Dat bermuda’s een huge modetrend voor lente zomer 2020 gaan worden, is daar aan toe, maar dat de ontwerpers ons ook in boxershorts de straat willen opsturen, is een ander verhaal. Het tropische thema dat de mode de komende seizoenen in de ban houdt – denk aan tropische vogels, apen, palmbladen en dat soort dingen – is de ontwerpers mogelijk naar de kop gestegen. De gedachte aan zinderende hitte en exotische Bounty-stranden moet wel de achtergrond zijn voor de boxershorts-trend. Luchtig en zomers.

Voorwaarde is wel dat je boxershorts er luxueus uitzien. Zijdeachtige stofjes hebben de voorkeur. En exotische printjes, maar dat zeiden we al. Bloemenprints (Versace) en strepen (Fendi) doen het ook goed. Verder ga je je mooi aankleden. Op je boxershorts draag je een overhemd en een mooie zomertrui, met daarover misschien wel een lange zomerjas (Pal Zileri). Of je combineert je ‘exotische’ shorts met een ‘exotisch’ bomberjack. Het moet dus wel een beetje zin hebben. Boxershorts met een T-shirt is niet de bedoeling (tenzij je naar het strand gaat).

Een ander vereiste is natuurlijk een goed stel benen. Is dat niet je sterke punt, begin dan niet aan deze trend, of kies voor het alternatief waar het hippe Italiaanse merk Dsquared2 mee kwam: draag je exotische boxershorts onder een broek met lage taille zodat de elastische band (met exotische fantasie natuurlijk) zichtbaar is.

Bekijk de foto’s maar eens en trek je conclusies voor wat betreft je eigen persoonlijke modelook.

ADVERSUS