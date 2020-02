Philipp Plein heeft een stoere naam. En die wil hij natuurlijk in ere houden. Wat doe je dan? Dan doe je er steeds weer een schepje bovenop.

De modeshows van Philipp Plein zijn shows in de ware zin van het woord. Spektakels. Evenementen. Grootste gebeurtenissen waarom het eerder om sensaties gaat dan om de mode zelf. Maar dat willen zijn fans. En dus doet hij er goed aan om deze ‘traditie’ voort te zetten.

Backstage bij de modeshow van Philipp Plein voor lente zomer 2020 was het dit keer een en al rock en punk invloeden. Petje af voor de hair stylisten en visagisten. Hier was hard gewerkt aan de look. Een look die echt rockers of punkers overigens slechts een flauwe glimlach zou ontlokken. Want hoe ‘agressief’ het ook allemaal moest lijken, het bleef een soort modieus, slap (?) aftreksel.

Anyway, alle ingrediënten waren aanwezig. Skulls, lange manen voor de heren, zwart, kettingen, studs, eyeliner… We zagen het allemaal backstage en delen het graag met je. En dan mag jij er nu het jouwe van denken!

Bekijk de backstage foto’s van onze modefotograaf. Hij riskeerde zijn leven voor deze foto’s, zo scary waren de heren backstage :-)

