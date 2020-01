Nieuws: Fiat 500 en Fiat Panda Hybrid

De Fiat 500 en Fiat Panda markeren Fiats eerste stap op weg naar de elektrificatie van het modelaanbod. Ze maken als eerste FCA-stadsauto’s gebruik van FCA’s nieuw ontwikkelde Mild Hybrid-technologie, een combinatie van elektrische aandrijving en een benzinemotor. Beide hybridemodellen zijn uitgerust met driecilindermotoren van de nieuwe FireFly-familie, gecombineerd met het 12-volt elektrische BSG-systeem (Belt-integrated Starter Generator), samen goed voor een vermogen van 70 pk. Hét grote voordeel voor de gebruiker is een verlaging van het brandstofverbruik en de CO2-emissie tot 30%.

De nieuwe Fiat 500 en Panda Hybrid bieden alle voordelen van efficiënt, compact en toegankelijk hybriderijden. Daarmee vormen ze de beste oplossing voor het vervoer in stedelijke regio’s, wat strookt met de aanpak van Fiat. In de afgelopen 120 jaar is Fiat steeds een pionier geweest in nieuwe mobiliteitsoplossingen en daar wordt vanaf vandaag duurzame mobiliteit aan toegevoegd. De Fiat 500 en Fiat Panda Hybrid zijn vanaf respectievelijk februari en maart 2020 leverbaar.

Het jaar 2020 markeert een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Fiat. Met de introductie van de nieuwe hybrideversies van de Fiat 500 en de Fiat Panda begint de elektrificatie van het modelaanbod en dit proces zal worden voortgezet met de start van de productie van de nieuwe 100% elektrische 500 in Turijn. Dit model zal een sleutelrol gaan spelen in de e-mobiliteitsstrategie van FCA. In aanvulling daarop zal FCA in de loop van 2020 een serie producten en diensten op de markt brengen waarmee klanten een complete duurzame mobiliteitservaring wordt geboden.

Ter gelegenheid van het debuut van de nieuwe Mild Hybrid-varianten zullen de Fiat 500 en de Panda voor het eerst in de geschiedenis samen in een speciale, unieke serie leverbaar zijn: de exclusieve ‘Launch Edition’. Deze introductieversies voldoen aan de Euro 6D Final-emissienorm en combineren de nieuwste 1-liter driecilinder-benzinemotoren van de FireFly-familie met een 12-volt BSG (Belt-integrated Starter Generator) elektromotor en een lithiumaccu, die samen goed zijn voor een vermogen van 70 pk (51 kW). Vergeleken met de vertrouwde 1,2-liter Fire-motor van 69 pk valt het brandstofverbruik en daarmee de CO 2 -emissie van de Mid Hybrid-versies gemiddeld 20% lager uit en zelfs 30% in het geval van de Panda Cross. Zonder concessies te doen op het gebied van de prestaties of het rijcomfort. Het BSG-systeem zorgt voor een stille, trillingvrije herstart van de verbrandingsmotor in de Stop&Start-modus.

De speciale introductieserie is te herkennen aan de ‘Hybrid’-aanduiding op de achterkant van de auto en aan het exclusieve ‘H’-logo, gevormd door twee dauwdruppels, op de middenstijl. Dauw – het symbool van de dageraad en dus van het begin van een nieuw tijdperk – is gebruikt als inspiratie voor de nieuwe en exclusieve kleur ‘Verde Rugiada’ waarin beide auto’s worden geleverd. Dit dauwgroen past de introductieversies als een maatpak en is in perfecte harmonie met de thema’s van natuur en innovatie.

In het interieur is de stoelbekleding trouw aan de duurzaamheidsfilosofie van het hele project. Het vormt een perfecte match met zowel de FCA Mild Hybrid-technologie als het innovatieve karakter van de iconische Fiat Panda en Fiat 500. De stoelen in de Launch Edition zijn de eerste in de automobielsector die gedeeltelijk gemaakt zijn van ‘SEAQUAL® YARN’. Dat is geweven uit een speciaal, door SEAQUAL INITIATIVE ontwikkeld materiaal, afgeleid van gerecycled plastic: 10% daarvan is afkomstig uit zee en 90% komt van het land. SEAQUAL YARN wordt geproduceerd door de uit zee verzamelde kunststoffen om te zetten in vlokken van polyethyleentereftalaat. Deze vlokken worden vervolgens gebruikt in het garen waarvan de stoffen zijn gemaakt. In de weeffase wordt zeepolyester gemengd met andere ecologische, natuurlijke, gerecyclede of teruggewonnen vezels. Dit groene proces wordt voltooid door milieuvriendelijke afwerkingen (o.a. verven) op basis van water- en energiebesparing. Fiat werkt samen met SEAQUAL INITIATIVE om de ‘ocean clean up’ te steunen. De nieuwe Fiat 500 en Panda Hybrid Launch Edition-modellen zullen daarom niet alleen klanten aanspreken die prijsstellen op stijl en elegantie, maar ook het milieu willen ontzien.

De Fiat 500 en de Panda zijn twee elkaar aanvullende Fiat-iconen, die met een verkoop van circa 400.000 exemplaren per jaar samen een aanzienlijk deel van de stedelijke mobiliteit in Europa voor hun rekening nemen. Met de introductie van de Mild Hybrid-technologie zullen de 500 en de Panda daarom een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verduurzaming van de stedelijke mobiliteit.

Zo werkt de FCA Mild Hybrid-technologie

De nieuwe benzinemotor die in het Mild Hybrid-systeem wordt toegepast, is erfgenaam van de vermaarde Fire-motor waarvan er meer dan 30 miljoen stuks werden geproduceerd. Het betreft een 1-liter, driecilindermotor met een maximum vermogen van 70 pk (51 kW) bij 6.000 t/min en een maximum koppel van 92 Nm bij 3.500 t/min. De met twee kleppen per cilinder en een enkele bovenliggende nokkenas uitgeruste cilinderkop is voorzien van continu-variabele kleptiming en de distributie wordt verzorgd door een ketting. De compacte verbrandingskamers, de op sterke luchtrotaties afgestemde inlaatkanalen en het externe EGR-systeem zorgen voor een snelle verbranding en een effectieve onderdrukking van pingelverschijnselen. Dit maakt een opmerkelijk hoge compressieverhouding (12:1) mogelijk, dat zich vertaalt in een hoog thermisch rendement. Het in samenwerking met Teksid ontwikkelde motorblok is gemaakt van een onder hoge druk gegoten aluminiumlegering. Er worden gietijzeren cilindervoeringen toegepast om de constructieve stijfheid te vergroten, de opwarmperiode te verkorten en het motorgewicht te beperken tot slechts 77 kg. Daarnaast is de wrijving verminderd door een krukmechanisme met een boring/slagverhouding van 1,24 en een krukdesaxatie van 10 mm toe te passen. Dit alles draagt bij tot een maximale efficiëntie en een minimaal brandstofverbruik.

Het BSG-systeem is direct op de motor gemonteerd en wordt bediend door de riem die ook de hulpaggregaten aandrijft. De energie die het systeem tijdens het remmen en snelheid minderen regenereert, wordt opgeslagen in een lithiumaccu met een capaciteit van 11 Ah. Het elektrisch vermogen van maximaal 3.600 W wordt benut voor het herstarten van de verbrandingsmotor in de Stop&Start-modus en om extra kracht te leveren bij het accelereren.

Met deze technologie kan de verbrandingsmotor ook tijdens het rijden worden afgezet, bij snelheden onder de 30 km/h, door eenvoudig de versnellingsbak naar neutraal te schakelen. Het dashboard, dat informatie over het hybridesysteem geeft, meldt de bestuurder wanneer dit het beste kan gebeuren. Tijdens de coasting- of vrijloopmodus verzorgt de lithiumaccu de voeding van alle stroomverbruikers, zodat de bestuurder de volledige controle over de auto houdt.

De Mild Hybrid-krachtbron in de nieuwste Panda en 500 Hybrid Launch Edition-versies is gecombineerd met een nieuwe uitvoering van de handgeschakelde zesversnellingsbak van het type C514. Deze dwarsgeplaatste transmissie voor auto’s met voorwielaandrijving onderscheidt zich door een betere wendbaarheid en grotere efficiëntie. De unit bevat nieuwe lagers en oliekeerringen met extra lage wrijving en hij wordt gesmeerd door speciale hoogrendements-transmissieolie. De overbrengingsverhouding van de zesde versnelling is zodanig gekozen dat daarmee het brandstofverbruik bij het rijden in stedelijke regio’s wordt verminderd. Het comfortaspect is eveneens onder de loep genomen door de ophanging van het versnellingsbakhuis te optimaliseren. Verder zijn de technici erin geslaagd om de inbouwpositie van hele aandrijfunit met 45 mm te verlagen. Dit zorgt voor een verbetering van het weggedrag van de auto’s dankzij het lagere zwaartepunt.

De nieuwe FireFly-familie is door FCA ontwikkeld met het doel een serie kleine modulaire benzinemotoren op de markt te brengen die een bescheiden brandstofverbruik koppelen aan toonaangevende prestaties en geschikt zijn voor een breed scala van toepassingen. De basisstructuur van de nieuwe motoren waarborgt efficiëntie, modulariteit en een hoge mate van standaardisatie ten aanzien van zowel de componenten als het fabricageproces. Daarnaast biedt het motorconcept voldoende ontwikkelingspotentieel voor de toekomst.

Fiat 500 en Panda

De nieuwe Hybrid Launch Edition-serie plaatst de twee Fiat-iconen weer aan de top van hun segment. Tegelijkertijd vullen ze elkaar ook aan: in het door Fiat gedomineerde segment van de stadsauto’s vertegenwoordigt de 500 de meer ‘ambitieuze’ kant en de Panda de meer ‘functionele’.

De Fiat 500 is een van de meest representatieve voorbeelden van Italiaanse vindingrijkheid die klanten van verschillende generaties voor zich weet te winnen. Het iconische vijfhonderdje werd oorspronkelijk in 1957 gelanceerd en in 2007 in moderne vorm opnieuw op de markt gebracht. In de jaren 60 speelde het model een belangrijke rol bij de motorisering van Europa. Vervolgens bracht hij in het eerste decennium van de 21e eeuw een ware revolutie teweeg in de categorie stadsauto’s, dankzij een niet eerder in dit segment vertoonde mix van stijl en technische innovatie. En nu, met de komst van de 500 Hybrid Launch Edition, zal het model een leidende rol blijven spelen in de stedelijke mobiliteit, waar het vorig jaar met circa 194.000 geregistreerde eenheden het beste verkoopresultaat ooit boekte. Een van de ingrediënten van dit succes is de uitgifte van speciale series: in de loop der tijd zijn er al meer dan 30 uitgebracht. Het is nu aan de 500 Hybrid Launch Edition om de reis naar de toekomst van de stedelijke mobiliteit in het derde millennium voort te zetten.

De geschiedenis van de Fiat Panda is net zo fascinerend. Al ruim 40 jaar is de Panda als zorgeloze, alom beschikbare auto niet meer weg te denken uit het dagelijks verkeer. De geheimen van zijn populariteit zijn de compacte buitenafmetingen, de grote binnenruimte die aan iedere vervoersbehoefte is aan te passen, het brede scala motoren en de talloze kleurencombinaties. In de loop der jaren zijn meer dan 7,5 miljoen klanten overtuigd geraakt van de eenvoud en aantrekkelijkheid van het model, dat op treffende wijze de ware kenmerken van het merk Fiat vertegenwoordigt. Bovendien is de Panda altijd de fakkeldrager van innovatie voor het hele segment geweest. Zo was hij de eerste stadsauto die leverbaar werd met vierwielaandrijving (1983), de eerste in zijn segment die de prestigieuze titel ‘Car of the Year’ won (2004) en in hetzelfde jaar de eerste stadsauto die het op een hoogte van 5.200 meter gelegen basiskamp op de Mount Everest bereikte. De lange reeks records werd voortgezet in 2006, toen de Fiat Panda als eerste in serie geproduceerde stadsauto in een aardgasversie kon worden geleverd. En in 2013 was de Panda de eerste in zijn klasse die een automatische noodremfunctie introduceerde. En vandaag wordt de Panda Hybrid Launch Edition gelanceerd, een auto die klaar is om een ommekeer in de stedelijke mobiliteit te bewerkstelligen door tegemoet te komen aan de actuele wensen en behoeften van de Panda-fans, een wereldwijde gemeenschap die naar de toekomst kijkt met een steeds groter respect voor het milieu.