Nieuwe uitvoeringen en personalisatiemogelijkheden voor Alpine A110

Alpine zet belangrijke stappen voor het behalen van de lange termijndoelen en internationale groei met de verdere uitbreiding van het productaanbod. Met de nieuwe A110 Légende GT lanceert Alpine de meest elegante A110 tot nu toe, terwijl extra exclusiviteit gewaarborgd wordt met de A110 Color Edition en het ‘Atelier Alpine’ personalisatieprogramma.

De nieuwe Alpine A110 Légende GT wordt gebouwd in een gelimiteerde, wereldwijde oplage van 400 exemplaren. Deze versie is gebaseerd op de A110 Légende en bezit unieke details voor het in- en exterieur die de elegante persoonlijkheid van de A110 Légende extra versterken. Het resultaat is de meest elegante A110 tot nu toe, die veeleisende sportwagenliefhebbers nog meer zal aanspreken.

Met de A110 Color Edition introduceert Alpine een serie van A110-modellen die in een exclusieve carrosseriekleur wordt aangeboden. De kleur van de Color Edition wordt jaarlijks gewijzigd, net als in de modewereld waarbij collecties ieder seizoen vernieuwd worden.

Voor 2020 is de A110 Color Edition gebaseerd op de A110S, de sportiefste versie in de reeks, en uitgevoerd in de carrosseriekleur Jaune Tournesol. Deze uitvoering is vanaf nu tot het einde van 2020 te koop, waarna deze gele kleur uit het aanbod verdwijnt en de A110 Color Edition in een andere exterieurkleur zal worden aangeboden.

Met Atelier Alpine introduceert het merk ook een nieuw personalisatieprogramma. Behalve 29 nieuwe carrosseriekleuren die geïnspireerd zijn op kleuren uit de rijke historie van Alpine, is de Alpine A110 ook te personaliseren met nieuwe kleuren voor wielen en remklauwen.

De nieuwe Alpine A110 Légende GT, A110 Color Edition en Atelier Alpine worden geïntroduceerd onder leiding van de nieuwe Managing Director van Alpine, Patrick Marinoff. Met zijn jarenlange ervaring bij Europese premiumfabrikanten brengt de in Duitsland geboren Marinoff wereldwijde kennis met zich mee die ingezet wordt om het succes van Alpine in thuisland Frankrijk door te trekken naar alle continenten. De prijzen van de Alpine A110 Légende GT en A110 Color Edition volgen in een later stadium.

Marinoff: “Met deze uitbreiding van ons productaanbod starten we een nieuwe fase in de wedergeboorte van Alpine. De A110 Légende GT tilt het elegante karakter van de A110 naar een nieuw niveau. Dit is dé Alpine A110 voor liefhebbers die waarde hechten aan tijdloos design.”

“De A110 is vanaf het begin ontwikkeld om een veelzijdig karakter te bieden. Met de extra krachtige en dynamische A110S aan de ene kant en de nieuwe, extra elegante A110 Légende GT aan de andere kant demonstreren we het potentieel van de auto.”

“Met de nieuwe A110 Color Edition en Atelier Alpine verkennen we de individuele kant van de A110 nog verder. Onze klanten hebben nu de mogelijkheid om de auto een geheel eigen persoonlijkheid te geven die bij hen past.”

“Alpine is overduidelijk marktleider in Frankrijk, wat een bewijs is van de inherente kwaliteit van de A110. Het is nu zaak om overal in de wereld voort te bouwen op het nationale succes. In lijn met de meer internationaler gerichte focus van Alpine zullen we onze marketingactiviteiten buiten Frankrijk intensiveren, te beginnen met een zomer-roadshow door heel Europa en het optimaliseren van ons dealernetwerk in andere belangrijke markten.”

“De komst van de A110 Légende GT, A110 Color Edition en Atelier Alpine vormen het startsein van deze ontwikkelingen. We gaan door met het ontwikkelen van speciale edities en zullen het individualisatieprogramma de komende jaren verder uitbreiden.”

A110 Légende GT

Gelimiteerde oplage van 400 exemplaren wereldwijd

Meest elegante A110 tot nu toe

Speciale Argent Mercure lakkleur, lichtgouden elementen

en verfijnd amber leder

De nieuwe Alpine A110 Légende GT tilt de elegantie van de A110 premium sportwagen naar een nog hoger niveau. De unieke stylingelementen aan de binnen- en buitenzijde geven de A110 een esthetische uitstraling en nog meer aantrekkingskracht, met name onder sportwagenliefhebbers die veel waarde hechten aan een tijdloos design.

De A110 Légende GT, waarvan wereldwijd slechts 400 exemplaren beschikbaar zullen zijn, wordt aangeboden met keuze uit drie carrosseriekleuren: Argent Mercure (nieuw), Noir Profond en Bleu Abysse. Lichtgouden Alpine-logo’s en 18-inch diamantgeslepen Serac-wielen, eveneens met lichtgouden afwerking, zorgen voor een fraai contrast met elke gekozen carrosseriekleur. Ook de witte LED-achterlichtunits en de verlichte instaplijsten met Alpine-logo zorgen voor een onderscheidende uitstraling.

In het interieur zijn de zesvoudig verstelbare Sabelt-comfortstoelen voorzien van amber lederen bekleding met bijpassend leder voor de deurpanelen. Bruin stikwerk, een bijpassende 12-uursmarkering op het stuurwiel en glanzende carbon elementen met een uniek koperweefsel creëren een fraai geheel. Verder is elke A110 Légende GT voorzien van een genummerde badge op de middenconsole. Het typische GT-karakter komt terug in de speciale, driedelige kofferset met hetzelfde kleur leder als de stoelen en die de opbergruimte achterin maximaliseert. Er is ook een extra opbergruimte tussen de stoelen te vinden.

De A110 Légende GT biedt extra gebruiksgemak en comfort bij langere ritten. Het onderstel en de aandrijflijn zijn gelijk aan die van de A110 Légende, terwijl de aluminium structuur, de plaatsing van de motor en dubbele wishbone-ophanging hetzelfde zijn als bij elke andere Alpine A110.

Het vermogen van de 1,8-liter turbomotor bedraagt 185 kW (252 pk). In combinatie met het bijzonder lage voertuiggewicht en de automatische transmissie met dubbele koppeling accelereert de A110 Légende GT in slechts 4,5 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 250 km/u. De uitrusting van de A110 Légende GT is van topniveau, met onder andere een actieve sportuitlaat, opgewaardeerde Brembo-remmen, parkeersensoren, achteruitrijcamera en het Focal audiosysteem waarmee de indrukwekkende rijdynamiek wordt gecombineerd met prettige voorzieningen voor dagelijks gebruik.

Antony Villain, Design Director bij Alpine: “Met de A110 Légende GT hebben we de verfijning en indrukwekkende toereigenschappen van de A110 verder verbeterd. Het is de meest elegante Alpine A110 tot nu toe, ontworpen om kopers te verleiden die waarde hechten aan kwaliteit en tijdloos design.”

“De drie zorgvuldig ontwikkelde carrosseriekleuren voor de A110 Légende GT versterken de uitstraling van de auto. De lichtgouden elementen en doorzichtige achterlichten zijn kenmerken voor de nieuwe versie in het Alpine-gamma. De amber lederen bekleding en carbon details met koperweefsel creëren het meest aansprekende Alpine-interieur tot nu toe.”

A110 Color Edition

A110 Color Edition met wisselende, exclusieve kleurstelling

Leverbaar gedurende een beperkte periode

2020-editie uitgevoerd in carrosseriekleur Jaune Tournesol

De nieuwe Alpine A110 Color Edition is een speciale uitvoering met een exclusieve carrosseriekleur, die jaarlijks wisselt en gedurende een beperkte periode wordt aangeboden. Daarna verdwijnt die kleur uit het aanbod, waarna de Color Edition in een andere exclusieve carrosseriekleur wordt aangeboden, vergelijkbaar met de modewereld waarbij collecties ieder seizoen vernieuwd worden.

Voor 2020 is de A110 Color Edition gebaseerd op de A110S, de sportiefste versie in de reeks, en uitgevoerd in de opvallende carrosseriekleur Jaune Tournesol. Het onderstel en de aandrijflijn zijn hetzelfde als bij de Alpine A110S.

Jaune Tournesol is geïnspireerd op de bekende Alpine-kleur uit het verleden die populair was in de jaren zestig en zeventig. De verfexperts van Alpine hebben de kleur subtiel verfraaid met moderne ingrediënten.

De niet-metallic Jaune Tournesol lakkleur past mooi bij de zwarte details van de A110S, zoals de Alpine-logo’s, in de LED-koplampen en bij de 18-inch ‘GT Race’ lichtmetalen wielen. De remklauwen zijn afgewerkt in antraciet. Een dak van koolstofvezel is optioneel verkrijgbaar om het zwaartepunt te verlagen en het contrast tussen de gele carrosseriekleur en donkerdere stylingelementen te vergroten.

De driekleurige badges in het in- en exterieur zijn bij de A110 Color Edition vervangen door carbon en gele badges. Elders in de cabine matchen de grijze stiksels en gele 12-uursmarkering op het stuurwiel met de carrosseriekleur, net als de Alpine-logo’s op de kuipstoelen. Een typeplaatje op de middenconsole verwijst naar de gelimiteerde oplage van de Alpine A110 Color Edition.

Net als de A110S is de A110 Color Edition 2020 voorzien van hoogwaardige Dinamica interieurbekleding, extra krachtige powerunit met 215 kW (292 pk) en nog scherper onderstel dan bij de andere A110-uitvoeringen. De sprint van 0-100 km/u vergt slechts 4,4 seconden geduld, terwijl de topsnelheid 260 km/u bedraagt.

“Met de Color Edition kunnen we de kenmerken van de verschillende A110-uitvoeringen nog krachtiger tot uiting brengen. Voor 2020 hebben we de zonnebloemgele kleur uit het verleden van Alpine gekozen en subtiel verfraaid om de imposante persoonlijkheid van de A110S te benadrukken. Voor mij vormen Jaune Tournesol en de A110S de perfecte combinatie.”

“Tot nu toe hebben we de A110 niet in veel levendige kleuren getoond, maar de komende tijd zullen we steeds meer gewaagde kleuren zien dankzij de A110 Color Edition en het Atelier Alpine personalisatieprogramma. De gelijktijdige lancering van de A110 Légende GT en de A110 Color Edition met ieder een geheel eigen persoonlijkheid bewijst de vele mogelijkheden van de Alpine A110.”

Alpine Atelier

Nieuw personalisatieprogramma

29 nieuwe carrosseriekleuren

Nieuwe kleuren voor wielen en remklauwen

Alpine Atelier is het nieuwe personalisatieprogramma van de Franse sportwagenfabrikant waarmee de A110 geheel naar eigen smaak kan worden geïndividualiseerd. Het aanbod omvat 29 nieuwe carrosseriekleuren, drie nieuwe kleuren voor de wielen en vier voor de remklauwen. De carrosseriekleuren zijn geïnspireerd op populaire Alpine-kleuren uit het verleden en subtiel verfraaid en gemoderniseerd door de experts van Alpine.

Van ingetogen grijs en gebroken wit tot levendig rood, knallend oranje en elegant blauw – het kleurenaanbod van de A110 is sterk uitgebreid. De auto is verder te personaliseren met nieuwe kleurstellingen (Blanc Brillant, Noir Brillant of Or Vif) voor de bestaande wieldesigns en remklauwen, die behalve de bestaande kleuren nu ook beschikbaar zijn in Gris Clair, Rouge Vif, Jaune Vif en Or Pâl. In de loop der tijd zal het aanbod van Atelier Alpine steeds verder worden uitgebreid.

Elke carrosseriekleur van Alpine Atelier heeft een meerprijs van 4.800 euro en wordt wereldwijd maximaal 110 keer geleverd op een A110 om exclusiviteit te waarborgen. Bovendien wordt de A110 met de hand gespoten in een speciale zone in de Alpine-fabriek in Dieppe.

Patrick Marinoff: “Nu Alpine is uitgegroeid tot een gerenommeerde sportwagenfabrikant, is het tijd om het aantal personalisatiemogelijkheden verder uit te breiden. Het was belangrijk om geduld te bewaren om Alpine op succesvolle wijze te herlanceren. Nu is het tijd voor Alpine Atelier, dat het volgende hoofdstuk in onze geschiedenis markeert.”

“Met respect voor onze historie zijn veel Alpine-carrosseriekleuren uit het verleden subtiel verfraaid en gemoderniseerd, waarvan de meeste zelfs afkomstig zijn van dezelfde leverancier. Onze verfspecialisten hebben zorgvuldig gewerkt om deze tinten opnieuw te creëren met behulp van de nieuwste ingrediënten en verfmethoden.”

“Als gevolg van de nieuwe personalisatiemogelijkheden zullen tal van unieke modellen de fabriek verlaten. Ik kijk ernaar uit om een variëteit aan A110’s geleverd te zien worden, variërend van zeer excentrieke exemplaren tot extra ingetogen versies.”

Alpine A110 SportsX

Gebaseerd op rally-erfgoed van Alpine

Voorzien van bredere carrosserie en verhoogde rijhoogte

Bijzondere A110 blijft trouw aan DNA van Alpine

De Alpine A110 SportsX is een ontwerpstudie die geïnspireerd is op het rijke erfgoed van Alpine in de rallysport. Het opvallende model is opnieuw het bewijs van de onuitputtelijke bron van inspiratie van het ontwikkelingsteam van Alpine.

Net als de A110 Berlinette die in 1971 de wereldberoemde Rally van Monte Carlo won, heeft de A110 SportsX een bredere carrosserie en een verhoogde rijhoogte ten opzichte van de andere A110-modellen. Het is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van de design- en engineeringteams van Alpine, die met de 80 mm toegenomen breedte en 60 mm grotere bodemvrijheid een nieuwe vorm van sportiviteit onderzoeken.

De A110 SportsX is gebaseerd op de A110 Pure en blijft trouw aan het DNA van Alpine: lichtgewicht constructie en toonaangevende wendbaarheid voor optimaal rijplezier.

Patrick Marinoff: “De A110 SportsX laat zien hoe ver we met het A110-concept kunnen gaan, terwijl de ideeën en feedback van dergelijke studies helpen om de toekomst van Alpine te definiëren.”

Alpine en Alpine A110

Herlancering Alpine startte in 2012

Nieuwe A110 trouw aan basisprincipes van Alpine

Frans automerk opgericht in 1955 door Jean Rédélé

Internationaal succesvol in de autosport

De A110 Légende GT is het nieuwste gelimiteerde model van Alpine. De eerste was de Première Edition die in 2017 op de markt kwam en waarvan 1.955 exemplaren gebouwd zijn. Hiermee werd het bekende Franse sportwagenmerk na twee decennia door Groupe Renault geherintroduceerd.

De A110 Première Edition die binnen vijf dagen was uitverkocht, werd opgevolgd door de ongelimiteerde uitvoeringen Pure en Légende. Dankzij de verschillende karakters van deze uitvoeringen spreekt de A110 een bredere doelgroep aan. De Pure is ontworpen om te excelleren op bochtige bergwegen, terwijl de Légende meer verfijning en raffinement toevoegt voor dagelijks gebruik en lange afstanden. Onderhuids zijn beide uitvoeringen voorzien van dezelfde aluminium structuur, turbomotor en wielophanging. Later werd het aanbod uitgebreid met de A110S, de sportieve topversie in de reeks.

Alpine werd in 1955 opgericht door de Fransman Jean Rédélé en vestigde zich al snel als een toonaangevende fabrikant van lichtgewicht sportauto’s. De reputatie van Alpine werd bevestigd op het circuit en in rally’s, waarbij legendarische autosportevenementen gewonnen werden, waaronder de Rally van Monte Carlo in 1971 en 1973 en de 24 uursrace van Le Mans in 1978.

Wedergeboorte

De comeback van Alpine werd geïnitieerd in 2012 en officieel bevestigd in februari 2016 met de onthulling van de Alpine Vision, het conceptmodel waarop de A110 gebaseerd is. In 2017 werd de A110 Première Edition onthuld, voordat die aan het einde van dat jaar in de showrooms belandde. De herlancering van Alpine is gerealiseerd onder de paraplu van Groupe Renault.

Alle versies van de Alpine A110 worden geproduceerd in de sterk gemoderniseerde fabriek in Dieppe, die oorspronkelijk gebouwd werd door oprichter Rédélé in 1969.

De Alpine A110

De A110 is een échte Alpine. Hij biedt de bestuurder een sensationeel en innemend rijkarakter bij elke snelheid, waarbij de focus ligt op rijplezier in plaats van rondetijden en vermogen. En dat alles zonder in te leveren op alledaags comfort. Zo kunnen alle bestuurders, ongeacht ervaring of bekwaamheid, volop genieten.

Door de lichtgewicht constructie, het lage zwaartepunt en de ideale gewichtsverdeling voelt de bestuurder zich één met de auto. Voor de perfecte balans en wendbaarheid van de A110 vormen het aluminium chassis en de carrosserie de basis. Deze zijn gepopnageld en gelast voor een uitzonderlijk stijve, lichtgewicht structuur en de best mogelijke balans tussen stijfheid, gewicht en bouwkwaliteit. De A110 weegt slechts 1.080 kg (inclusief vloeistoffen) en biedt hiermee niet alleen een unieke, boeiende rijervaring, maar creëert ook zijn eigen niche in het sportautosegment.

De A110 dankt zijn excellente combinatie van uitstekende rijeigenschappen, prestaties en dagelijkse bruikbaarheid niet alleen aan de lichtgewicht constructie, maar ook aan de dubbele wishbone voor- en achterwielophanging. De meeste auto’s in het premium sportautosegment gebruiken eenvoudiger wielophangingsystemen met veerpoten. De engineers van Alpine gaven de voorkeur aan dubbele wishbones.

De gewichtsverdeling van de A110 (44% vóór, 56% achter) – ideaal voor een sportcoupé met middenmotor – is mede het gevolg van het plaatsen van de brandstoftank direct achter de vooras. Dit betekent dat de A110 een perfecte balans heeft in bochten en de bestuurder zich op alle momenten één voelt met de auto. Met een uiterst soepel rijgedrag en diverse rijhulpsystemen – zoals ABS, tractiecontrole en stabiliteitscontrole – blijft de A110 bruikbaar, veilig en comfortabel, elke dag.

De 1,8-liter viercilinder turbomotor levert in de A110 Pure, Légende en Légende GT een vermogen van 185 kW (252 pk) bij 6.000 t/min en een maximumkoppel van 320 Nm al vanaf 2.000 t/min. Bij de A110S en A110 Color Edition levert de motor 40 pk extra. De alerte, energieke viercilinder turbomotor drijft de achterwielen aan via een zeventraps DCT-transmissie van Getrag, voorzien van een natte koppeling en overbrengingsverhoudingen die specifiek voor Alpine zijn ontwikkeld voor maximale performance op ieder gewenst. Tevens biedt de A110 drie rijmodi (Normal, Sport en Track), waarmee de set-up van de motor, transmissie, stuurinrichting, ESC, uitlaatgeluid en bestuurdersinformatie wordt aangepast.

Dankzij de volledig vlakke onderzijde, functionele diffuser en zorgvuldig bepaalde vorm is een achterspoiler overbodig. Hierdoor behoudt de A110 zijn elegante, tijdloze silhouet. Luchtinlaten in de voorbumper creëren een betere luchtstroom rond de voorwielen, waardoor de luchtweerstand afneemt.

Historie van Alpine

Alpine heeft zijn bestaansrecht te danken aan één man – Jean Rédélé. Hij werd in 1922 geboren in het Franse Dieppe en was zijn hele leven autoliefhebber, een begenadigd rijder en technicus. Hij studeerde in Parijs als jonge man voordat hij een autodealerbedrijf van Renault begon in zijn eigen stad. Rédélé was een slimme en competitieve rallyrijder en nam met zijn Renault 4 CV deel aan diverse autosportevenementen in de jaren vijftig, waarbij hij zijn auto elk jaar verbeterde.

Rédélé behaalde verschillende klasse-overwinningen in beroemde autosportevenementen zoals de Mille Miglia en de Critérium des Alpes rally (ook bekend als Coupe des Alpes). Rédélé ontdekte een gat in de markt en richtte aangemoedigd door zijn eigen autosportsuccessen zijn eigen sportautobedrijf op in 1955. Hij koos de naam Alpine als eerbetoon aan de Critérium des Alpes rally – zijn grootste competitieve prestatie tot nu toe – die elk jaar verreden werd in de Alpen in het zuiden van Frankrijk.

De smalle, bochtige Alpenwegen gaven Rédélé niet alleen zijn bedrijfsnaam maar bepaalde ook de fundamentele reeks technische principes die elke Alpine-auto zou gaan definiëren. Rédélé erkende dat niet vermogen of brute kracht een auto snel maakte op een bochtige rallystage, maar juist een laag gewicht, compacte afmetingen en wendbaarheid.

Zijn eerste auto was de Alpine A106, gebaseerd op een chassis van de Renault 4 CV. In 1958 verscheen zijn tweede auto, de A108, op een geheel eigen chassis. Maar het was pas tijdens het debuut van de A110 Berlinette in 1962 dat zijn jonge bedrijf echt begon te bloeien. Inmiddels werkten Alpine en Renault nauw met elkaar samen. Auto’s van Alpine werden verkocht en onderhouden door Renault-dealers.

Begin jaren zeventig was Alpine een sterke speler in toonaangevende rallycompetities. In 1971 won Alpine voor de eerste keer de beroemde Rally van Monte Carlo. In 1973 opnieuw. Het bedrijf won later dat jaar de World Rally Championship Manufacturers’ titel, het beste resultaat tot nu toe. Het bedrijf van Rédélé had zijn plek overduidelijk bemachtigd.

De verkoop van straatauto’s van Alpine groeide in de tussentijd. Rédélé bouwde een geheel aan Alpine toegewijde fabriek in Dieppe in 1969 – dezelfde productiefaciliteit waar Alpine nu de gloednieuwe A110 produceert. In 1971 ging de vervanger van de A110, de A310, in productie. Twee jaar later werd Alpine overgenomen door Groupe Renault.

Alpine behaalde zijn beroemdste autosportoverwinning ooit in 1978 met een eerste plaats in de 24 uursrace van Le Mans. De lancering van nieuwe en innovatieve straatauto’s hield stand in de jaren zeventig en tachtig. Onder meer de A310 V6 en GTA verschenen op het toneel.

De productie van Alpine hield uiteindelijk op in 1995. Meer dan 30.000 straatauto’s van Alpine waren in veertig jaar tijd geproduceerd, samen met meer dan honderd eenzitters en prototype raceauto’s.

Tijdens de ‘slapende jaren’ van Alpine hielden liefhebbers het merk over de hele wereld in leven via merkclubs en deelnames met diverse Alpine-modellen aan historische autosportevenementen. Door de herlancering van Alpine is nu begonnen aan een nieuw hoofdstuk.

Alpine in de autosport

De prestaties, wendbaarheid en duurzaamheid van was van het grootste belang voor Jean Rédélé in de autosport. Alpine concurreerde al tientallen jaren op het hoogste niveau van rallysport en circuitraces en behaalde meerdere overwinningen die de bescheiden omvang van het bedrijf verloochende.

Met dezelfde ambitie en vastberadenheid concurreert Alpine nu in het FIA World Endurance Championship. De Alpine Elf Europa Cup en de A110 GT4 tonen de inherente behendigheid en prestaties van de A110 op het circuit.

Hoewel Alpine vooral bekend staat om zijn rallysuccessen in de jaren zestig en zeventig en het winnen van de 24 uursrace van Le Mans in 1978, was het merk actie in alle gelederen van de autosport. Alpine bouwde zeventig eenzits racewagens, twee Formule 1-auto’s en circa 37 prototypes voor lange afstandsraces.

Het was in 1978 dat Alpine een van zijn meest gevierde successen in de autosport boekte. Didier Pironi en Jean-Pierre Jaussaud wonnen de 24 uursrace van Le Mans met de A442B. Midden jaren negentig had Alpine 26 nationale en internationale rallytitels, vier rallycrosskampioenschappen en zes titels met eenzitters op zijn naam geschreven.

Met tientallen jaren van succes als springplank, keerde Alpine in 2013 terug in de autosport. Het bleek meteen een triomfantelijke terugkeer: de A450 won de Europese Le Mans Series-titel bij zijn eerste poging en opnieuw in 2014.

Van daaruit stevende Alpine af op het FIA World Endurance Championship (WEC). In 2016 won de Alpine A460 vier van de negen rondes om de LMP2 WEC-titel, waaronder de zwaarbevochten 24 uursrace van Le Mans. Daarna won Alpine zowel in 2018 als 2019 in zijn klasse op Le Mans en de LMP2 WEC-titel in 2019. Alpine is momenteel actief in het 2019-2020-seizoen van het WEC.

Tevens bevindt de Alpine Europa Cup zich nu in het derde seizoen. De serie vindt plaats op enkele van de meest iconische circuits in Europa, waaronder Spa-Francorchamps in België. De Alpine Europa Cup, geëxploiteerd door WEC-partner Signatech, toont de toewijding van Alpine op het gebied van autosport.

Succes in rallysport

Behalve het succes op de circuits behaalde Alpine ook veel successen in de rallysport. Alpine-oprichter Jean Rédélé was zelf een competitieve rallyrijder, maar het was de Zweed Ove Andersson die in de A110 Berlinette de eerste grote rallyoverwinning behaalde tijdens de wereldberoemde Rally van Monte Carlo in 1971.

De Fransman Jean-Claude Andruet herhaalde dat succes in 1973, hetzelfde jaar dat Alpine de titel voor de FIA ​​World Rally Championship Manufacturers won. Met zes overwinningen voor de A110 Berlinette won Alpine dat seizoen het kampioenschap op indrukwekkende wijze.

Met de A110 Rally die eind 2019 onthuld werd, keert de naam Alpine terug in de rallysport. De A110 Rally is ontwikkeld in samenwerking met autosportpartner Signatech en sluit zich aan bij de A110 Cup- en GT4-circuitracemodellen in het autosportportfolio van Alpine. Alle wedstrijdversies van de A110 zijn gebaseerd op hetzelfde lichtgewicht aluminium chassis als de productieversie.

Samen met een rolkooi, Sabelt-wedstrijdstoelen en een brandblusser om aan de veiligheidseisen van de rally te voldoen, beschikt de A110 Rally ook over een 300 pk-versie van de turbomotor, opgewaardeerde Brembo-remmen, in drie richtingen verstelbare vering en een zesversnellingsbak sequentiële versnellingsbak. De A110 Rally is ontworpen om te voldoen aan de RIA-homologatienormen van de FIA ​​en zal dit voorjaar in Frankrijk zijn competitieve debuut maken.

Technische gegevens A110 Légende GT:

Fuel type: Petrol

Engine type: 1.8L 4-cyl. 16v turbocharged

Maximum power: 252 PS @ 6000 rpm

Maximum torque: 320 Nm @ 2000 rpm

Architecture: mid-engined, rear-wheel drive

Gearbox type: 7-speed DCT, wet clutch

Unladen weight (DIN): 1123 kg

Power to weight ratio: 224 PS/tonne

Dimensions: 4180/1798/1252 mm (length/width/height)

Wheelbase: 2419 mm

Track width front: 1556 mm

Track width rear: 1553 mm

Chassis: double wishbones front and rear

Brakes front: 4 piston fixed caliper, 320 mm discs

Brakes rear: single piston floating caliper, 320 mm discs

Drag coefficient: Cd: 0.32

Drag area: Cd*A: 0.621 (A 1.94 m²)

Fuel tank: 45 litres

Boot capacity front: 96 litres

Boot capacity rear: 100 litres

Wheels and tyres: 205/40 R18 (front), 235/40 R18 (rear)

Top speed: 250 kph, 155 mph

Acceleration: 0-100 kph (62 mph) 4.5 seconds

Emissions (WLTP): 162 g/km CO2

Technische gegevens A110 Color Edition 2020:

Fuel type: Petrol

Engine type: 1.8L 4-cyl. 16v turbocharged

Maximum power: 292 PS @ 6400 rpm

Maximum torque: 320 Nm @ 2000 rpm

Architecture: mid-engined, rear-wheel drive

Gearbox type: 7-speed DCT, wet clutch

Unladen weight (DIN): 1114 kg

Power to weight ratio: 3.8 kg/PS (262 PS/tonne)

Dimensions: 4180/1798/1252 mm (length/width/height)

Wheelbase: 2419 mm

Track width front: 1556 mm

Track width rear: 1553 mm

Chassis: double wishbones front and rear

Brakes front: 4 piston fixed caliper, 320 mm discs

Brakes rear: single piston floating caliper, 320 mm discs

Drag coefficient: Cd: 0.32

Drag area: Cd*A: 0.621 (A 1.94 m²)

Fuel tank: 45 litres

Boot capacity front: 96 litres

Boot capacity rear: 100 litres

Wheels and tyres: 215/40 R18 (front), 245/40 R18 (rear)

Top speed: 260 kph, 162 mph

Acceleration: 0-100 kph (62 mph) 4.4 seconds

Emissions (WLTP): 163 g/km CO2