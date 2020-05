Modetrends zomer 2020. 3x Casual wear voor heren

De modetrends voor lente zomer 2020 zijn relaxed en stijlvol. Het lijkt wel of de modeontwerpers een vooruitziende blik hebben gehad. Laat je inspireren door deze casual en classy looks.

Op het ogenblik is het casualwear dat de klok slaat. De thuiswerktrend heeft de dresscode versoepeld. Upperwear krijgt nog wel enige aandacht, maar van de taille naar beneden mag je bij wijze van spreken de hele dag in je boxershorts doorbrengen. Het lijkt wel of de mode-ontwerpers een vooruitziende blik hebben gehad, want volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020 mogen we ons tegenwoordig ook in het openbaar in boxershorts te vertonen.

Zo kreeg ook de modecollectie voor lente zomer 2020 van Pal Zileri een relaxede touch mee. Ook daar zagen we boxershorts die als outerwear werden gepresenteerd. Op de foto’s kun je zien dat boxershorts zelfs onder een trench coat worden gedragen. Dat is natuurlijk vrij extreem, en niet iedere man zal zich daarin op z’n gemak voelen (vooral omdat zo’n look niet snel begrepen zal worden).

Maar Pal Zileri, Italiaanse modehuis dat bekend staat om zijn elegante stijl, kwam ook met outfits die dan wel relaxed maar ook stijlvol zijn. Zo kun je je er heel classy uitzien in een wijde broek in een luxe materiaal, lang of tot op de knie. Zo’n broek heeft niet veel nodig. Less is more. Laat een leren riem achterwege, maar ga op z’n hoogst voor een ceintuur in hetzelfde materiaal als de broek.

Op deze relaxede broeken draag je een linnen overhemd (onberispelijk gestreken) of een klassiek donkerblauw vest, zo je wilt met een klassiek donkerbroek bomberjack erover. Ook een lichte zomertrui met daaronder een polo met een chique fantasie is altijd goed. Aan je voeten draag je leren sandalen of mocassins. Voor een sportieve twist kun je ook voor witte sneakers kiezen.

Bekijk de foto’s van de nieuwste modetrends voor lente zomer 2020 maar eens en laat je inspireren door deze ontspannen maar uiterst stijlvolle modelooks.

