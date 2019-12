Eén van de grootste verschillen tussen mannen en vrouwen is de manier waarop ze omgaan met problemen, in het bijzonder relatieproblemen. Het is natuurlijk nooit goed om te generaliseren, maar toch…

Neem drie mannen, zet ze aan een bar en trakteer ze op een paar biertjes. Aan het einde van de avond zullen ze net zoveel over elkaars privé-leven weten als toen ze elkaar aan het begin van de avond ontmoetten (dat is: nagenoeg niets).

Neem drie vrouwen en na een half uur liggen alle intieme details over hun liefdesleven op tafel. Oké, een half uur is misschien overdreven, maar je begrijpt wat we bedoelen. Alle details van hun relatie worden uitgebreid besproken, onder de loep genomen, uitvergroot, vergeleken en bediscussieerd. Van het leven tussen de lakens tot de dingen waarover wordt geruzied tot eventueel overspelig gedrag (daadwerkelijk of gevreesd). Zelfs toekomstplannen waarvan hij (nog) niets weet worden, worden doorgenomen.

Neem twee koppels, twee vrienden met hun respectievelijke partners die elkaar nooit eerder gezien hebben. Laat ze een avond samen doorbrengen. Grote kans dat de beide vrouwen elkaar binnen een paar uur op intieme details trakteren (tenzij ze een spontane antipathie voor elkaar voelen, wat ook typisch vrouwelijk is). Nogmaals overdrijf ik een beetje, maar nogmaals: je begrijpt vast wat ik bedoel.

Hoe vaak is het niet voorgekomen dat ik intieme details van vrienden te weten ben gekomen, alleen maar omdat hij zijn nieuwe vlam aan mijn vriendin heeft voorgesteld? Helaas maar al te vaak. Via zijn vlam (zijn Achillespees) en mijn vriendin kreeg ik dingen over goede vrienden te horen die ik nooit had willen weten, en die mannen elkaar nooit zouden vertellen.

Voor de blijkbaar onweerstaanbare drang van vrouwen om hun privé-leven op tafel te leggen, zullen vast vele – sociale en antropologische – verklaringen te geven zijn, maar die laten we omwille van de lengte van dit artikel maar even buiten beschouwing. Waar het ons om gaat, is… Venus en Mars. Daarmee hebben we eigenlijk alles al gezegd. Het is altijd goed om dit voor ogen te houden. Het is immers nooit fijn als de vuile was buiten gehangen wordt, niet op je werk, niet op school, noch binnen de familie- of vriendenkring.

