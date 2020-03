Double denim is een modetrend voor voorjaar 2020 waar je direct iets mee kunt. Combineer een spijkerbroek met een spijkeroverhemd. Of draag een spijkerjack op een spijkerbroek. Zorg ervoor dat de kledingstukken (ongeveer) dezelfde kleur hebben. Of ga voor een overall zoals bij Fendi! (zie de foto hieronder)

Vind je zo’n van top tot teen spijkerlook een beetje teveel van het goede, dan kun je het spijkergevoel doorbreken met een trui of leren jack. Dat geldt vooral voor die dagen waarop de lente nog ver te zoeken is.

Onder je spijkerbroek draag je sneakers, zoals je dat ook op de foto’s kunt zien. Verderop in het seizoen kun je ook voor sandalen kiezen, als je daar het type voor bent.

Tot slot nog een vuistregel: hoe donkerder de denim die je kiest, hoe gekleder je overkomt. Andersom geldt natuurlijk, hoe lichter je spijkergoed, hoe meer casual.

Bekijk de catwalk foto’s maar eens en kijk dan wat je nog in je kast hebt hangen voor een spannende en vernieuwende double denim look!

