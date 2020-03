Het is alsof je je gereedschapskist bij je hebt… De jassen en jacks voor lente zomer 2020 hebben zoveel zakken dat je al je spulletjes per categorie erin kunt opbergen.

De herenmode voor lente zomer 2020 staat al een tijdje in het teken van de zogenaamde ‘utility trend‘, ofwel mode die is geïnspireerd door workwear. Grote zakken horen daar vanzelfsprekend ook bij. Dit detail gaan we het komende seizoen heel veel tegenkomen.

Koploper van de ‘workwear’ is dit seizoen het Italiaanse modehuis Fendi dat uiterst stijlvolle tuinmannen de catwalk opstuurde. (Eigenlijk kun je in dit geval van niet van catwalk spreken want Fendi showde de allernieuwste herencollectie in een park). In de collectie kwamen we verschillende jasjes met grote zakken tegen.

Ook Sunnei ging voor opvallende zakken. Met name het halflange jasje met aangerimpelde taille en witte details kan onze goedkeuring wegdragen (let ook even op de megagrote tas!). En zelfs spijkergoed ontkomt bij Sunnei niet aan deze trend.

Last but not least noemen we Louis Vuitton. Ook dit modehuis ging met opgestikte zakken aan de haal. Het resultaat was bijzonder inventief.

Bekijk de foto’s maar eens. Mocht je tijdens het shoppen eens oog in oog met zulke jasjes komen te staan, dan weet je nu waar ze vandaan komen!

