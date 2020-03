Relatie en jaloezie: als zij jaloers is…

Vriendin jaloers? Het is waar dat een beetje jaloezie geen kwaad kan. Eerlijk gezegd voegt het iets toe aan de relatie. Je voelt je er speciaal en geliefd door… ‘Ik kan er niet eens gerust op zijn als we televisie kijken want als er een mooi meisje op het beeldscherm verschijnt, dan beschuldigt ze me ervan dat ik haar aantrekkelijk vindt (gelukkig is Baywatch al sinds jaar en dag afgelopen, want anders had ik deze mail nooit kunnen schrijven). Ook als we samen gaan stappen, moet ik altijd uitkijken dat mijn blik niet per ongeluk op een andere vrouw valt. Of dat ik een sms ontving waardoor ze direct in paniek raakt. En wat ik allemaal niet over me heen krijg als iemand mij per ongeluk belt en met een ‘sorry, verkeerd verbonden’ weer ophangt. Ze neemt mijn mobieltje in beslag en gaat dan op internet zoeken wie mij gebeld heeft (volgens mij komt ze er nog achter ook)…‘

Wie weet waarom we bij het woord ‘jaloezie’ vaak aan onze eigen jaloezie denken. De jaloezie (en bezitterigheid) van mannen tegenover hun eigen vrouw. Maar ook vrouwen kunnen jaloers zijn! En hoe! Een jaloerse vrouw kan je leven behoorlijk zuur maken, zeker als de jaloezie niet gegrond is (ook al voelen we ons soms best wel eens aangetrokken tot een andere vrouw maar daar zijn we mannen voor!).

Relatie: Vriendin jaloers? Als zij jaloers is

Het is waar dat een beetje jaloezie geen kwaad kan. Eerlijk gezegd voegt het iets toe aan de relatie. Je voelt je er speciaal en geliefd door. Maar het is ook waar dat, als er bepaalde grenzen worden overschreden, de situatie onhoudbaar wordt.

En het erge is dat als een vrouw ‘slachtoffer’ is van de jaloezie van haar partner, iedereen direct haar kant zal kiezen (‘ach arme, ze heeft het zo zwaar’). Maar is het omgekeerde het geval en maakt zij je het leven met haar verstikkende jaloezie onmogelijk, dan begrijpt niemand het en wordt de zaak vaak afgedaan met een dooddoenertje als ‘ach, wees blij, dit betekent dat ze van je houdt…’ Ja, ze houdt van me…

We hebben een korte lijst van gedragingen opgesteld die – min of meer – typerend zijn voor jaloers gedrag. 10 gedragingen wel geteld. Lees ze maar eens door en beantwoord ze voor jezelf met een ‘ja’ of een ‘nee’ (wel eerlijk zijn! Niemand ziet het). Kom je op zes of meer ‘ja’s’ uit dan is het waarschijnlijk dat je het slachtoffer bent over overdreven jaloers gedrag van je partner. Kom je op acht of meer uit… Dan is het misschien goed om je onmiddellijk uit de voeten te maken. Als je daarentegen vraag nummer 10 met een ‘ja’ beantwoordt, dan… Heeft zij wellicht gelijk.

Vriendin jaloers?

1) Controleert ze je mobieltje, je smsjes, je email?

2) Ondervraagt ze stiekem je vrienden om te testen of je de waarheid spreekt?

3) Tref je haar onverwacht aan op plaatsjes waar jij regelmatig te vinden bent om te controleren in wat voor gezelschap je verkeert?

4) Maakt ze er een probleem van als je een avondje met je vrienden wilt gaan stappen?

5) Heeft ze je ooit op de proef gesteld of je trouw getest (bijvoorbeeld door een vriendin te vragen om je te verleiden om te zien of je erop ingaat)?

6) Probeert ze je weg te houden van bepaalde vrienden die een verkeerde invloed op je zouden hebben?

7) ‘Besnuffelt’ ze je (niet lachen, het komt voor!) als je ’s avonds thuiskomt?

8) Heeft ze ooit in het openbaar een hele scène van jaloersheid gemaakt?

9) Is ze ooit uit jaloezie een ander meisje in de haren gevlogen?

10) Heb jij haar ooit met een ander bedrogen?

En wat vinden jullie ervan? Hebben jullie ooit een relatie met een overdreven of extreem jaloerse vrouw gehad? De meest interessante reacties zullen we – geheel anoniem – hieronder publiceren.

Jullie reacties

Hevige onnozele vorm van jaloezie die zover gevorderd is dat ik er serieus aan denk om weg te gaan. ik stik.

________________________________________

Ik heb zelf een relatie gehad waar mijn vriendje enorm jaloers was. Ik kon zelf geen tien minuten met een vriend staan praten of ik wou al ix met die ander. Met zijn eigen beste vriend mocht ik niet lachen of ik wou ook al ix met hem… We hebben enorm veel ruzie gehad over de domste dingen die er maar zijn. Blij dat ik daar vanaf ben, dat is niet meer graag gezien worden maar gewoon het bezit worden van iemand. Zo lukt het nooit.

Nu heb ik een nieuwe vriend die enorm goed is voor mij, alleen heeft hij mij al bedrogen waardoor ik nu wel wantrouwig ben. Ik zou hem graag blindelings mijn vertrouwen geven maar dat gaat niet altijd even makkelijk

Hij liegt ook vaak over waar hij naartoe gaat of zo overlaatst lag hij zogezegd in bed en ik kwam hem dan tegen in het uitgaansleven… Euh hello?

Hoe moet je je dan gedragen ;)?

________________________________________

Hallo allemaal,

ik ben een alleenstaande vrouw en vind het heel gezellig om wat te gaan drinken in de stad. Maar er is een jaloerse vrouw geweest en die heeft verteld dat je moet uitkijken als ik in de stad ben. want ik pak alle mannen af. De eerste moet nog komen. Maar ja. Maar dat is echt niet leuk stappen als je weet dat alle vrouwen met een relatie, je de hele tijd in de gaten houden.

Sorry, maar dit moest ik gewoon even kwijt. Ik weet als geen ander hoe het is om verlaten te worden door je man. Hij verliet mij ook door het feit dat ik ziek was en mij alleen kon verlaten als hij een ander relatie had.

________________________________________

Laatst liet me vriend een meisje zien op t internet die in haar bikini gekeurd moest worden voor een programma.. Ik flipte zowat de pan uit.. D8 laat hij me nu zien hoe hij zou willen dat ik eruit zou zien? vind hij haar ontzettend geil/aantrekkelijk. In mijn ogen was ze perfect. Ik kon er niet meer naar kijken me hele maag draaide om.. Vooral door de blik in mijn vriend zijn ogen. Hoe hij naar haar keek. :S Ik ben zo weg gegaan en heb een tijd niks van me laten horen. Ik moet erbij zeggen dat ik in een depri bui zat al die hele week en mezelf echt niet mooi vond. Een week later zocht ik haar via de website weer op. Tot mijn verbazing was het helemaal geen mooie meid met een pracht figuur. (hoe kon ik dat toen wel vinden?) Me vriend zei nog tegen me.. ze is 10 keer zo dik als jou man. Maar nu pas zag ik dat pas echt. Ik wil niet jaloers zijn en probeer me altijd in te houden als ik onzeker ben en me vriend naar (in mijn ogen) een mooie meid kijkt. Maar ik kan t niet helpen om daarna chagrijnig uit de hoek te komen. Vaak begrijpt hij absoluut het probleem niet en heeft volgens mij niet eens door wat hij fout doet. Fout is een groot woord, het blijven idd mannen. het zit in hun aard om naar aantrekkelijke vrouwen te kijken. en te fantaseren. Maar ik wil er niet te lang over nadenken want dan word ik weer Depri. was ik maar een MAN :p OF POT.

________________________________________

Heey,

Het verschilt echt per persoon, want meestal zijn vrouwen jaloers omdat ze onzeker zijn of ze hebben een nare ervaring meegemaakt (vreemdgaan).De man kan dit gedrag erger maken of juist minder erg maken, het is belangrijk om hier goed over te praten en elkaars grenzen aan te geven. Ik ben niet jaloers, want ik weet dat mijn relatie goedzit en dat mijn vriend veel van mij houdt. Hij mag van mij naar andere vrouwen kijken, we praten er samen over, geen probleem. Andersom geldt dat ook. Kijken kan geen kwaad, zolang je er maar niks meedoet. Elkaars mobiel controleren, doe ik niet aan.Mijn vriend praat ook wel eens met vrouwen, ook als ik er niet bij ben, maar ik vind dat moet kunnen. Op een gegeven moment moet je elkaar vertrouwen en erop vertrouwen dat jouw partner de grenzen weet!

________________________________________

Jaloers is een uiting van onzekerheid.

Als je niet zelfverzekerd genoeg bent uit dat zich in jaloersheid. Als jonge vrouw was ik erg onzeker (vond mezelf dik en lelijk) en ziekelijk jaloers. Nu (achter in de 30 en 25 kilo lichter) zit ik super in m’n vel en is de ziekelijke jaloersheid helemaal weg. Af en toe nog eens een beetje “gezond” jaloers, maar dat moet kunnen.

Als je jaloers bent, ga eens na wat je onzekerheden zijn en doe daar wat aan voordat je je in een relatie stort

________________________________________

mijn vriend zegt dat hij niet jaloers maar bezorgd is.. maar hij word bijv. wel boos als ik met de metro ga.. want ik zou rekening moeten houden met dat hij het vervelend vind dat er dan jongens naar me zouden kijken……

________________________________________

ik loop vaak tegen dezelfde dingen, m’n vriendin is helemaal van slag als ze smsjes ziet van een ander vrouwelijk geslacht. ook als ik gebeld word door een andere vrouw, per ongeluk of niet, kan ik er vergif op innemen dat ze boos is -en soms dagen daarna kan je niets fout doen-.

helaas komt dit door d’r ex, dus weet er nu aardig mee om te gaan. toch scoort ze hooguit 4 van de 10 punten, dus valt het nog alles mee

en ik vreemdgaan?, ben ik te zwak voor, ik heb respect voor m’n partner of het nu klikt of niet meer , en daarnaast ik heb nog altijd zelfrespect!

conclusie: vrouwen, er zijn genoeg mannen die trouw zijn. vertrouwen, daar gaat het om. en verwar de realiteit niet met gtst,Bold and the beautifull etc…

________________________________________

Nou ik ben zelf een meid en de jaloezie komt niet zomaar, ik wil ook in ze mobiel kijken omdat het juist niet mag en krijg ik argwaan en ik kom ook altijd even later naar het voetbalveld toe om te kijken wat die doet omdat die meisjes ALTIJD praten met hem op msn echt elke dag en daar dan zie je ook dat ze aandacht trekken. dus het komt niet zomaar. en in ze tel stond laatst ook een smsje van youre little princess dus dan zie je maar weer jaloezie heb je niet zomaar

________________________________________

Mijn vriend en ik zijn beide jaloers aangelegd. Onze jaloezie gaat waarschijnlijk iets over de grens van ‘gezond’ maar we zijn het beide. Ik kan er niet tegen als andere meisjes met hem flirten of zijn aandacht trekken. Hij kan er niet tegen als er andere jongens met mij flirten of mijn aandacht trekken.

Het is erg fijn dat zelfs onze jaloezie zo wederzijds is, want dan kunnen we ons in de ander verplaatsen en rekening houden met de ander ( wat ons zelf dan uiteindelijk ook een beter gevoel geeft )

We hebben zelf onze grenzen verlegd, wat de een niet mag, mag de ander ook niet. Dat werkt erg goed voor ons twee.

Truelove forever. A&L.

________________________________________

Als je mij 5 min geleden nog had gevraagd of ik vind dat me vriendin jaloers is, had ik meteen JAH! gezegd.. maar volgens dit testje is zij dat blijkbaar helemaal niet!.. ze heeft wel 1 ‘ja’ gescoord op vraag 4, maar haar reden is altijd dat ik haar mee moet vragen of at least informeren zodat ze niet schrikt als ze zou horen dat ik met me boys aan t chillen was ergens.. Ik moet haar wel toegeven, respect krijg je niet zomaar, je moet t verdienen en als je t verdient moet j t ook eisen… En gezien me verleden, waar ze alles van weet en heeft geaccepteerd, kan ik begrijpen als ze een beetje paranoia vertoont.. I guess tis gewoon dat ze veel om me geeft en me niet kwijt wil, en zelf moet ik haar bezeterigheid uit een oogpunt van liefde zien en geen controle (het kan zoveel erger, zo te zien).. me schatje zegt altijd waar je van houdt, moet je beschermen. Sorry liefje! khou ook zoveel van je. Niks aan de hand.

________________________________________

Alles wat hij mocht, mocht ik niet van hem.

Bijvoorbeeld stappen, naar vrienden gaan.

Als iemand op een feestje verzon om te gaan limbodansen en ik deed mee had ik daar ’s avonds dan ruzie over.

Ik deed die dingen gelukkig wel en dat kon hij niet hendelen, dus toen was het snel over.

Je moet elkaar gewoon gunnen om eigen dingen te doen met vrienden.

________________________________________

Oooow ik dacht dat ik heel jaloers was, maar aan de hand van deze lijst valt het best mee. Ik merk vaak dat ik jaloerser word wanneer het in onze relatie wat minder gaat. Wanneer we minder tijd hebben samen. Het is voor mij nu ook een meetstaf, wanneer ik bewust wat extra energie in de relatie moet steken.

Ik heb vaak tijdens mijn menstruatie van die buien. En ja mijn vriend kan soms best gek van me worden. Maar vaak negeerd hij het gewoon. Hij weet dan dat het volgende week weer over is.

________________________________________

Ik ben eigenlijk nooit echt jaloers omdat ik hem vertrouw!

we wonen 95 km uit elkaar en ik zie hem alleen in het weekend en af en toe door de week, maar omdat we elkaar vertrouwen dan gaat dat prima.

Alleen als ik zelf niet lekker in me vel zit en aan mijzelf twijfel dan kan ik last hebben van jaloezie

gr’s

________________________________________

ik ben nooit jaloers, ik werk in een bar en krijg veel aandacht van andere mannen en ook vaak drank aangeboden, hij heeft het daar wel moeilijk mee, maar als hij dan me fooi ziet aan het eind van de avond is hij het zo weer vergeten… maar er zijn zeker andere tijden geweest, we zijn nu 3 jaar samen en hebben samen een zoontje, voor me zwangerschap waren we beiden (tegen het ziekelijke aan) jarloers. soms merk ik ook aan hem dat hij er stiekem een beetje van baalt dat ik me oude figuur al heel snel weer terrug had, hij voelde zich duidelijk prettiger toen ik een maatje meer had en dus minder aandacht ontving.. ach, ik vind het wel schattig. zolang het maar niet (weer) doorslaat

________________________________________

Jaloezie is niet altijd een gebrek aan vertrouwen in je partner. Misschien heeft iemand wel iets meegemaakt waardoor hij/zij zo jaloers is. Of gewoon een negatief zelfbeeld.

Zo heb ik bijvoorbeeld een vrij negatief zelfbeeld, maar is er ook eens iets voorgevallen waardoor het er niet beter op werd

________________________________________

ahh

ik heb hem ingevuld voor mn ex

en alles was nee

behalve de laatste :(

________________________________________

ik vind het overdreven als je mensen gaat controleren… Net zoals een moeder die elke avond bij haar kind gaat kijken of die niet leest in bed… *het verschil is dat de meeste kinderen wel dingen doen als je denkt dat ze slapen)

ik vind t trouwens dom van een vrouw, want mijn ervaring: als een man ergens niet tegen kan; ist als je bezitterig/bezetterig/dominant gaat doen…

________________________________________

Ik ben van mening dat het ook vaak aan de partner ligt waarmee ze een relatie hebben.

Er zijn 2 type mannen type A: Mannen die rekening met je houden en je geruststellen

type B: Mannen die niks van je aantrekken en geen rekening met je houden.

Ik heb beide soorten mannen gehad, en ben tot conclusie gekomen dat ik bij type B veel jaloerser was dan bij A.

Bij type B werd ik heel jaloers en werd ik echt achterdochtig en maakte echt een probleem van als hij op stap ging,

Bij type A vond ik het totaal niet erg dat hij met z’n vrienden op stap ging en controleerde hem totaal niet, en ik vertrouw hem totaal.

En daar is een relatie op gebaseerd!

________________________________________

Jaloezie is een gezonde emotie.

Afgunst kan daar een onaantrekkelijk gevolg van zijn.

En ipv vingers te wijzen naar elkaar zouden beiden partners ook even bij het eigen gedrag stil moeten staan.

Ik vind open kaarten in een relatie belangrijk. Bij eerlijkheid kan alles.

Als ik bij mijn partner openheid moet forceren over zijn ‘vriendinnen’zou ik heel ongelukkig worden en dan uiteindelijk ook jaloers.

Het is 8 van de 10 keer een ongezonde wisselwerking binnen de relatie.

En dat geldt voor beiden.

________________________________________

Helaas moet ik toegeven dat ik 6 van de 10 eigenschappen heb gehad in een relatie, ik was dus zelf die jaloerse vrouw,zoals jullie dat noemen,geheel uit onzekerheid geboren, een gevoel van onbetrouwbaarheid in het begin van de relatie,nooit je vinger er op kunnen leggen en zeker weten, dat je vriend niet de waarheid spreekt, Niet eerlijk tegen je is,niet alleen met andere vrouwen, maar op allerlei gebied, omdat hij bang is dat je hem niet wilt, als hij echt eerlijk zou zijn, Maar goed, mijn intuïtie heeft me achteraf niet bedrogen, Hij hield inderdaad van alles voor me achter en gaf toe , me uit angst om kwijt te raken, niet eerlijk was over zichzelf, nu is hij me toch kwijt, dom hoor, Mannen wees gewoon jezelf en eerlijk. Dan kunnen wij vrouwen heel wat hebben

________________________________________

Ik denk dat vrouwen zichzelf te veel vergelijken met de exen van hun man. Zelf ben ik ook wel licht jaloers op de exen van mijn vriend om daar vanaf te komen praten we er heel open over, ik vraag alles over zijn exen maar dan ook alles. Op het moment dat hij er over praat doet het best veel pijn maar daarna kan ik het een plekje geven, zolang hij maar eerlijk is over zijn gevoel zowel tegen mij als tegen zichzelf. En zoals meer vrouwen zeggen: Mannen kunnen ook behoorlijk jaloers zijn!!

________________________________________

Ik vind het jammer dat er veel vrouwen (en mannen) jaloers zijn………..

In de meeste gevallen is het niet een nodig.

95% van de mensen die jaloers zijn in een relatie hebben een negatief zelfbeeld.

Een goede relatie is niet alleen gebasseerd op uiterlijk.

(dat er wordt gezegd dat het aléén maar om het innerlijk gaat is ook niet zo)

Begin de dag eens met naar jezelf te glimlachen in de spiegel!

Bedenk dat niemand perfect is.

Ik wil iedereen die in deze situatie zit veel sterkte toewensen!

________________________________________

In het eerste geval dat wordt genoemd kan ik wel wat vertellen. Mijn ex-vriend was zeer geliefd maar hij gaf ook reden voor jaloezie. Stiekum kijken naar andere vrouwen, extrovert gedrag als je aan het stappen bent. De aandacht op zichzelf richten, met geld smijten door champagne te bestellen voor andere dames etc. Dit is uitlokkerij en maar zeggen dat ik dan jaloers ben!!! Zielig vind ik hem nu hahahah.

________________________________________

Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen in je partner.

________________________________________

Ik ben zelf ook heel erg jaloers.

Ik zie ook aan me vriend dat hij het erg vervelend is. Hij kijkt echt constant naar vrouwen op straat, of hij ziet iets in zijn ooghoek en draait er meteen voor om of hij neemt nooit genoegen als hij haar gezicht niet ziet. Het maakt me zo onzeker en laat me zo kut voelen!

Hij heeft me ook gezegd dat hij alleen maar kijkt verder niks.. maar toch elke keer als je naast hem loopt en hem ziet doen dan val je weer gewoon terug op een kut gevoel. ik weet niet wat ik ermee aan moet? Ben ik dan niet genoeg voor hem?

Ik vind juist dat hij zo aandacht geeft aan vrouwen.. heeft er iemand tips voor me?

xx tweelingen

Ik ben 19 en heb nu sinds een tijdje een relatie met volgens mij een aardig betrouwbare jongen. Hij is heel lief en hij smst me iedere dag, we bellen bijna iedere dag en we zien elkaar in het weekend (we hebben allebei druk leven en hij woont zo’n 250 km van me af), toch krijg ik zo nu en dan een uitbarsting van hier tot aan tokio. Als hij bijvoorbeeld zijn telefoon niet opneemt en als ik dan een uur later bel en hij neemt nog steeds niet op, of hij reageert niet op een sms. Dan ga ik helemaal over mijn toeren en denk ik op dat moment dat hij niks om me geeft en me laat zakken en misschien wel een ander heeft. In het begin van onze relatie had ik hier geen last van, hij was eerder jaloers omdat ik regelmatig nog wanhopige smsjes van mijn ex ontving, ik heb ze echter altijd genegeerd. Op een gegeven moment wou ik een weekend niet afspreken omdat ik weer eens wat met mijn vriendinnen wou doen, toen miste ik hem die week heel erg en ben ik naar hem gegaan. We hadden t!

oen anderhalve maand en ik had nog nooit in zijn telefoon gekeken (het interesseerde me tot die tijd niks) maar ik was op zoek naar een smsje wat ik hem geschreven had waar een adres van iets instond waar we heen zouden gaan, nou ineens zag ik 4 smsjes van zijn ex en aan de smsjes te zien had ie terug gesmst. Ik werd laaiend, Ik vertelde namelijk altijd dat mijn ex mij smste zodat ik niet dingen voor hem “verborg” en dus om complicaties te voorkomen en nu zit ie gewoon zelf met zijn ex te smsen. En hij zou nog wel met haar uitgaan (wel met haar vriend en vrienden van hem erbij maar toch). Als ik zijn telefoon niet bekeken had had ikd it dus nooit geweten en sprak ik gewoon achter mijn rug af met zijn ex! en hij maar klagen over mijn ex. Sindsdien heb ik vlagen van wantrouwen. Ik heb ooit zelfs die ex van hem gebeld. Ik heb gezegt dat ik hem niet vertrouwde en dat als hij dat nummer niet zou geven dat ik het uit zou maken. Maar zij zei dus al dat ze een vriend had maar toch.

..Mijn ex heeft ook een vriendin nu maar wilt nog steeds met me afspreken.

Ook heeft mijn vriend nog contacten in zijn msnlijst staan van chatboxen waar hij 2 jaar geleden mee chatte (en dat zijn er veel). In het begin voordat we dat hebben zei hij dat hij die allemaal zou verwijderen, want wat moest ie met die mensen. EN nu heeft hij ze gewoon er nog steeds instaan. Als je het mij vraagt komt het wantrouwen van de vrouw daar vandaan, valse beloftes en oneerlijkheid. Als je dingen gaat verzwijgen is daar vast een reden voor, want als er niks aan de hand is kan je het toch gewoon eerlijk zeggen?

________________________________________

ik ben ook een jaloerse vrouw & ik wil er heel graag mee stoppen!

ik weet dat mijn vriend veel van me houd, maar als hij veel met dat ene meisje praat word ik al snel jaloers & kom ik erbij staan..

hoe kan ik dit voorkomen ??

________________________________________

Hee allemaal!

ik ben -zoals bijna iedereen hier- ook een jaloerse vrouw. ik ben altijd heel erg bang dat hij overstapt op iemand anders, maar ik denk dat het gewoon om onzekerheid van jezelf gaat. Alleen mijn vriend is nog erger jaloers (erg lastig hoor, 2 jaloerse mensen bij elkaar!). in het begin van onze relatie checkte hij mijn mobiel regelmatig en kwam hij ook langs de plekken waar ik toen ook was -heel toevallig(!)- terwijl ik alleen met vriendinnen op stap was. ik was zo onzeker geworden, dat ik hem had gevraagd waarom hij dat deed in zo’n extreme mate. hij zei dat hij jaloers was en onzeker was of ik wel trouw aan hem bleef. toen hebben we er goed over gepraat en gelukkig is de jaloezie nu ook veel minder. (misschien een tip? praat erover, uit je gevoelens en laat hem/haar dat ook doen!)

________________________________________

Wees jezelf in een relatie,en laat de ander een beetje vrij,dat heeft iedereen nodig,en…het gras is altijd groener aan de overkant.

wat maakt het uit als je vrien(din) naar een ander kijkt?hoe jaloerser je bent? des te meer gaat hij (zij) gekke dingen doen enne…..luister niet naar mn woorden,maar kijk naar mn daden!

Als je er niet tegen kunt, maak dat je wegkomt!jammer van je energie,die je er instopt,en jammer van je jonge jaren!als het echt aan jezelf ligt,neem dan een cursus,want als je zo jaloers bent,jaag je alle vriend(innen),de stuipen op het lijf!

Ik heb ook zo,n vriend gehad!!!

GEK WORD JE ERVAN!

Overal tekst en uitleg van geven,ook van vrienden,die ik al jaaaren kende,als ik die dan had willen hebben?had ik die toch wel genomen? en niet jou!

Bedriegen is iets anders dan…DIREKT STOPPEN!

________________________________________

Bij mij is het juist andersom.

Ik kan bij de eerste negen vragen ‘ja’ invullen voor het gedrag van mijn vriend.

Is het ook mogelijk dat iemand niet jaloers genoeg is? Daar word ik momenteel van beschuldigd…

________________________________________

pff…ik ben zelf zon jaloerse vrouw, is voor hem niet mee te leven, maar kan zelf ok haast niet met mezelf leven! erg zwaar…

________________________________________

Zelf vrouw van 25 jaar ben zeker erg jaloers! Helaas voor mijn vriend, want ook ik zie dat het hem helemaal gek maakt!

Ik kan er niets tegen doen, ook ben ik een echte flapuit, dus als ik iets denk of ik denk iets te zien dan hoort hij het gelijk.

Ik wil gewoon de mooiste voor hem zijn maar ik ben realistisch ingesteld en begrijp ook dat ik nooit de mooiste zal zijn, overal zijn mooiere mensen. Maar aan de andere kant, Hij is wel de mooiste voor mij, dus waarom zou ik dat dan niet voor hem zijn? Maar dan komt denk ik de onzekerheid om de hoek kijken en denk ik vaak wat moet hij nou met mij als ik zie wat voor meiden er naar hem kijken.

Hij kan veel mooiere meiden krijgen dan mij dat weet ik zeker en toch blijft hij bij mij, dan in een extreme kutbui (want als ik in een kutbui ben dan is mijn jaloerse gedrag op een piek) denk ik wel eens hij zal dan wel bij mij blijven omdat hij 2 kindjes met mij heeft?! Nu op het moment denk ik wat lul ik nou dom?! Maar ok, het stoort me ook heel erg dat iedereen maar tegen me zegt, “zo met die jongen moet je maar in je handjes knijpen” of “wat een mooie jongen, die moet je zien te houden” en hij dan moet hij niet in zn handjes knijpen?? Niemand zegt dat tegen hem hoor, en ik weet nu wel dat hij knap is, hou er nu maar over op. Ook zn moeder die verteld me wel 60x dat dr zoon zo mooi is en dat hij zoveel vriendinnetjes heeft gehad zelfs dat model zit nu nog achter hem aan.. nee leuk is dat, goed voor mijn zelfvertrouwen!

Maar ja, dan heb ik weer een goede bui en denk dat weer dat ik het eigelijk goed heb en me niet druk moet maken dat er ergere dingen zijn. Raar eigelijk dat ik me dan beter voel. Tot het moment weer komt dat ik mooie meiden zie die dan naar hem kijken en ik weer het gevoel moet hebben dat ze denken “wat moet hij nou weer met haar?!” mja.. zo blijven we gaan. En wat kan ik er aan doen?

________________________________________

Ik ben zelf een jaloers meisje,

en zit hier erg mee in me maag.

Ik zie mezelf in dit verhaal terug en merk ook aan me vriend dat het niet erg leuk is.

ik weet dat het ongegrond is en dat het uit mijn onzekerheid komt. ik heb een hele vervelende jeugd gehad en dat heeft er vooral veel mee te maken. niet alle jaloezie is ongegrond. Als je vriend veelvuldig liegt en niks wilt prijs geven over zichzelf dan krijg je vanzelf jaloerse reacties!!!!

________________________________________

Jaloers zijn in geringe mate is niet erg, maar als het overdreven vormen aanneemt is het een vorm van geen respect hebben en dat zou niemand van zijn partner moeten accepteren. Ik zeg altijd maar: vertrouw je partner zoals je je zelf vertrouwd tot het tegendeel is bewezen.

________________________________________

Dit is een grote angst om te verliezen

________________________________________

Ik heb een lange relatie gehad en was ziekelijk jaloers doordat ik bang was dat hij me zou verlaten voor iemand die toch leuker of mooier was dan ik.Heb in het verleden veel dingen meegemaakt waardoor ik moeite heb met mensen te vertrouwen en ben ook veel in de steek gelaten.

Het was zo erg dat ik zelfs op ging letten waar hij naar keek en dat ik bepaalde plaatsen met hem ging vermijden. Ik ging hem van alles verbieden. Hij dacht dat hij uiteindelijk mijn vertrouwen kon winnen maar dat lukte niet. Ik werd doodongelukkig van mijn eigen gevoelens. het is zo vermoeiend om contstant op je hoede en bang te zijn.En ik vond mezelf geen leuk persoon meer, ik beschuldigde hem alleen maar. Ik was mezelf niet.Ik heb de relatie verbroken een aantal jaar geleden en durf nog steeds geen nieuwe relatie aan uit angst dat dit zich weer zal herhalen.

________________________________________

ik ben absoluut extreem jaloers, maar hij blijft wel bij me, al een hele tijd. misschien dat dat niet lang meer gaat duren? ik hoop het wel want ik denk niet dat ik kan veranderen.

________________________________________

Jaloezie is een “self fulfilling prophecy”. Je bent bang dat er een afstand is tussen jou en je partner en vervolgens ga je je zo gedragen dat er ook daadwerkelijk een afstand komt…

Ik denk ook dat jaloezie veel te maken heeft met een eigen gevoel van onzekerheid en minderwaardigheid. Maar ook is het een gebrek aan vertrouwen van je partner. Waar zogenaamd toch een hele relatie op gebouwd dient te zijn…

Maar kom op zeg… Wij vrouwen – ook zij met een relatie – zien toch ook wel eens een mooie kerel en staan ons daar gezusterlijk aan te vergapen?! En handelen we daar meteen naar, ook al hebben we een partner? Nee dus… dacht het niet… Omdat ik een relatie heb zijn mijn vriend en ik niet in een keer blind geworden voor de charme en schoonheid van een ander! Maar we vertrouwen elkaar en weten dat we het bij elkaar houden. Dus jaloezie heeft gewoon geen zin. Als je partner niet om kan gaan met dat vertrouwen en naast het potje piest, weet je gewoon dat je voor jezelf moet kiezen en verder moet gaan…

________________________________________

Beste mannen.

Stel je voor:

Jij en je partner hebben een super relatie, het heeft nog nooit zo goed geklikt en jullie weten dat je de rest van je leven met elkaar wil delen.

De jaloersheid van de vrouw komt dan meestal omdat ze ontzettend bang is om de liefde van haar leven te verliezen. Ze beseft dat ze boft en wil jou nooit meer kwijt.

Ze stelt zich voor dat ze jou verliest en voelt zich alleen al door het idee vreselijk.

Vrouwen zijn fragieler als mannen!

Praat er met haar over en stel haar gerust.

Vertel haar dat geen andere vrouw haar ooit kan overtreffen voordat je met je vrienden op stap gaat. Doe af en toe iets liefs voor haar zodat ze weet dat je nog steeds moeite voor haar doet.

Ik weet zeker dat de jaloersheid van een vrouw dan vele male minder wordt.

________________________________________

Guys & Girls…

Jaloers ben je niet van nature, jaloers word je gemaakt. Door ervaringen uit je verleden (misschien al als kind) of in je huidige of vorige relatie.. of door je opvoeding…je psychische gezondheid… alles kan een rol spelen. Onzeker mannen of vrouwen zijn hier vaak gevoeliger voor dan zij die op dat vlak sterk in hun schoenen staan.In plaats van met een grote vinger beschuldigend naar elkaar te wijzen: ZIJ is jaloers of HIJ is jaloers! Wat leuk gedrag niet zal bevorderen… kan je het ook anders aanpakken! Dus voor iedereen met een jaloerse partner of die zelf last heeft van jaloezie een tip: praat er eens ECHT GOED over met elkaar: Wat is nu de echte reden voor het jaloerse gedrag en kijk ook eens kritisch naar jezelf….

Je word niet jaloers geboren!

________________________________________

Jaloers is idd een zeer vervelende eigenschap voor beiden, man en vrouw. Ik zelf heb een hele goede mooie vriendin die erg onzeker is en daardaar erg jaloers is op haar vriendje. Nu het aantal jaren uit is met haar vriend gaan wij veel met elkaar om. Het aparte is dat zij ook geen andere meisjes in mijn omgeving dult. Zij wil geen relatie met mij maar als er een meisje te dichtbij komt dan worden alle charmes en dominantie uit de kast getrokken om mijn aandacht te krijgen of anders de andere dame in kwestie te blokkeren. Zelf vind ik het heel apart, dat je tikkeltje jaloers bent in je relatie lijkt me mooi. Als je jaloers bent op meisjes van je beste vriend.. vind ik dat vreemd. We hebben het er vaak over gehad maar zij ziet het niet zo. De andere meisjes kunnen haar niet uitstaan zegt ze en daarom zeggen ze dit soort dingen. Waar de waarheid ligt is de vraag. Jaloersheid kan ook een vriendschap kapot maken weet ik inmiddels!

________________________________________

haha

ik heb zelf relaties gehad

en ik moet eerlijk toegeven dat ik ook een heel jaloers typ ben

denk soms ik moet er toch echt wat aan gaan doen maar jaloezie is gewoon een ziekte

maarja als je echt echt van iemand houd

ben je bang om diegene kwijt te raken

en probeer je er alles aan te doen

om diegene te houden

________________________________________

Beste allen,

Kwam toevallig ff langs en ik vond het wel erg leuk om ook ff een reactie te geven op dit artikeltje.

Ik zelf ben een vrouw heb sinds een tijdje nu een relatie met een hele lieve man en ik moet er niet aan denken dat hij of ik zo ziekelijk jaloers zou worden om wat voor reden dan ook.

Daarom heb ik ook vanaf ’t moment dat ’t serieues begon te worden ook duidelijk gemaakt wat mijn principes zijn en hoe ik de dingen bekijk in een relatie.

Een beetje jaloesie, dat moet kunnen en vind ik zelf dat hoort er ook wel een beetje bij.

Maar ’t idee om zijn mobieltje, smsjes of emailtjes te controleren… dat vind ik wel heel ver gaan…

Iedereen heeft zo zijn of haar dingetjes misschien heden of in het verleden en je kan nog wel eens dingen tegen komen die je maar beter niet had kunnen lezen of je komt dingen tegen die ook daadwerkelijk niets betekenen maar in de ogen van de ander misschien wel heel iets anders.

Ik leg daarom ook altijd gewoon mijn tel. bloot op tafel… ik heb zoiets van… wil je gaan snuffelen in mn zaakjes en kom je iets tegen dat je mocht kwetsen… dan is dat jou zaak want ik heb niet gezegt dat je dat moest gaan doen en als je me dan niet vertrouwd dan had je nooit wat met me moeten beginnen.

Klinkt misschien heel egoistisch maar zo denk ik er tenminste over. Ik weet dat mijn vriend dingen in zijn telefoon heeft staan die ik gewoon niet wil weten, dus ga ik er ook niet naar zoeken.

Waarom zou ik mezelf nou helemaal gek maken en er een hele drama van maken als je het samen zo leuk kan hebben. Is dat het wel waard…?

Sommige vrouwen houden nou eenmaal van drama en toestanden maar ja, die vragen er dan zelf om.

Als mijn vriend ziekelijk jaloers begint te worden, dan hoef ik niet verder met zo’n man. Een relatie is gebasseerd op vetrouwen en op elkaar kunnen rekenen in goede en slechte tijden en alles erom heen is maar bijzaak.

Ik kom misschien heel nuchter over maar ja, wie wil zich nou stressen om een ander vrouw of een ander man als je toch al weet dat je met je partner weer thuis in bed eindigd, dat je hem of haar weer ziet als je wakker wordt…

________________________________________

ik ben een meisje,

de meeste vriendinnen van mij hebben een vriend, en ik kan goed met die vrienden van ze opschieten. en dan vertellen ze me meestal ook hoe hun vriendin reageert op alles en hoe boos ze worden en dat ze het dreigen uit te maken altijd. Ik vind dat echt vreselijk. Ik zelf ben niet zo jaloers als ik een relatie heb. Misschien komt het omdat ik niet genoeg voor diegene voel? Dat zeggen mn vriendinnen tenminste. Maar mijn laatste vriend was heel jaloers. Hij wilde altijd mijn mobiel. We gingen nooit op dezelfde plek uit, en opeens kwam hij daar waar ik ook kwam. en ik kon echt met NIEMAND omgaan want dan pakte hij mn hand en trok hij me mee. Hij vroeg ook altijd aan vrienden van mij of ik iets met andere jongens had gedaan. Hij had niet eens een reden om zo te denken, want ik heb nooit zoiets geflikt.

nou als iemand zo jaloers is hoeft het van mij allemaal niet meer hoor.

Zo heb je toch nooit meer iets leuks in een relatie, alleen maar gezeik, terwijl je niks fout doet.

________________________________________

heb een relatie gehad met iemand die de deur voor een ander openhield en in voor mijn neus dichtviel…en dat terwijl ik zijn vriendin was….Ja dan gaat er bij mij een belletje rinkelen. En de dame in kwestie zat met een ander te flirten. Ja dan is het count your…blessings and move on. Hij had kennelijk een hevige vorm van aandacht tekort, en hij was ook nog eens kunstenaar, moet hem toegeven dat hij wel smaak had. Al hoewel ik ook gevoelens heb…..en brains. Heb ik me laten vervangen met alle liefde en gelukkig kan jaloezie dan een bevrijding zijn…

________________________________________

Hoi,

Ik ben een meid en ik heb nu bijna 2 jaar een relatie met een hele lieve vriend.

Alleen ik zit ook met het probleem: jaloezie.

Niet in ernstige mate hoor, want ik heb maar op 3 vragen ‘ja’ geantwoord. Op vraag 1, 6 en 10.

Sinds dat mijn vriend over de schreef is gegaan kijk ik erg uit met wat hij doet en zegt. Neem veel dingen in twijfel en soms heb ik de neiging om het aan zijn vrienden te vragen, gelukkig heb ik het nog nooit gedaan. Wat ik wel doe is; ik vraag het aan hem zelf als ik het vermoede krijg dat er iemand anders is die hij aantrekkelijk vind.

Ik vind dat een beetje jaloezie wel op zijn plek is, als je het helemaal niet bent kan het je niets schelen wat je partner doet en dan is er toch ook iets mis.

Maar weet je wat het ergste is, ik ben dus wel een klein beetje jaloers (dat heeft zijn oorzaak, dat weet ik) maar ik vind het VER-SCHRIK-KE-LIJK!.

Ik heb er zo’n hekel aan als ik mezelf erop betrap.

Dus mannen, ben eerlijk tegen je partner, dan hoeft ze zich ook nergens druk om te maken!

Dat is echt een tip, want toen mijn vriend net over de schreef was gegaan was ik zo jaloers als de pest, maar omdat hij eerlijk tegen mij is geweest heeft hij mijn vertrouwen terug gekregen en ben ik nu bijna niet jaloers meer!

Als je gewoon maar eerlijk bent.

Want de jaloezie bij een vrouw komt voort uit angst!

Groetjes, Mij.

________________________________________

heb een relatie gehad met iemand die de deur voor een ander open hield en voor mijn neus dichtviel…en dat terwijl ik zijn vriendin was….Ja dan gaat er bij mij een belletje rinkelen. En de dame in kwestie zat met een ander te flirten. Ja dan is het count your…blessings and move on. Hij had kennelijk een hevige vorm van aandacht tekort, en hij was ook nog eens kunstenaar, moet hem toegeven dat hij wel smaak had. Al hoewel ik ook gevoelens heb…..en brains. Heb ik me laten vervangen met alle liefde en gelukkig kan jaloezie dan een bevrijding zijn…en verder gaan….

________________________________________

ik ben een man en sinds kort gescheiden van mijn vrouw, ik was eerst niet jaloers maar vorig jaar is mijn ex er vandoor gegaan met een grotere lul en heeft mij min of meer bij het “grof vuil” neergezet. Voortaan kijk ik wel uit met vrouwen..zij kunnen er namelijk ook heel wat van!!!!

________________________________________

Ik ben zelf een vrouw maar ben totaal niet jaloers. Hij mag doen en laten wat hij wil. Misschien komt het omdat ik superaantrekkelijk ben en mannen altijd achterom kijken. En dat stoort hem. Pff…het is ook nooit goed. En ja, ik hou van hem. Conclusie: jaloers zijn ontstaat uit onzekerheid. Geld zowel voor mannen als vrouwen

________________________________________

hello, nou het artikeltje maakte mij wel nieuwsgierig, want ik ben zelf ook wel jaloers (naar sommige vrouwen toe) mn vriend kan nog met bijna al zn exen goed overweg en heeft veel vriendinnen en helaas zie ik sommige als bedreiging. ik kan het gewoon niet goed hebben als mijn vriend het een beetje te gezellig heeft met een meid of ex die ik als bedreiging zie. wil dan graag weten waar ze het over hebben gehad en ik ben soms bang dat mijn vriend hier niet helemaal eerlijk over is. vandaar dat ik nog wel eens erg doorvraag, waar hij helemaal gek van wordt. ik weet gelukkig van mn jaloersheid en wil hier ook echt iets aan doen. bij mij is het ook heel erg mn onzekerheid, dat weet ik ook. maar inderdaad, elke dag zie je mooie vrouwen op tv en reclame, videoclips. daar wordt je als je niet zo’n fantastisch figuur hebt wel jaloers op en dan ga je gekke dingen in je kop halen. vrouwen zijn de halve tijd alleen nog maar een lustobject geworden en als je er niet bij hoort !

dan voel je je k*t. zo ook met sommige meiden, die er goed uit zien en veel lol heben met je vriend. dan ben je bang dat je hem krijt raakt. ik heb veel moeite met vertrouwen, te bang om bedrogen te worden. maar wat doe je eraan. het is heel moeilijk om hier aan te werken, al wil je dat heel graag.

________________________________________

allemaal

Dit weekend hadden ik en mijn vriendin een ruzie wat als aanleiding had jalousie. Ze geeft zelf ook toe dat ze erg snel jaloers is en het helemaal niet wil zijn, maar als ik haar bijvoorbeeld vertel dat ik vandaag de dag een erg gezellig gesprek heb gehad met een collega tje, is ze maar wat te bang dat ik haar leuker vindt en liever iets met haar wil. Ze haalt dan dingen in haar hoofd waar helemaal geen aanleiding toe is. Ik vraag dan vervolgens of ze me überhaupt wel vertrouwd als ik met andere meisjes omga, want daar lijkt het dan niet op.

Vandaar dat ik me afvraag of jalousie niet deels te maken heeft met een gebrek in het vertrouwen van je partner.

Want het lijkt mij dat dit ook een reden kan zijn voor jalousie.

Wat jullie?

________________________________________

Hoi

First of all, ik ben een man.

Ik denk dat jaloersheid ook een symptoom kan zijn van (zoals vermeld in 1 van de reacties hieronder) zelfkennis.

Ik meen ook te hebben gelezen dat bepaalde vrouwen proberen door hun eigen jaloersheid een relatie te domineren, nou kan t aan mij liggen maar ik heb daar als man een gloeiende hekel aan, soms is vertrouwen moeilijk, maar een aantal vrouwen maakt het inderdaad wel heel bond.

Mannen, wees niet bang om een keer flink te zeggen wat je denkt over haar vorm van jaloersheid of hoe ze denkt over jou en praten of misschien al kijken met andere mensen.

Soms is het beter om voor jezelf te kiezen in plaats van voor de zoveelste week “getolereerd uitgaan” of wat dan ook. als vrouwen je sociale leven willen controleren moeten ze dat doen door je te vertrouwen, niet door je te dirigeren en corrigeren.

________________________________________

Ik zelf ben heel erg gek op een vrouw. Echter zij wil geen relatie met mij ondanks het feit dat we elkaar regelmatig zien de afgelopen 9 maanden. Omdat ze zich niet wilde binden heb ik er 2 maanden geleden een punt achter gezet.

Maar ze blijft verschrikkelijk jaloers. Dat was ze al vanaf het begin. Ze duwt mensen weg die met mij willen dansen als we uitgaan.

Als ik met een ander te lang staat te praten schopt ze het zelfs zo ver dat ze diegene gaat versieren en dat duidelijk laat merken aan mij.

Gelukkig ben ik hier nauwelijks gevoelig voor, maar het bemoeilijkt alles wel.

Op dit moment ben ik nog steeds bezig om een punt achter deze “relatie”te zetten en voor mezelf te kiezen!

________________________________________

Ik ben zelf in een relatie een keer vreselijk jaloers geweest,en geloof me voor ons is het net zo vervelend als voor jullie(en dan bedoel ik niet voor vrouwen net zo vervelend als voor mannen)want mannen zijn ook vaak jalo0ers..

en een beetje is niet erg ,bij liep het de spuigaten uit en nu kan ik mezelf wel voor me kop slaan want me relatie is voor bij en ik zweer dat ik nooit meer zo jaloers zal worden..

Maar ik weet dat als ik weer verliefd word het weer een drama word..

dus kunnen jullie niet beter tips geven wat we eraan kunnen doen..

vreselijk jaloezie ,heb er zelf ook een hekel aan..maar als je het bent doe je er vaak niks aan en het sloopt je ..

________________________________________

ik ben zelf ook wel een aardige jaloerse vrouw.

maar vind je het gek?!

overal zie je mooie perfecte vrouwen.

als ik met mijn vriend tv kijkt zijn er altijd zeeën van perfecte vrouwen. & dan vinden ze het raar als je jaloers wordt?! Het werkt bij vrouwen nogal deprimerend als je dat overal maar tegenkomt. Dat maakt jou heel erg onzeker en het gevolg daarvan is dat je heel erg jaloers wordt.

Ook kom je in elke film altijd wel een perfecte NAAKTE vrouw tegen. En DAN wordt ik helemaal jaloers. Het heeft er gewoon mee te maken dat je daar HEEL ERG onzeker van wordt.

________________________________________

Hoi,

Hoe passend zijn die 10 gestelde vragen. Mijn resultaat was 7 op 10 pòsitief.Ik leef reeds 7 jaar met een uiterst jaloerse vrouw, soms vraag ik me af hoe ik nog in leven ben.

En wat het toppunt is dat ze schijnbaar een set regels heeft voor haarzelf and een set voor mij als haar partner.Wat zij doen kan is voor mij verboden…want ze zegt van haarzelfdat zij te vertrouwen is !!!

Ik kan of beter kon, want nu trek ik het me niet zo nauw meer aan, bvb.niet naar een winkel, tankstation, restaurant of zo gaan waar een vrouw aan de kassa stond en beleefd tegen me was of even glimlachte naar me.Want dan was het een gebrek aan respect voor haar .

Ik ben meermalen thuisgekomen en moest de besnuffel controle ondergaan (vernederend trouwens en zelfs tot in mn ondergoed…).Zeschijnen in ieder onschuldig iets, ontrouw te zien.Vandaag vond ze vb 2 haren in de badkamer, waarschijnlijk van haarzelf of mn zoon (want ik gebruik die badkamer niet) en gelijk beschuldigt ze me ervan dat ik hier met een vrouw in huis was.2 minuutjes later wist ze zelfs te zeggen dat ze al een idee had welke het was…(weet ze meer dan ik dan).

Ik ben van werk veranderd omdat ik veel van huis weg was voor mn job en telkens problemen had van die aard toen ik thuis kwam, nu heb ik een andere job, maar zijn toevallig ook vrouwelijke collegas, en heb zelfs een vrouw als baas, dus terug niet goed.

Heb reeds met haar geprobeerd te praten om een specialist op te zoeken die haar misschien kan helpen met dit jaloersheid probleem, maar dan wordt ze helemaal gek.Ze is niet jaloers zijn haar woorden…dus wat kan ik er nog aan doen.

Ik ben nooit ontrouw geweest en heb haar ook nooit die idee gegeven,maar het idee zit in haar hoofd dat ik een ontrouw persoon ben en dus behandeld ze me ook zo.In zo een relatie is het de partner van de jaloerse persoon die er het slechtst uitkomt…ziektekwalen verschijnen, minder presteren op het werk enz..

Om me er boven te stellen heb ik echter besloten meer aan mezelf en mn kinderen te denken en heb haar duidelijk gemaakt dat het haar probleem is…doch ondertussen blijft het afzien.Niemand wordt graag continu beschuldigd van ontrouw! Een relatie kan zo mooi zijn…waarom moet het zo vergald worden en tegelijkertijd alle hoop op een deftige toekomst? En het ergste van al …ik hou nog steeds van haar! Maakt dat me nu een idioot van me?

________________________________________

bij mij is het dus een stukje erger..Ik, een vrouw van 23, lijd aan borderline…door die borderline denk ik vaak zwart of wit…

Ik ben dus of heel erg jaloers..in elk opzicht…of het kan me allemaal niet schelen wat hij uitspookt…dit is voor mijn vriend heel moeilijk…het erge is ook nog dat het per dag kan verschillen..ik kan de ene dag hem ongelofelijk haten om een actie die hij heeft uitgevoerd en de andere dag denk ik, als je denkt dat je beter kan krijgen dan moet je vooral gaan…jaloezie is heel erg om mee om te gaan…vooral aangezien ik het in extreme mate heb…

________________________________________

ik weet van mezelf dat ik vrij jalours ben

gewoon bang dat hij mensen kent en ze erg mag en ik ken ze niet..dat hij dingen zonder mij doet

vrienden die alleen maar aan neuken en bier denken en het vreselijk laat maken en dan moet je hem er maar op vertrouwen dat het allemaal goed gaat

mailtjes naar andere meiden, gewoon gein maar is niet leuk als het je vriendje is

vooral als hij een paar keer tegen je gelogen heeft of je ubergaut gedrogen wees je echt wel voorzichtiger

als hij zegt rond middernacht thuis te zijn en komt om 2.00 thuis en je hoort dat het een beetje gezellig was..dat is toch niet leuk

je kunt niet op hem bouwen, wie weet wat er gebeurt is en enz

zonder je uitgaan kan hij toch ook meiden versieren en misschien wel zoenen

kan hj zich toch ook lam zuipe en opgefokt worden door zijn vrienden

kan hij zich toch laten gaan op de verkeerde manier en thuis komen dat het toch zò gezellig was of juist doodnuchter alsof hij duidelijk iets verbergt

misschien is het gewoon een duidelijk teken van onzekerheid wat je jalours maakt naar hem toe

________________________________________

Naar mijn mening zijn vrouwen niet alleen jaloers omdat ze denken dat je misschien vreemd gaat. Mijn vriendin is gigantisch jaloers. Ik vind niet zoveel vrouwen mooi, maar als ik een vrouw een keer mooi vind moet ik dat niet zeggen. Want dan denkt ze onmiddellijk dat ik haar niet mooi vind. Dat is pure onzekerheid.

Ik ga nooit alleen met vrienden stappen. Niet omdat mijn vriendin dan denkt dat ik vreemd ga, maar omdat ze dan denkt dat ik niets meer met haar wil doen. Dan denkt ze dat ze niet leuk is.

Er zijn absoluut vrouwen die jaloers zijn omdat ze denken dat hun partner vreemd gaat. En helaas hebben ze het soms bij het rechte eind. Maar naar mijn mening heeft de jaloezie van een vrouw veel meer met onzekerheid te maken. Zeker als een relatie al wat langer duurt. Dan gaan ze zichzelf vragen stellen als; vindt hij mij nog wel aantrekkelijk? Of, als de relatie nog langer duurt; hij vraagt me niet ten huwelijk? Wil hij zijn leven wel met mij delen? Hij gaat liever met zijn vrienden uit.

Helaas heeft iedereen last van onzekerheden en die kunnen een grote druk op iemand leggen. En vanzelfsprekend dus ook op een vrouw die in deze maatschappij ook nog eens elke dag wordt geconfronteerd met reclameborden en muziekzenders waarop vrouwen te zien zijn die slankere heupen hebben, mooiere decolletes, langere benen, enz, enz, enz. En dan vinden wij mannen het raar dat vrouwen dan op een gegeven ogenblik ons gaan opeisen.

________________________________________

Mijn vrouw doet alles stiekem en in het geheim, God weet wat ze allemaal uithaalt.

Desondanks gedraag ik mij niet bezitterig of jaloers. Ik vertrouw haar en besnuffel haar niet zoals beschreven in het artikel.

Zij zelf is heel jaloers, en omdat zij weet hoe ze is, beschuldigt zij mij er dagelijks van.

Elke blik naar een vrouw, of als ik beleefd ben, is voor haar een doorn. Zij zelf doet er alles aan om de mooiste te zijn voor alle mannen, en vindt het prachtig als ze sjans heeft of krijgt.

Ik trek het mij niet aan, en gedraag mij normaal. Ook al gaat ze ook nog eens vreemd via internet en telefoon.

Conclusie: je houdt het nooit tegen, dus de jaloersheid ook niet. Laat haar maar lekker haar gang gaan,

En wees jezelf.

________________________________________

al 25 jaar samen nog nooit naar een ander gekeken

hoe je je ook gedraagt je kan het voor je jaloerse partner nooit goed doen! mijn hele leven naar hem gezet .Hij verstikt me, nu is het op ik kan het niet meer . ik ga weer op zoek naar mjn eigen ik!!!