Nieuwe Mercedes-Benz E-Klasse: intelligentie wordt fascinerend

Beide modellen zullen in de zomer van 2020 in de showrooms van de Europese dealers arriveren. De lange versie van de Limousine (China) alsmede de Coupé en Cabriolet volgen kort daarna.

Met meer dan 14 miljoen afgeleverde Limousines en Estates sinds 1946 is de E-Klasse de bestverkochte modelserie in de geschiedenis van Mercedes-Benz. Hij wordt door velen gezien als het ‘hart van het merk’. De tiende generatie E-Klasse zette in 2016 met een strak en toch emotioneel design en een exclusief, hoogwaardig interieur trends op designgebied. Kenmerkend was ook de rijkdom aan innovaties, zoals bij de assistentiesystemen. Deze emotionele en tegelijkertijd intelligente combinatie is uiterst succesvol: tot nu toe hebben meer dan 1,2 miljoen klanten over de hele wereld een E-Klasse Limousine of E-Klasse Estate van de huidige generatie gekocht.

De belangrijkste feiten met betrekking tot de update

Een dynamischer design:

Uitrustingslijn AVANTGARDE dient voortaan als standaard exterieur.

Nieuwe koplampen (standaard volledige led-koplampen, optioneel MULTIBEAM LED-koplampen).

Nieuwe achterlichten.

Nieuwe grille en voorbumper.

All-Terrain variant lijkt optisch meer op de SUV-modellen.

Next generation rijassistentiesystemen, waaronder:

Nieuwe generatie stuurwielen met capacitieve hands-off herkenning.

Actieve afstandsassistent DISTRONIC met routegebaseerde snelheidsaanpassing.

Actieve file-assistent.

Actieve stuurassistent.

Actieve remassistent; in het rijassistentiepakket nu ook met afslagfunctie.

Actieve dodehoekassistent – nu ook met uitstapwaarschuwing.

Parkeerpakket in combinatie met 360°-camera: nieuw uitgebreid zijaanzicht en voor het eerst automatisch parkeren, niet alleen langs- en dwarsparkeren maar ook op gemarkeerde plaatsen op grote parkeerterreinen.

Nog meer comfort in het interieur:

Standaard twee digitale displays (2 x 10,25 inch, gecombineerd), optioneel widescreen cockpit met twee 12,3 inch displays.

MBUX met LINGUATRONIC-spraakbediening (standaard) en augmented reality voor navigatie.

MBUX-interieurassistent.

ENERGIZING-comfortprogramma met ENERGIZING COACH en ‘PowerNap’ (bij plug-in hybrids).

ENERGIZING-stoelkinetica.

De E van efficiëntie: elektrificatie van de aandrijflijn:

Zeven plug-in hybrids als Limousine en Estate, benzine en diesel, met achterwiel- of vierwielaandrijving.

Voor het eerst ook geëlektrificeerde modellen voor de Amerikaanse markt.

Nieuwe motor M 254: 2 liter viercilinder benzinemotor met ISG (Integrated Starter-Generator) en 48V-boordnet, max. vermogen: 200 + 15 kW, innovatieve segment-turbocompressor met stromingsaansluiting, extra elektrische compressor, NANOSLIDE ® -gecoate cilinderwanden, CONICSHAPE ® -cilinderboring, CAMTRONIC voor de aansturing van de inlaatkleppen.

-gecoate cilinderwanden, CONICSHAPE -cilinderboring, CAMTRONIC voor de aansturing van de inlaatkleppen. Extra motorvarianten en offroad-rijprogramma’s voor het All-Terrain model.

URBAN GUARD:

Nieuwe categorie producten en opties.

Intelligente koppeling van hardware en digitale oplossingen voor bescherming tegen diefstal en schade.

Dynamischer design

De verbeterde dynamiek en de upgrade van de E-Klasse weerspiegelen zich in het modelaanbod: het basismodel is nu standaard voorzien van het sportieve AVANTGARDE exterieur. De E-Klasse heeft daardoor voor het eerst standaard een ster in de grille. Het nieuwe front met een verhoogd chroomgehalte speelt een belangrijke rol in het vernieuwde uiterlijk: de grille van de uitrustingslijn AVANTGARDE is nieuw vormgegeven met twee chromen lamellen en verticale hoogglanzend zwarte spijlen. Chromen en hoogglanzend zwarte sierelementen in de voorbumper onderstrepen het sportieve en elegante uiterlijk. De eveneens leverbare uitrustingslijn EXCLUSIVE doet zijn naam eer aan: de speciale grille, de ster op de motorkap en de grote chromen sierelementen in de voorbumper benadrukken deze positionering.

De AMG Line met nieuwe bumper in de stijl van de AMG Performance-modellen ziet er nog sportiever uit. Daarnaast zijn de AVANTGARDE, AMG Line en All-Terrain voorzien van een motorkap met powerdomes. De E-Klasse is standaard uitgerust met volledige led-koplampen. MULTIBEAM LED-koplampen inclusief ULTRA RANGE-grootlicht zijn als optie leverbaar.

De designers hebben ook de achterzijde van de Limousine geüpdatet met een nieuwe achterbumper, tweedelige achterlichten en een nieuw kofferdeksel. Het binnenwerk van de achterlichten is bij alle modellen herzien.

De All-Terrain lijkt optisch meer op de SUV-modellen. Daarnaast zijn kenmerkende All-Terrain onderdelen zoals de grille of de optische bodembeschermingsplaat nu uitgevoerd in hoogglanzend chroom in plaats van het tot nu toe gebruikte silver shadow.

De drie nieuwe lakkleuren dragen de namen hightechzilver, grafietgrijs metallic en mojavezilver. Ook het velgaanbod is uitgebreid met onder andere aerovelgen die bijdragen aan brandstofbesparing en dus aan de duurzaamheid.

Nieuwe kleuren en materialen zorgen voor een upgrade van het interieur. Zo zijn er de nieuwe kleurencombinaties magmagrijs/nevagrijs (AVANTGARDE), zwart/notenbruin (EXCLUSIVE) en magmagrijs/macchiatobeige (EXCLUSIVE) alsmede sierdelen van zilverkleurig openporig essenhout, wortelnotenhout, geborsteld aluminium en carbongeslepen aluminium.

De stoelen combineren het voor Mercedes-Benz kenmerkende langeafstandscomfort met een avantgardistisch design. De adaptief verstelbare bestuurdersstoel is bijzonder comfortabel: wanneer de gewenste voertuighoogte op het mediadisplay of via Mercedes me wordt ingevoerd, beweegt de stoel zich automatisch naar een passende positie, die alleen nog maar door de bestuurder hoeft te worden verfijnd.

De vormgeving van de voorstoelen accentueert de sportieve uitstraling van het interieur. Ze bieden een uitstekende zijdelingse ondersteuning zonder afbreuk te doen aan het comfort. De stoelvorm sluit aan op de geprononceerde zijwangen en afhankelijk van de uitrusting is het middengedeelte voorzien van sportieve horizontale siernaden of moderne verticale siernaden. De kleuren van de middensecties van de rugleuning en de zitting zijn afgestemd op het totale kleurstelling van de stoelen. Talrijke materiaalcombinaties, variërend van stof tot lederlook ARTICO, van reliëfleder tot nappaleder met ruitpatroon, zijn mogelijk.

Nieuwe generatie rijassistentiesystemen: betere ondersteuning in de file en bij het parkeren

De nieuwe E-Klasse beschikt over de nieuwste generatie Mercedes-Benz rijassistentiesystemen die de bestuurder coöperatief ondersteunen. Dit resulteert in een bijzonder hoog niveau van actieve veiligheid: de Limousine en Estate kunnen reageren als de bestuurder dat niet doet. De hands-off herkenning werkt nu op een capacitieve basis. Dit verhoogt het bedieningscomfort bij gedeeltelijk autonoom rijden, want om de assistentiesystemen te laten weten dat de bestuurder nog steeds controle heeft over de E-Klasse, is het voldoende dat de bestuurder het stuurwiel vasthoudt. Voorheen was een stuurmoment – dat wil zeggen een lichte stuurbeweging – nodig als feedback. Bij het nieuwe stuurwiel (zie het volgende hoofdstuk voor details) bevat de stuurkrans een sensormat. De sensoren registreren of de bestuurder het stuurwiel vasthoudt. Als ze detecteren dat de bestuurder gedurende een bepaalde tijd zijn handen niet op het stuurwiel heeft, wordt een waarschuwingsfase gestart, waarbij uiteindelijk de noodstopassistent wordt geactiveerd als de bestuurder niet reageert.

De E-Klasse wordt standaard geleverd met de actieve remassistent die ervoor zorgt dat in veel situaties autonoom kan worden geremd om een aanrijding te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Het systeem is ook in staat om te remmen voor stilstaande voertuigen en overstekende voetgangers bij gangbare stadssnelheden en kan zelfs aanrijdingen voorkomen, afhankelijk van de situatie. Als onderdeel van het rijassistentiepakket is dit nu ook mogelijk bij het afslaan over een tegemoetkomende rijbaan.

Enkele Intelligent Drive-functies kunnen optioneel worden toegevoegd aan het rijassistentiepakket. Zo is er de actieve snelheidslimietassistent die gebruikmaakt van kaartgegevens en informatie van de verkeersbordenassistent om te reageren op wijzigingen in de snelheidslimiet. Een routegebaseerde snelheidsaanpassing voor bochten, rotondes, tolstations, T-kruisingen en voor het afslaan op snelwegen/doorgaande wegen behoort ook tot het functiepakket. Wanneer de bestuurder de actieve afstandsassistent DISTRONIC met routegebaseerde snelheidsaanpassing inschakelt, kan de E-Klasse nu zelfs reageren op gegevens van LiveTraffic Information. Idealiter gebeurt dit nog voordat de bestuurder of de radar- en camerasensoren verkeershinder kunnen detecteren. Wanneer een file wordt gedetecteerd, wordt de snelheid uit voorzorg gereduceerd tot circa 100 km/h, tenzij de bestuurder bewust anders beslist.

Bij het rijden in een file op de snelweg is de actieve file-assistent in de meeste gevallen in staat om bij snelheden tot circa 60 km/h het volgen van de rijstrook en het bewaren van een veilige afstand tot de voorligger uit te voeren. De auto kan tot een minuut na het tot stilstand komen automatisch herstarten. Op wegen met meerdere rijstroken kan de actieve stuurassistent de bestuurder ondersteunen met de noodrijbaanfunctie, die ervoor zorgt dat de auto buiten het midden van de rijstrook blijft. Op snelwegen wijst de auto bij snelheden onder 60 km/h zijn bestuurder op gedetecteerde rijstrookmarkeringen en past het zwermintelligentie toe om zich te laten oriënteren door voertuigen in de directe omgeving van de auto. Als er niets wordt gedetecteerd, baseert de E-Klasse zich op de voorligger, net als voorheen.

De actieve dodehoekassistent met uitstapwaarschuwing biedt betere bescherming bij het uitstappen. Het systeem is in staat om op zowel voertuigen in de dode hoek als in het kritische gebied te reageren met een actieve remingreep. Wanneer de auto tot stilstand komt, kan het systeem de passagiers nu ook zichtbaar via de buitenspiegel voor het uitstappen waarschuwen als er een voertuig, zelfs een fiets, in het kritieke gebied voorbijrijdt. Als de bestuurder op dat moment de portiergreep beetpakt, klinkt er een extra geluidssignaal en begint de sfeerverlichting in het portier rood te knipperen. Het systeem detecteert passerende weggebruikers die zich met een snelheid van meer dan 7 km/h verplaatsen. De functie is ook beschikbaar wanneer de auto stilstaat en tot 3 minuten nadat het contact is uitgeschakeld.

De actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en 360°-camera maakt automatisch in- en uitparkeren mogelijk. Het systeem vergemakkelijkt het zoeken naar en selecteren van een parkeerplaats en het langs- en dwarsparkeren (als de auto automatisch werd geparkeerd), ook in parkeergarages. Voor het eerst is de nieuwe E-Klasse in staat om parkeerplaatsen te herkennen en te gebruiken die bijvoorbeeld op grotere terreinen zijn gemarkeerd. De 360°-camera zorgt voor een nog realistischer beeld op het mediadisplay, met een uitgebreid zijaanzicht. Bij het verlaten van een parkeerplaats kan het systeem waarschuwen voor kruisend verkeer achter de auto en kan het in geval van twijfel een remingreep uitvoeren.

Nog meer comfort in het interieur: MBUX, ENERGIZING-comfortprogramma met ‘PowerNap’

De vernieuwde E-Klasse is voorzien van een geheel nieuw stuurwiel. Het is leverbaar in drie uitvoeringen: een volledig lederen stuurwiel, een hout-ledercombinatie of een een supersport-versie. De bedieningspanelen zijn uitgevoerd in hoogglanzend zwart, de sierdelen en randen in silver shadow. Het combi-instrument en het mediadisplay worden bediend met behulp van veegbewegingen over de touch control-buttons. Het bedieningsprincipe van de touch control-buttons verandert van optisch naar capacitief. Een mechanisch systeem was niet meer nodig en de touchvlakken zijn nu minder gevoelig voor vingerafdrukken. Er wordt nu door middel van capacitieve herkenning (zie de info over de assistentiesystemen) gekeken of de bestuurder zijn handen op het stuurwiel heeft.

De vernieuwde E-Klasse is voorzien van de nieuwste generatie van het multimediasysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Het omvat standaard twee grote 10,25 inch/26 cm displays die voor een widescreenlook naast elkaar zijn geplaatst. Twee 12,3 inch/31,2 cm displays zijn optioneel leverbaar. De informatie in het combi-instrument en op het mediadisplay is goed afleesbaar op de grote schermen met hoge resolutie. Een emotionele weergave met hoogwaardige graphics levert een belangrijke bijdrage aan een intuïtieve bedieningsstructuur.

Afhankelijk van voorkeuren of passend bij het interieur heeft is er keuze uit vier weergavestijlen:

Modern klassiek is een doorontwikkeling van de klassieke weergave in een elegante en lichte materiaalmix.

is een doorontwikkeling van de klassieke weergave in een elegante en lichte materiaalmix. Sport heeft een hightech turbinelook met opvallende sportieve zwart/gele contrasten.

heeft een hightech turbinelook met opvallende sportieve zwart/gele contrasten. Progressive geeft het digitale domein in gereduceerde vorm vorm weer.

geeft het digitale domein in gereduceerde vorm vorm weer. Decent reduceert alle weergaves tot het absoluut noodzakelijke.

Andere highlights zijn de standaard touchscreenbediening van het mediadisplay en het gebruik van augmented reality-technologie wanneer de navigatiefunctie actief is: een videobeeld van de omgeving wordt verrijkt met nuttige navigatie-informatie: pijlen of huisnummers worden bijvoorbeeld automatisch direct op het beeld in het mediadisplay geplaatst. Het systeem ondersteunt de bestuurder ook bij verkeerslichten: als de E-Klasse vooraan staat bij de verkeerslichten, wordt de actuele verkeerslichtsituatie weergegeven. Op deze manier is deze nieuwe functie vooral een hulpmiddel als er slecht zicht is op het verkeerslicht.

De optionele MBUX-interieurassistent maakt een intuïtieve, natuurlijke bediening van diverse comfort- en MBUX-functies mogelijk, ook door middel van bewegingsherkenning. Wanneer een hand het touchscreen of het touchpad op de middenconsole nadert, verandert het mediadisplay en worden bijvoorbeeld bepaalde elementen gemarkeerd.

Een ander nieuw kenmerk van de E-Klasse is de ENERGIZING-stoelkinetica. Het stimuleert het veranderen van zithouding door middel van minieme bewegingen van de zitting en de rugleuning tijdens de rit.

Het ENERGIZING-comfortprogramma bundelt verschillende comfortsystemen in de auto en maakt gebruik van muziek- en lichtstemmingen en een aantal massagemodi voor een breed scala aan wellnessprogramma’s. Het ‘PowerNap’-programma is beschikbaar in de plug-in hybrids, wat handig is bij bijvoorbeeld het nemen van een pauze op een parkeerplaats of bij het laden van de accu onderweg. Het programma heeft drie fasen – in slaap vallen, slapen, wakker worden – en kan de fitheid van de bestuurder verbeteren en nieuwe energie leveren.

De ENERGIZING COACH is gebaseerd op een intelligent algoritme en beveelt een van de programma’s aan die geschikt zijn voor de bestuurder en de situatie. Als een Garmin® wearable is geïntegreerd, optimaliseren persoonlijke waarden zoals het stressniveau of de kwaliteit van de slaap de nauwkeurigheid van de aanbevelingen. Het doel is dat passagiers zich goed en ontspannen voelen, zelfs tijdens veeleisende of monotone ritten.

URBAN GUARD: intelligente koppeling van hardware en digitale oplossingen voor bescherming tegen diefstal en schade

Onder de naam URBAN GUARD introduceert Mercedes-Benz een nieuwe categorie producten en opties voor alle modelseries. Het bundelt bestaande en toekomstige producten voor de bescherming van de auto tegen diefstal en schade. Met URBAN GUARD – een intelligente koppeling van hardware en digitale oplossingen – voldoet Mercedes-Benz aan de stijgende vraag van klanten over de hele wereld naar veiligheid en bescherming van eigendommen.

Twee optiepakketten, URBAN GUARD-voertuigbescherming en URBAN GUARD-voertuigbescherming plus, zijn vanaf medio 2020 leverbaar. Sommige URBAN GUARD-producten zullen ook te koop zijn via de Online Store van Mercedes me voor inbouw achteraf.

De twee pakketten URBAN GUARD-voertuigbescherming en URBAN GUARD-voertuigbescherming plus maken in samenwerking met Mercedes me een allround bewaking van de geparkeerde auto mogelijk. URBAN GUARD bestaat uit een diefstalsysteem, een wegsleepbeveiliging met zichtbare en hoorbare waarschuwing bij een gedetecteerde positieverandering, een alarmsirene, interieurdetectie (wordt geactiveerd bij bewegingen in het interieur) en een voorbereiding voor diefstal- en parkeerbotsingsdetectie. In het laatste geval registreren de voertuigsensoren wanneer de geparkeerde en vergrendelde auto wordt aangereden of weggesleept – of wanneer iemand probeert in te breken in de auto. Als de service is ingeschakeld, wordt de bestuurder via de Mercedes me-app op de hoogte gesteld. Door middel van een push-melding komt de bestuurder bijvoorbeeld te weten hoe ernstig de parkeerschade is en welk gedeelte van de auto beschadigd is. Zodra de auto weer wordt gestart, wordt deze informatie ook eenmalig op het mediadisplay weergegeven.

Daarnaast kan URBAN GUARD-voertuigbescherming plus een gestolen auto kan tracken. In geval van diefstal is het ook mogelijk om de positie van de auto te achterhalen, zelfs als de dief bijvoorbeeld de voertuigvolgfunctie heeft gedeactiveerd. Dit gebeurt in samenwerking met de politie.

De E van efficiëntie: elektrificatie van de aandrijflijn

De elektrificatie van de aandrijflijn wordt opnieuw naar een hoger plan gebracht bij de update van de E-Klasse. Zeven modellen zijn leverbaar als plug-in hybrid (diesel en benzine, Limousine en Estate, achterwielaandrijving en vierwielaandrijving). Het aanbod van zeer efficiënte, emissiearme en krachtige benzinemotoren bestrijkt een vermogensbereik van 145 tot 270 kW, bij dieselmotoren van 118 tot 243 kW.

Voor het eerst maakt een viercilinder benzinemotor (M 254) met geïntegreerde startdynamo van de tweede generatie (ISG), die tot 15 kW extra vermogen en 180 Nm extra koppel levert, deel uit van het motorgamma. De modellen met deze motor hebben een 48V-boordnet. Dankzij de energierecuperatie en de mogelijkheid om te ‘zeilen’ met uitgeschakelde motor is de benzinemotor zeer efficiënt.

Bij de M 254-motor heeft Mercedes-Benz voor het eerst alle innovaties van de modulaire motorenfamilie van de vier- en zescilinder benzine- en dieselmotoren in één motor gecombineerd. Daartoe behoren de NANOSLIDE®-cilindercoating, de CONICSHAPE®-cilinderafwerking (trumpet honing genaamd) en de direct op de motor geplaatste uitlaatgasnabehandeling. Volledig nieuw is de segmentturbo met stromingsaansluiting, een doorontwikkeling van de twinscroll-technologie voor een nog snellere reactie van de motor. Indien nodig bouwt een extra elektrische compressor snel de laaddruk op – vooral bij lage toerentallen van de verbrandingsmotor – en draagt zo bij aan een zeer dynamische gasrespons.

De zes-in-lijn benzinemotor (M 256), die voor het eerst in de E-Klasse leverbaar is, is ook uitgerust met ISG. Het motoraanbod wordt gecompleteerd door de zescilinder dieselmotor (OM 656). Deze motor en de viercilinder OM 654 zijn voorzien van een uitgebreide uitlaatgasnabehandeling.

Tot de componenten behoren:

Dichtbij de motor geplaatste NOX-opslagkatalysator voor reductie van de stikstofoxide.

Dieselpartikelfilter met speciale coating om ook de hoeveelheid stikstofoxiden te verminderen).

SCR-katalysator (selectieve katalytische reductie; met gedoseerd ingespoten AdBlue-hoeveelheid).

Extra SCR-katalysator in de bodem van de auto met afzonderlijk gedoseerd ingespoten AdBlue-hoeveelheid.

De automatische transmissie 9G-TRONIC is eveneens doorontwikkeld voor de samenwerking met de tweede generatie ISG en wordt voor het eerst toegepast bij de viercilindermotor. De elektromotor, de vermogenselektronica en het transmissiekoelsysteem zijn nu in of op de transmissie geplaatst. Tot nu toe benodigde kabels zijn komen te vervallen, wat voordelen biedt ten aanzien van de inbouwruimte en het gewicht. Hierdoor is de transmissie eenvoudig te combineren met de verschillende verbrandingsmotoren. Bovendien is het rendement van de transmissie verhoogd. Door het geoptimaliseerde samenspel met de elektrische oliepomp wordt onder andere de afgifte van de mechanische pomp met 30 procent gereduceerd. Bovendien wordt gebruikgemaakt van een nieuwe generatie van de volledig geïntegreerde transmissieregeleenheid met multikernprocessor en nieuwe constructie- en verbindingstechniek. Naast het toegenomen rekenvermogen is het aantal elektrische interfaces drastisch verminderd en is het gewicht van de transmissieregeleenheid met 30 procent gereduceerd.

De kern van het merk: het succesverhaal van de E-Klasse

Al in het begin van de twintigste eeuw vormden auto’s die onder de top- en luxemodellen maar boven de compacte modellen gepositioneerd waren, een essentieel onderdeel van de modelportfolio van Mercedes-Benz. De eerste Mercedes-typen, die in 1901 op de markt kwamen en met hun talrijke innovaties het concept van de moderne automobiel bepaalden, waren al in meerdere modellen aangeboden en richtten zich op verschillende klanten – met inbegrip van mensen die vandaag de dag een auto uit de hogere middenklasse zouden kiezen.

Met meer dan 14 miljoen afgeleverde auto’s sinds 1946 is de E-Klasse de bestverkochte modelserie in de geschiedenis van Mercedes-Benz. Het model wordt door velen gezien als ‘de kern van het merk’. De kopers van een E-Klasse behoren tot de meest trouwe kopers van de modellen van Mercedes-Benz: acht van de tien kopers van de E-Klasse Limousine kiest bij de aanschaf van een volgende auto weer voor een Mercedes-Benz.

Toen de productie na de Tweede Wereldoorlog weer op gang kwam, was de eerste auto die in productie ging Type 170 V, die oorspronkelijk in 1936 werd geïntroduceerd als een voertuig voor hulpdiensten, politie, handels- en ambachtslieden. Al in 1947 kwam de Limousine als eerste naoorlogse Mercedes-Benz personenwagen op de markt.

Type 180 (W 120) dat in 1953 werd gelanceerd, beschikte over een zelfdragende carrosserie en een ‘Ponton’-vorm, waarmee het model zowel op technologisch als designgebied trends zette. In 1961 volgde de viercilinderversie van de ‘Heckflosse’ (W 110) – het eerste model met veiligheidscarrosserie en kreukelzones. De volgende grote stap kwam zeven jaar later in de vorm van de ‘Strich Acht’ (modelserie W 115/114). Met de komst van de eerste Coupé werd het aantal carrosserievarianten uitgebreid. Het succes werd nog eens overtroffen door de opvolger van deze modelserie, de W 123 die vanaf 1976 leverbaar werd. Deze werd ook geproduceerd als Estate – waarmee Mercedes-Benz de Estate op de kaart zette als gezinsvriendelijke lifestyle- en vrijetijdsauto. De W 124-serie, die leverbaar was van 1984 tot 1995, was ook als vierpersoons Cabriolet leverbaar en kreeg medio 1993 voor het eerst de naam E-Klasse.

Het gezicht met de ‘vier koplampen’ en de innovatieve techniek waren de kenmerkende eigenschappen van de in 1995 geïntroduceerde W 210-serie. De E-Klasse van de W 211-serie kwam begin 2002 op de markt. In 2009 volgden de W 212-serie (Limousine en Estate) en de 207-serie (Cabriolet en Coupé) en vanaf 2010 kwam de E-Klasse Limousine ook beschikbaar als V 212, een lange versie die in en voor China werd geproduceerd. In 2016 introduceerde Mercedes-Benz de E-Klasse van de W 213-serie. Vanaf 2017 was de Estate ook leverbaar als All-Terrain versie.

2019: E-Klasse vestigt nieuw verkooprecord in het gebied Azië-Pacific

In het derde volledige jaar dat de nieuwe generatie op de markt was, werden meer dan 351.000 E-Klasse Limousines en Estates aan klanten geleverd. Het belang van China als de belangrijkste markt voor de Limousines van Mercedes-Benz is duidelijk zichtbaar bij de E-Klasse: de lange versie van de E-Klasse Limousine vestigde een nieuw record en zag de omzet daar met dubbele cijfers stijgen. Eén op de twee E-Klasse modellen die in 2019 wereldwijd werden verkocht, werd in China geleverd in de vorm van de lange versie. In Zuid-Korea boekte de E-Klasse Limousine het hoogste jaarlijkse verkoopcijfer tot nu toe.

Moderne digitale productie van de nieuwe E-Klasse

De E-Klasse Limousine en Estate worden geproduceerd in de Mercedes-Benz fabriek in Sindelfingen, op dezelfde productielijn als de Mercedes-Benz CLS en de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé aan de hand van een flexibel productiesysteem. Bij de productie wordt gebruikgemaakt van moderne digitale technologieën – van smartphones voor het lokaliseren van auto’s op de band en additieve productiemethoden voor het produceren van bedrijfsmiddelen tot digitaal shopfloormanagement, waarbij verschillende belangrijke aspecten in één systeem worden aangestuurd. Bij het productieproces wordt ook gebruikgemaakt van het Ubisense-systeem. Dit systeem lokaliseert de tools die een medewerker nodig heeft bij de montage en voorziet de medewerker van de benodigde informatie over een specifieke auto. Op deze manier wordt alleen het gereedschap geactiveerd dat daadwerkelijk nodig is voor het werken aan de auto. De medewerker wordt optimaal ondersteund in het montageproces.