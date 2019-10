Porsche breidt elektrische range uit met Taycan 4S

Na de Taycan Turbo en Turbo S introduceert Porsche nu de Taycan 4S, de derde uitvoering van de elektrische sportsedan. Uitgerust met de standaard Performance Battery met een capaciteit van 79,2 kWh leveren de elektromotoren 390 kW/530 pk in overboost. Optioneel kan de Taycan 4S worden uitgerust met de Performance Battery Plus van de Taycan Turbo en Taycan Turbo S met een capaciteit van 93,4 kWh; in dat geval leveren de elektromotoren maximaal 420 kW/571 pk in overboost.

Vanuit stilstand accelereren beide varianten van de Taycan 4S in 4,0 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid is met 250 km/u ook gelijk. De actieradius (WLTP) is maximaal 407 kilometer met de Performance Battery en maximaal 463 kilometer met de Performance Battery Plus. Het maximale vermogen om de batterij weer op te laden bedraagt 225 kW voor de Performance Battery en 270 kW voor de Performance Battery Plus.

Innovatieve aandrijftechniek, dynamische prestaties

Een indrukwekkende acceleratie, de trekkracht van een sportwagen en een superieur vermogen dat permanent beschikbaar is: deze sterke Taycan-eigenschappen zijn ook in de nieuwe 4S standaard. De permanent-synchroon elektromotor op de achteras is met een actieve lengte van 130 millimeter precies 80 millimeter korter dan de versie in de Taycan Turbo en Turbo S. De pulsomvormer die Porsche op de vooras van de Taycan 4S gebruikt, werkt met maximaal 300 ampère. Op de achteras is dat maximaal 600 ampère.

Met twee permanent-synchroon elektromotoren op de voor- en achteras en een 2-traps transmissie op de achteras deelt de vierwielaangedreven 4S de belangrijkste technische componenten met de Taycan Turbo en Turbo S. Hetzelfde geldt voor het intelligente laadbeheer en de aerodynamica. Met een CW-waarde van 0,22 levert die laatste een beslissende bijdrage aan een laag energieverbruik en daarmee aan een groot bereik.