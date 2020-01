Momenteel is er op het gebied van de herenkapsels enorm veel gaande. De nieuwigheid is langere haarlengtes en dat vertaalt zich in allerlei nieuwe haarstijlen.

Backstage bij de modeshows kwamen we een enorme verscheidenheid aan herenkapsels tegen. Je hoeft maar een blik te werpen op de kapselfoto’s op deze pagina om nieuwe ideeën voor je eigen haarsnit op te doen. Bovendien zul je opmerken dat het merendeel van de modellen het haar lang, of in ieder geval langer dan voorheen, draagt. Dus wacht nog even om je kapper te bellen voor een volgende knipbeurt :-)

Laten we samen even door de kapselfoto’s heenlopen. Als eerst vallen natuurlijk de schouderlange kapsels op. Die worden tegenwoordig veelal op één lengte gedragen. Voor zo’n haarstijl hoef je maar één ding te doen: je haar niet meer knippen. Schouderlang haar staat goed als je steil haar hebt. Je krijgt dan een beetje die klassieke rockstar of surfer look. Of misschien maakt het je alternatief. Het ligt er maar aan wat voor type je bent en hoe je je kleedt. Maar ook als je krullen hebt, doen langere haarlengtes het goed. Je moet je haar dan wel goed verzorgen, want krullen zijn alleen mooi als het mooie krullen zijn (je begrijpt wat we bedoelen).

Verder zijn er nog tig andere mogelijkheden. Je kunt je haar over de hele lengte laten groeien en het tot net over je oren of op kaaklengte afknippen. Dat levert interessante, bijna artistieke haarcoupes op (zie de kapselfoto hierboven). Je kunt ook de bovenlengte lang laten groeien en de zijkanten kort dragen zoals op de foto’s hieronder.

Houd je niet van een weelderige bos haar om je hoofd, dan kun je altijd nog voor een klassiek kort hoofd gaan (korte zijkanten, korte achterkant) met een gelaagde bovenlengte die je naar voren draagt (bij wijze van Beatle look). Zie de laatste kapselfoto.

Mogelijkheden te over dus. Laat je inspireren voor een nieuw kapsel voor lente zomer 2020.

ADVERSUS