprints – zoals als we op ouderwetse behangetjes wel eens tegenkomen – zijn deze zomer een huge modetrend. Vooral voor de dames. Maar de microbloementrend heeft de herencollecties ook gecontamineerd, zoals dat zo mooi heet. En dus zagen we op de catwalks voor lente zomer 2020 ook heren in priegelige bloemetjes.

Vanzelfsprekend staat en valt het succes van zo’n modetrend met de manier waarop je ‘m interpreteert. Combineer een bloemenshirt met een stoere tie dye spijkerbroek en een paar slippers voor een dagje aan zee en je hebt een supercoole look.

Wat moeilijker ligt het als je jezelf van top tot teen in de microbloemen steekt, maar sommige types komen ook daar goed mee weg. Het is maar wie en hoe je het draagt.

Heel ingetogen zijn de bloemenprints die we bij Fendi zagen. De bloemen zijn dan wel groter, maar de kleuren zijn gedekt waardoor ze zich gemakkelijker laten dragen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door deze nieuwe modetrend voor lente zomer 2020.

