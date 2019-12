Nieuwe Jaguar F-TYPE is luxer, dynamischer en verfijnder dan voorheen

Jaguar laat op een subtiele manier het veelgeprezen design van de F-TYPE nog beter tot zijn recht komen. Scherp gesneden Pixel-LED-koplampen met nieuwe lichtsignatuur, dynamische knipperlichten en de nieuwe schelpvormige ‘clamshell’-motorkap accentueren de breedte van de Jaguar F-TYPE. De motorkap is geïnspireerd op die van legendarische Jaguar-modellen als de C- en D-type.

De breedte wordt extra benadrukt door de nieuw ontworpen voorbumper en de grotere grille. Aan de achterzijde vallen de nieuwe, getailleerde LED-achterlichten op, die geïnspireerd zijn op die van Jaguars sportieve SUV, de I-PACE. De LED-achterlichten onderscheiden zich met een subtiel monogram-patroon en sierlijke lijnen.

Unieke carrosseriekleuren

Het design van de nieuwe F-TYPE wordt nog eens versterkt door de zestien carrosseriekleuren van het SVO Premium Palette: Ligurian Black, Ethereal Silver, Ionian Silver, Sunset Gold, Petrolix Blue, Velocity Blue, Tourmaline Brown, Desire, Sanguinello Orange, Atacama Orange, Sorrento Yellow, Constellation, Icy White, Flux Grey, Malachite Green en Amethyst. Elke kleur is verkrijgbaar in een satijnmatte of hoogglanzende afwerking. Met het optionele Black Pack of Black Design Pack is de F-TYPE tot in detail te personaliseren.

Al voordat de F-TYPE één meter gereden heeft, biedt hij zijn bestuurder een bijzondere ervaring dankzij de elektrisch uitklapbare deurgrepen en ventilatieroosters. Met één druk op de startknop komt de nieuwe F-TYPE met een rijk en vol motorgeluid tot leven.

Interieur vol subtiele details

Het interieur combineert traditioneel Jaguar-vakmanschap met luxe materialen als Windsor-leder en het satijnmatte Noble Chrome. Het vakmanschap van Jaguar komt op een subtiele manier terug in het monogramstiksel in de stoel- en portierbekleding en in het ‘Leaper’-beeldmerk in de hoofdsteunen. De ‘Jaguar Est. 1935’-markering de middenconsole, de ontgrendeling van het dashboardkastje en de gordelgeleiders verhogen de uitstraling van vakmanschap en kwaliteit.

Nieuw 12,3-inch digitaal instrumentencluster

Dankzij het nieuwe 12,3-inch digitale instrumentencluster, het Touch Pro-multimediasysteem met 10-inch beeldscherm dat geschikt is voor Apple CarPlay en Android Auto en waarvan de software-updates ‘over-the-air’ plaatsvinden, is het interieur van de F-TYPE meer dan ooit op de bestuurder gericht. Elk van de twee leverbare Meridian-audiosystemen vult het interieur met een rijk en vol geluid.

Het 12,3-inch digitale instrumentencluster biedt de keuze uit diverse displays, waaronder een volledige navigatiekaart. Standaard toont het cluster een grote, centraal geplaatste toerenteller, die samen met de verlichting van de transmissiehendel het sportieve karakter van de F-TYPE benadrukt.

Krachtige vier- en achtcilinder benzinemotoren

Het motorengamma bestaat uit krachtige vier- en achtcilinder benzinemotoren, die gekoppeld zijn aan een automatische achttraps Quickshift-transmissie. Via de schakelpeddels achter het stuur kan de bestuurder razendsnel het schakelgedrag van de transmissie beïnvloeden.

Julian Thomson, Design Director, Jaguar, zegt: “Design the most beautiful sports car, with purity, proportion and presence that’s unmistakably Jaguar: that was the challenge we set ourselves. The new F-TYPE is more dramatic than ever, with even greater clarity of purpose in every line, surface and feature, and embodies true Jaguar design DNA.

State-of-the-art technologies together with luxurious materials and finishes deliver beauty with purpose in an interior which will delight driver and passenger alike even before the engine starts and the journey begins. Jaguar has been making sports cars for more than 70 years, and that rich heritage has inspired the team to create something truly extraordinary.”

Nieuwe V8-motor met 331 kW (450 pk)

De nieuwe Jaguar F-TYPE is uitgerust met een 221 kW (300 pk) sterke vier-in-lijn benzinemotor of een 5,0-liter supercharged V8 met 331 kW (450 pk) of zelfs 423 kW (575 pk). De nieuwe 331 kW (450 pk) sterke supercharged V8 levert maar liefst 580 Nm koppel bij 2.500 t.p.m. De nieuwste versie is leverbaar met achterwielaandrijving en vierwielaandrijving. Beide versies accelereren in slechts 4,6 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 285 km/u.

Quiet Start-functie

Alle motorvarianten zijn uitgerust met een ‘actief’ uitlaatsysteem, dat met één druk op de knop een rijk geluid produceert. Verder zijn de supercharged V8-motoren voorzien van de nieuwe Quiet Start-functie. De elektronisch geregelde vlinderkleppen in het uitlaatsysteem blijven tijdens het starten van de motor gesloten. Gedurende de acceleratie openen ze automatisch. Met het activeren van het ‘actieve’ uitlaatsysteem en de rijmodus Dynamic Mode blijven de vlinderkleppen tijdens het starten geopend. De uitlaatsystemen van de F-TYPE kenmerken zich door het typische roffelende geluid. Verder reduceren efficiënte partikelfilters schadelijke emissies.

F-TYPE R met 423 kW (575 pk)

Het vermogen van de F-TYPE R steeg naar maar liefst 423 kW (575 pk) en 700 Nm koppel (voorheen 404 kW (550 pk) en 680 Nm), terwijl de optimale grip en dagelijkse bruikbaarheid behouden is. Dat is mede te danken aan de Intelligent Driveline Dynamics (IDD) van Jaguar. Dat past zich volledig aan de omstandigheden op de weg aan en verdeelt automatisch het vermogen tussen de voor- en achteras. De krachtigste versie accelereert in slechts 3,7 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 300 km/u.

Aangescherpt onderstel

Om het vermogen te beteugelen is de F-TYPE R uitgerust met een ingrijpend aangepast onderstel, nieuwe en bredere Gloss Black lichtmetalen 20-inchwielen met gepolijste spaken, nieuwe adaptieve dempers, veren, stabilisatorstangen, fusees en lagers. Die dragen bij aan betere wendbaarheid en alerter rijgedrag. De ervaring die Jaguar opdeed met de gelimiteerde XE SV Project 8 komt ook terug in de verbeterde Quickshift-transmissie van zowel de 331 kW (450 pk) V8-versie als de F-TYPE R.

Gelimiteerde F-TYPE First Edition

Behalve de nieuwe 331 kW (450 pk) sterke V8-versie introduceert Jaguar de gelimiteerde F-TYPE First Edition. Deze exclusieve uitvoering is slechts één jaar leverbaar en gebaseerd op de R-Dynamic-uitvoeringen. Tot de standaarduitrusting behoren het Exterior Design Pack in de kleur Dorchester Grey en lichtmetalen 20-inch vijfspaakswielen in de kleur Gloss Technical Grey met contrasterende Diamond-Turned afwerking. De F-TYPE First Edition is uitsluitend verkrijgbaar in de carrosseriekleuren Santorini Black, Eiger Grey of Fuji White.

Het interieur van de F-TYPE First Edition bevat twaalfvoudig elektrisch verstelbare sportstoelen, bekleed met Windsor-leder, naar wens in de kleur Ebony met Light Oyster-stiksels of Mars met Flame Red-stiksels. Het instrumentencluster is met Alcantara met een monogram-reliëf bekleed en zijn er aluminium schakelpeddels achter het stuur. De middenconsole is voorzien van een Engine Spin-motief en is het interieur voorzien van zwarte hemelbekleding.

F-TYPE vanaf € 91.300,-

De nieuwe Jaguar F-TYPE is te bestellen vanaf € 91.300,-. Meer informatie over de Jaguar F-TYPE is te vinden op www.jaguar.nl. Jaguar produceert de F-TYPE in de Castle Bromwich-fabriek in het Verenigd Koninkrijk.

Het modellengamma bestaat uit de:

F-TYPE Coupé en Convertible:

o 221 kW (300 pk) 2.0 viercilinder; Quickshift; RWD

o 331 kW (450 pk) 5.0 V8; Quickshift; RWD/AWD

F-TYPE R-Dynamic Coupé en Convertible:

o 221 kW (300 pk) 2.0 viercilinder; Quickshift; RWD

o 331 kW (450 pk) 5.0 V8; Quickshift; RWD/AWD

F-TYPE First Edition Coupé en Convertible:

o 221 kW (300 pk) 2.0 viercilinder; Quickshift; RWD

o 331 kW (450 pk) 5.0 V8; Quickshift; RWD/AWD

F-TYPE R Coupé en Convertible:

o 423 kW (575 pk) 5.0 V8; Quickshift; AWD