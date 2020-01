De nieuwe PEUGEOT 2008 SUV nestelt zich in het hart van het compacte SUV‑segment door verschillende succesfactoren van PEUGEOT te combineren: een uitgesproken design en innovatieve technologie. Dankzij het gloednieuwe, veelzijdige CMP‑platform is de PEUGEOT 2008 SUV naar keuze leverbaar met een verbrandingsmotor of volledig elektrische aandrijving.

De elektrische PEUGEOT e‑2008 SUV wordt aangedreven door een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor die gevoed wordt door een 50 kWh lithium-ion batterij. Die kan voldoende energie opslaan voor een actieradius van 310 kilometer (WLTP). Een laadkabel (11 kW 3 fase, CCS type 2) wordt standaard meegeleverd. Snelladen behoort ook tot de mogelijkheden, waarmee de batterij in 30 minuten tot 80% kan worden opgeladen.

PEUGEOT 208 en e‑208

Op het Autosalon staan ook de nieuwe PEUGEOT 208 en e‑208 in de schijnwerpers. De nieuwe generatie sluit naadloos aan bij de hogere positionering van het PEUGEOT‑gamma, dankzij het verfijnde exterieurontwerp, de nieuwe generatie van de PEUGEOT i‑Cockpit® en een keur aan rijhulpsystemen afkomstig uit hogere segmenten.

Tevens blinkt de nieuwe PEUGEOT e‑208 uit door zijn levendigheid. Hij biedt een aansprekende rijervaring dankzij de volledig elektrische aandrijving met een vermogen van 100 kW (136 pk) en een koppel van 260 Nm. De actieradius bedraagt 340 kilometer (WLTP).

PEUGEOT plug‑in hybride

Het vooruitstrevende karakter van PEUGEOT komt ook tot uiting in het groeiende aanbod van plug‑in hybrides. De semi‑elektrische aandrijftechniek biedt klanten nog meer veelzijdigheid en gebruiksmogelijkheden.

Het aanbod wordt gevormd door de PEUGEOT 3008 HYBRID4 met een systeemvermogen van 221 kW (300 pk) en vierwielaandrijving en de PEUGEOT 508 HYbrid met 165 kW (225 pk) en voorwielaandrijving, die leverbaar is als Berline of SW. Dankzij de verschillende rijmodi kiest de bestuurder zelf voor het dynamische effect van volledig elektrische aandrijving of bijvoorbeeld het volle potentieel van de krachtige aandrijflijn in de Sport‑modus.

Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

Verder kunnen bezoekers van het Autosalon Brussel de spectaculaire Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED van dichtbij aanschouwen. Dit model belichaamt de expertise van de PEUGEOT SPORT‑ingenieurs en biedt uitzonderlijke prestaties dankzij de 294 kW (400 pk) sterke aandrijflijn, waarbij een PureTech‑benzinemotor wordt ondersteund door twee elektromotoren.

Lijst van tentoongestelde modellen op de stand:

– PEUGEOT 208 & e‑208

– PEUGEOT 2008 & e‑2008

– PEUGEOT 308 & 308 SW

– PEUGEOT 3008 HYBRID4

– PEUGEOT 508 & 508 SW HYBRID

– PUGEOT 5008

– PEUGEOT RIFTER

– PEUGEOT TRAVELLER