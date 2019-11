Nieuwe gecamoufleerde Maserati gespot in Modena – motor 100% ‘by Maserati’

De krachtbron – met een innovatief verbrandingssysteem – is volledig ontwikkeld en gebouwd door Maserati en is de voorloper van een nieuwe motorenfamilie die exclusief is voorbehouden aan de modellen van het merk.

De ‘mule’ – zoals deze auto’s in de auto-industrie worden genoemd – is de eerste van een aantal experimentele auto’s die zijn uitgerust met een nieuwe motor die centraal achterin is geplaatst. De krachtbron – met een innovatief verbrandingssysteem – is volledig ontwikkeld en gebouwd door Maserati en is de voorloper van een nieuwe motorenfamilie die exclusief is voorbehouden aan de modellen van het merk.

De data die wordt vergaard door de mules wordt samen met de opgedane ervaringen geïntegreerd in de simulators – de meest geavanceerde ter wereld – van het Maserati Innovation Lab. Vervolgens worden de prototypen op basis van deze informatie verder gefinetuned en doorontwikkeld, en voorzien van de definitieve carrosserie en technologieën.

De mules voor een nieuw Maserati-model hebben een speciale livery waarin de ‘Save the Date’ teaser is verwerkt voor een launch-event dat in mei 2020 gaat plaatsvinden.