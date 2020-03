De modetrends voor lente zomer 2020 staan (onder meer) in het teken van de jaren ’70. Maar natuurlijk gaan we niet als een hippie door het leven. Zo integreer je je look met seventies items.

De modetrends voor lente zomer 2020 staan (onder meer) in het teken van de jaren ’70. Voor een modehuis als Etro – dit Italiaanse merk staat bekend om zijn etnische fantasieën – is dit koren op de molen. Etro kwam voor het komende seizoen direct met een uitgesproken seventies look. Natuurlijk gaan we die niet blindelings overnemen. We signaleren je een aantal items en ideeën om jouw modelook voor lente zomer 2020 een seventies touch te geven, zonder dat het al te veel hippie wordt.

1. Ga voor een jaren ’70 spijkerbroek en combineer ‘m met een sweater of T-shirt in plaats van een etnische fantasie.

2. Ga voor een overhemd met paisleys. Draag het op je gebruikelijke spijkerbroek of combineer ‘m met een kaki broek.

3. Geef je seventies look een rock twist met een stoer T-shirt.

4. Ga voor de leren sandalen (verderop in het seizoen natuurlijk) maar houd de rest sportief.

5. Ga voor een seventies look in gedekte kleuren – grijs, zwart – zodat het houtje-touwtje gevoel er een beetje af is.

Met andere woorden: mix and match seventies invloeden met moderne items, creëer spannende contrasten, haal de modetrends voor lente zomer 2020 expres door elkaar, laat je fantasie gaan!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren!

ADVERSUS