De afgelopen seizoenen zagen we explosies van kleur op de catwalks. Of het nu om zomer- of wintercollecties ging, de herenmode stond in het teken van kleur. Neonkleuren als geel, oranje, groen en blauw knalden ons tegemoet. Voor de wat soberdere man waren er pastels. En dan had je nog al die fantasieën. Het kon niet op!

Maar wie draagt die kleuren nu eigenlijk? Wie waagt zich aan een lichtreflecterend pak of een zachtroze colbert? Het antwoord hierop is eenvoudig: het modepubliek (en dan ook alleen het modepubliek). Al die kleuren hebben, vooral in de winter, nooit greep op het grote publiek gehad.

Langzaam maar zeker moet dat ook doorgedrongen zijn tot de modeontwerpers want de catwalks voor winter 2019 2020 waren wat ingetogener dan voorheen. En ook het modepubliek zagen we de afgelopen modeweken weer vaker in het zwart en grijs.

Met de terugkeer naar sobere kleuren gaan we ons ook weer wat ‘gekleder’ kleden. Sneakers, joggingbroeken, sweaters verdwijnen weer naar de achtergrond (waar ze vandaan komen) en maken plaats voor klassiekers. Jacks worden weer lange jassen, joggingbroeken worden weer bandplooibroeken, sneakers worden weer veterschoenen.

Kleur mag dan nooit echt greep op het grote publiek hebben gehad, maar de streetwear invloeden in de mode van de afgelopen seizoenen die tot al die kleur leidden, hadden dat wél. En daar gaan we nu een beetje van af. Van streetboy tot gentleman. Waar sta jij?

