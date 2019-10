Modetrends man 2020. De spijkerbroeken voor de winter zijn (ook) heftig!

De spijkerbroeken trends voor herfst winter 2019 2020 voor de heren lopen sterk uiteen. Aan de ene kant zien we vrij geijkte rechte modellen in bescheiden kleuren, aan de andere kant stoere modellen met rock invloeden. Maar een algemene lijn er wel in te ontdekken: de pijpen zijn niet strak en niet wijd maar recht, de tailles zijn niet hoog en niet laag. Maar toch hebben de spijkerbroeken wel karakter.

Voor degenen die niet graag opvallen en van wat klassiekere modellen houden, zijn er rechte modellen in gedekte kleuren: middenblauwe tinten, zachtgrijs en ook wit. Je draagt ze met een spijkershirt, met een wintertrui en een parka, maar ook met een mooie jasje of een zijden overhemd (voor naar een speciale gelegenheid). Witte spijkerbroeken lenen zich bijvoorbeeld voor wat gekledere gelegenheden.

Voor de jongeren zijn er heftige broekjes met vlammende prints en rock invloeden (één van de grootste trends in de wintermode). Draag ze met een T-shirt of een leren jack. Ze zijn geknipt voor een rock concert of een avondje stappen.

Eigenlijk kun je deze winter met spijkerbroeken weer alle kanten op. Je mag ‘m trouwens nog steeds met een hoodie en andere sportswear items dragen, maar voor een up-to-date look zoek je het in de klassiekere of de rock richting.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

