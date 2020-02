Modetrends zomer 2020. Half-half is de nieuwste trend voor het komende seizoen

Half-half is de allernieuwste modetrend voor het komende seizoen. Het gaat kledingstukken waarvan de ene helft in een andere kleur of een ander motiefje dan de andere is uitgevoerd.

Modeontwerpers houden ervan om met designs te spelen. Het criterium daarbij is veelal ‘nieuw’ of in ieder geval ‘vernieuwend’. Maar het natuurlijk lang niet zo gemakkelijk om elke keer weer met iets nieuws te komen. De half-half modetrend zagen wij persoonlijk nooit eerder op de catwalks en is wellicht een vondst, al valt er nog over te twisten of het mooi is of niet.

Overjassen waarvan de ene linkerhelft anders gekleurd is dan de rechterhelft. Blazers waarvan de linkerhelft effen is en de rechterhelft is uitgevoerd in een ruitje of een streepmotief. Zelfs hele maatpakken komen in de 50/50 versie. Het is de allernieuwste modetrend voor lente zomer 2020, zowel voor de dames als voor de heren. We zagen ‘m onder meer op de catwalk van Versace.

De half-half trend is ongetwijfeld goed voor een vernieuwende, opvallende look. Bekijk de runwayfoto’s op deze pagina maar eens. Persoonlijk vinden wij de combinatie met de leren broeken toch wel erg stoer, al vragen we ons af of zo’n half-half overjas of blazer niet snel gaat vervelen. Bijzonder zijn deze 50/50 items in ieder geval wel. Bovendien zal het er ook aan liggen voor wat voor fantasie je gaat. Een luipaardprint is natuurlijk veel sterker aanwezig dan een klassieke herenruit.

N.B. De 50/50 trend zie je tegenwoordig ook qua schoenen tegenkomen, bijvoorbeeld schoenenparen waarvan de ene schoen anders van kleur is dan de andere schoen. Wie de schoen past…

