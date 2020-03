Kom dichterbij en je zult zien dat de auto een signaal stuurt. De auto herkent en verwelkomt je. Stap in en bereid je voor op een compleet nieuwe ervaring in een intelligent, aanpasbaar voertuig.

Het is een voertuig dat zich aanpast aan de behoefte van de bestuurder, of het nu gaat om een lange reis of een korte rit naar kantoor of een winkelcentrum. Het is een persoonlijk voertuig dat gedeeld wordt als je het niet gebruikt. Het is ontworpen om zich aan te passen aan verschillende ecosystemen en interactie aan te moedigen. Het is een autonoom voertuig om zelf in te rijden of in gereden te worden.

Het futuristische model vertegenwoordigt de visie van Renault op het gebied van persoonlijke, connected en elektrische mobiliteit voor de jaren na 2025. Het voertuig gaat als ‘MORPHOZ’ door het leven en is gebaseerd op het modulaire CMF-EV-platform van de Alliantie. Dit platform is geschikt voor verschillende configuraties op het gebied van vermogen, capaciteit, actieradius, gebruikersopties en bagageruimte.

De MORPHOZ vertegenwoordigt ‘Familie’ in de ‘Life Cycle’ designstrategie van Renault. Het gaat hier niet alleen om een studiemodel dat de mogelijkheden van toekomstige mobiliteit verkent, maar hint qua ontwerp en interieur ook naar een volledig elektrisch aangedreven model dat binnen enkele jaren op de markt geïntroduceerd wordt.

Het bereik van een elektrische auto vormt momenteel nog een struikelblok voor veel automobilisten, maar dat zal snel veranderen met de Renault MORPHOZ conceptcar die de mogelijkheden van een elektrisch voertuig naar een ongekend niveau brengt.

In de stad en daarbuiten: elektrische mobiliteit zonder beperkingen

Als pionier en expert op het gebied van elektrische aandrijving heeft Groupe Renault in de afgelopen tien jaar maar liefst acht elektrische voertuigen gelanceerd. Tevens is de actieradius en het motorvermogen van de belangrijkste EV, de Renault ZOE, continu verbeterd om het model steeds aantrekkelijker te maken voor een groeiende doelgroep.

Met de nieuwe Twingo Z.E. ontwikkelde Renault een EV waarbij de batterij en bijbehorende actieradius zijn afgestemd voor stadsgebruik. Het EV-aanbod omvat ook de Renault City K-ZE, een compacte stads-SUV voor de Chinese markt, en het grootste aanbod van elektrische aangedreven bedrijfswagens in Europa.

In lijn met de missie van Groupe Renault om duurzame mobiliteit voor iedereen mogelijk te maken, is de fabrikant voornemens om elektrische modellen in verschillende soorten en maten aan te bieden die zonder beperking voldoen aan de breed uiteenlopende behoeften van klanten, zowel in de stad als daarbuiten.

Dit doel wordt in de toekomst steeds belangrijker. Dat verklaart ook het belang van de MORPHOZ. Behalve dat dit conceptmodel nieuwe mogelijkheden van elektrische mobiliteit verkent, is het ook een voorbode van een nieuwe familie van zero-emission voertuigen in het Renault-aanbod.

Het zijn modellen met verschillende batterijcapaciteiten, die profiteren van de nieuwste technologie op het gebied van energie-efficiëntie en oplaadsystemen en voorzien zijn van de beste connectiviteitsdiensten.