Modetrends man winter 2019 2020. Leren jacks en Matrix-jassen

Total black is back. Zwart leer is cool. De mode is stoer en luxe tegelijkertijd. Langzaam maar zeker verdwijnen de sportswear invloeden van het toneel, en gaan we ons weer kleden. Met duur uitziende items, en stijl.

Must-haves voor deze geklede stijl voor herfst winter 2019 2020 zijn zwart leren items als zwartleren jacks en lange, leren Matrix-jassen, in het zwart natuurlijk.

De zwartleren jacks zijn vrij groot, met ruime schouders, en niet al te lang. Het zijn geen strakke, gelikte jacks; de stijl herinnert de jaren ’80 jacks. Je draagt ze bij voorkeur over een total black look maar natuurlijk staan ze ook goed met een casual outfit.

De Matrix-jassen zijn lang met (hoe zou het anders kunnen) een leren riem in de taille. Je moet er wel het type voor zijn om met dit soort jassen goed weg te komen. Met zo’n jas kan het alle kanten op. Je kunt er superchic in uitzien maar je kunt ook omstanders de stuipen op het lijf jagen. Deze look vergt dus enige aandacht en is niet voor iedereen weggelegd.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

