Absoluut een 911, absoluut een Turbo, absoluut nieuw: de nieuwe 911 Turbo S

Porsche lanceert de nieuwe generatie van de 911 Turbo S. Het nieuwe topmodel van de 911-range heeft een ongekend vermogen van 478 kW/650 pk dankzij een nieuwe 3,8-liter zescilinder boxermotor met twee turbo’s met variabele turbinegeometrie (VTG). Dat is 51 kW/70 pk meer dan zijn voorganger. Het maximale koppel bedraagt 800 Nm, 50 Nm meer dan voorheen. De 911 Turbo S heeft een speciaal voor het topmodel ontwikkelde 8-traps PDK-transmissie waarmee de sprint van 0 naar 100 km/u in 2,7 seconden achter de rug is, 0,2 seconden sneller dan de vorige 911 Turbo S. De acceleratiedrang houdt pas op bij 330 km/u. De nieuwe 911 Turbo S is verkrijgbaar als Coupé en Cabriolet en staat vanaf mei bij de Nederlandse Porsche Centra.

De afmetingen van de 911 Turbo S zijn significant toegenomen: de carrosserie is boven de vooras 45 millimeter verbreed (nu 1.840 mm) en de overall breedte van de auto is nu 1.900 mm – een toename van 20 mm. De gewijzigde spoorbreedte, verder ontwikkelde aerodynamica en een nieuwe bandenconfiguratie dragen bij aan zijn lichtvoetigheid en sportiviteit. De aerodynamica omvat nu adaptieve koelluchtkleppen aan de voorzijde en een grotere achtervleugel voor meer downforce. Voor het eerst brengt de vierwielaangedreven 911 Turbo S zijn vermogen op de weg met banden in twee verschillende inchmaten: 20 inch wielen met 255/35 banden aan de voorzijde en 21 inch wielen met 315/30 banden aan de achterzijde. Nieuwe uitrustingsopties onderstrepen het nog sportievere karakter van de 911 Turbo S, zoals het met 10 mm verlaagde Porsche Active Suspension Management (PASM) sportonderstel en een sportuitlaatsysteem met verstelbare kleppen dat de onmiskenbare 911-motorsound garandeert.

De volledig nieuwe motor van de 911 Turbo S is gebaseerd op de motorgeneratie van de 992 Carrera. Het blok beschikt over een compleet nieuw ontworpen koelsysteem, heeft piëzo-injectoren en nieuwe, grotere VTG-turbocompressoren in een symmetrische lay-out met elektrisch verstelbare wastegate-kleppen. Dat alles zorgt voor een verbeterd reactievermogen, meer vermogen, een hoger koppel en lagere emissies. De zescilinder boxermotor krijgt zijn lucht via een vernieuwd inlaatsysteem. De nieuwe 911 Turbo S heeft nu vier luchtinlaatpunten met een grotere totale doorsnede en minder weerstand, wat de efficiëntie van de motor ten goede komt. Twee grotere, tegengesteld draaiende turbo’s met variabele turbinegeometrie (VTG) vervangen de turbo’s van de vorige generatie. De diameter van de turbinewielen nam met 5 mm toe tot 55 mm, het 61 mm grote compressorwiel is 3 mm groter.