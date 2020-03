Samsung start verkoop Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra in Nederland

Vanaf vandaag zijn de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra verkrijgbaar in Nederland. Met de introductie van de drie topsmartphones van Samsung verandert de manier waarop we de wereld om ons heen vastleggen en ervaren. Of je nu in een uitverkocht voetbalstadion zit of op een festival filmpjes en foto’s met je vrienden deelt, het gaat allemaal snel, soepel en stabiel. Bovendien zijn beelden door het nieuwe camerasysteem helderder en levendiger dan ooit en is het merendeel van de toestellen uitgerust met 5G. Zo draag jij de toekomst voortaan bij je.

“Steeds meer vertellen we onze verhalen via onze smartphone,” zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager van Samsung Nederland. “Door de snelheid en stabiliteit van het 5G-netwerk kunnen we dat met nóg meer plezier doen. Als Samsung hebben we de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra zo gebouwd dat mensen het meest halen uit hun smartphone en alvast klaar zijn voor de toekomst.”

De nieuwe camerasystemen op de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra worden aangedreven door AI en beschikken over de grootste beeldsensor ooit. Dit zijn de voordelen:

Extreem helder beeld door superhoge resolutie. De Galaxy S20 Ultra heeft een maximale resolutie van 108 MP, de Galaxy S20 en S20+ maken gebruik van een maximale resolutie van 64 MP.

Space Zoom verkleint het gat tussen DSLR’s en traditionele telefooncamera’s. Zo zoom je met de S20 Ultra 10x in met optische zoom. Met de crop-zoomtechnologie snijd je opnames eenvoudig bij en bewerk je ze zonder kwaliteitsverlies.

Met 8K-video schiet je opnames met alle details en verbluffende kleuren. Dankzij de functie Super Steady 2.0 heb je nooit meer last van schokkerige video’s.

De Galaxy S20 maakt gelijktijdig verschillende foto’s en video’s en geeft je op basis van AI de keuze uit de beste shots.

Om deze voordelen extra kracht bij te zetten heeft Samsung voor de Galaxy S20 de handen ineen geslagen met Spotify, Netflix, Google en YouTube. Samen zorgen zij voor een nog betere gebruikservaring.

De Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra zijn vanaf 13 maart 2020 verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 899,- voor de Galaxy S20 (zonder 5G), € 999,- voor de Galaxy S20 (5G), € 1.099,- voor de Galaxy S20+ (5G) en € 1.349,- voor de Galaxy S20 Ultra (5G + 128 GB geheugen). De toestellen zijn beschikbaar in de kleuren Cosmic Grey, Cloud Blue en Cloud Pink (voor de Galaxy S20); Cosmic Grey, Cloud Blue en Cosmic Black (voor de Galaxy S20+); Cosmic Grey en Cosmic Black (voor de Galaxy S20 Ultra).