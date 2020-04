Nieuwe Samsung Galaxy Tab S6 Lite: dé tablet voor werk en vrije tijd

Samsung introduceert de nieuwe Galaxy Tab S6 Lite, een stijlvolle en scherp geprijsde tablet die perfect is voor werk én vrije tijd. De tablet is compact, heeft…

Samsung introduceert de nieuwe Galaxy Tab S6 Lite, een stijlvolle en scherp geprijsde tablet die perfect is voor werk én vrije tijd. De tablet is compact, heeft een groot scherm en wordt geleverd met een vernieuwde S Pen. Ideaal voor het maken van notities en het kijken van je favoriete content. De Galaxy Tab S6 Lite is vanaf 30 april verkrijgbaar vanaf een verkoopprijs van € 379. “Werk en vrije tijd lopen steeds meer door elkaar”, vertelt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Benelux. “Hierdoor groeit de behoefte aan veelzijdige apparaten. De Galaxy Tab S6 Lite met de vernieuwde S Pen zit boordevol slimme functies waarmee multitasken eenvoudiger is dan ooit. Of je nu wilt werken, studeren of ontspannen: met de nieuwe tablet kan het allemaal.”

Ideale reisgenoot

De Galaxy Tab S6 Lite is licht van gewicht en heeft een scherm van 10,4 inch met smalle randen. Dit maakt de tablet een ideale reisgenoot. De tablet is uitgerust met One UI: de nieuwste interface van Samsung, geoptimaliseerd voor het grotere tabletscherm. Hiermee switch je moeiteloos tussen verschillende toepassingen. Daarnaast is topgeluid gegarandeerd dankzij de dubbele luidsprekers met geluid van AKG en Dolby Atmos 3D-surround.

Slimme functies

Uiteraard zit de Galaxy Tab S6 Lite vol slimme functies. Hiermee transformeer je je huis tot een smart home en wordt muziek luisteren, content streamen, online shoppen en in contact staan met vrienden en familie makkelijker en leuker. Zo kun je met de tablet bellen en berichten ontvangen en versturen, zelfs als je telefoon in een andere kamer ligt. Ook kun je gebruikmaken van de nieuwe functionaliteiten van Samsungs virtuele assistent Bixby, zoals Bixby Voice, Bixby Vision en Bixby Routines. Ideaal voor je productiviteit.

S Pen stimuleert creativiteit

De Galaxy Tab S6 Lite wordt geleverd met de vernieuwde S Pen. Deze tool biedt hetzelfde verfijnde gevoel als een balpen, maar kent veel meer opties. Met de S Pen kun je bijvoorbeeld heel precies schrijven en tekenen. De S Pen weegt slechts 7,03 gram en heeft een punt van 0,7 mm. Extra handig: opladen is niet nodig. Gebruik je de pen met speciaal voor de S Pen bedoelde apps? Dan zijn de mogelijkheden helemaal eindeloos. Zo is het mogelijk om met de S Pen en Samsung Notes handgeschreven notities snel en eenvoudig om te zetten naar getypte tekst of een PDF, JPEG-afbeelding, tekstbestand of Microsoft Word-document. Bovendien kun je tot wel 300% inzoomen, belangrijke zaken arceren en door middel van tags notities eenvoudig categoriseren en zoeken.

Samenwerking met YouTube, Spotify en Netflix

Samsung werkt samen met YouTube, Spotify en Netflix. Mensen die de Galaxy Tab S6 Lite aanschaffen, krijgen 4 maanden YouTube Premium cadeau (1). Zo kunnen zij kijken naar YouTube-video’s zonder advertenties. Ook Netflixen is relaxter dan ooit dankzij de voor Galaxy geoptimaliseerde interface. Genieten van muziek? Door de naadloze integratie met Spotify zoek je met de Galaxy Tab S6 Lite in een handomdraai je favoriete nummers en podcasts op. Speel ze af op je tablet of vanaf andere apparaten in je huis.

Prijzen en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is vanaf 30 april beschikbaar in de kleuren Oxford Gray en Angora Blue. De WiFi-variant is verkrijgbaar voor een verkoopprijs vanaf € 379,-, de LTE-variant is verkrijgbaar voor een verkoopprijs vanaf € 439,-. Iedereen die tussen 16 en 29 april een pre-order plaatst ontvangt een Book Cover t.w.v. € 69,- cadeau.