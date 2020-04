Samsung lanceert Galaxy M21 met drievoudige camera en grote accu

Samsung onthult de Galaxy M21, dé smartphone voor iedereen die een goed toestel voor een scherpe prijs wil. Met de drievoudige camera in de M21 kan iedereen de wereld om zich heen prachtig vastleggen. Bovendien is de 6000 mAh-batterij van het toestel uiterst krachtig en zorgt het AMOLED-scherm voor intense kleuren en contrasten. De Galaxy M21 is vanaf nu in Nederland beschikbaar voor een verkoopprijs vanaf € 219. “Vandaag de dag zijn smartphones hét middel waarmee we met de wereld om ons heen communiceren”, vertelt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland. “Met de nieuwe Galaxy M21 maken we communiceren met een goede smartphone voor nóg meer mensen toegankelijk. Het scherp geprijsde toestel kun je door de krachtige batterij minstens één hele dag gebruiken en biedt je door innovatieve technologieën een superieure schermervaring.”

Levendige kleuren en contrasten

Met de Galaxy M21 tilt Samsung de M-serie naar een hoger niveau. De 6,4 inch Full HD+ Infinity-U display zorgt voor schitterende kleuren en glasheldere contrasten. Zo wordt het bekijken en maken van foto’s, video’s en alle andere content nóg leuker. Bovendien kun je de M21 door de uiterst krachtige 6000 mAh-batterij minstens 24 uur non-stop gebruiken. Is de smartphone leeg? Dan laat je hem met de snellaadfunctie in mum van tijd weer op.

Schitterende foto’s en video’s

De Galaxy M21 is aan de achterkant uitgerust met een drievoudige camera. De hoofdcamera is een 48 megapixel groothoekcamera waarmee je de meest indrukwekkende beelden maakt. De tweede camera beschikt over een 8 megapixel sensor met een 123˚ ultragroothoeklens. Hiermee kun je wat je met je blote oog ziet daadwerkelijk vastleggen op beeld. Tot slot zorgt de 5 megapixel dieptecamera met Live Focus voor prachtige scherptediepte in (portret)foto’s. Uiteraard is de Galaxy M21 aan de voorkant ook voorzien van een geavanceerde camera. Die beschikt over een 20 megapixel sensor, ingebouwde filters en verschillende camerastanden. Daarmee zijn opvallende selfies gegarandeerd.

Topprestaties

In het hart van de Galaxy M21 zit een Samsung Exynos 9611 Octacore processor. Die optimaliseert op de achtergrond instellingen, zodat je altijd kunt genieten van topprestaties en soepel kunt multitasken. Bovendien zorgt de AI-aangedreven Game Booster voor ongekende stabiliteit en minder stroomverbruik. Zo kan iedereen ongestoord gamen en video’s streamen en zijn zorgen over een snel leeglopende batterij verleden tijd. Om de M21 te beschermen, zijn er diverse vergrendelingsopties. Zo kun je kiezen uit de vingerafdrukscanner, gezichtsdetectie en natuurlijk de traditionele pin- en patroonoptie.

Prijzen en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy M21 is vanaf nu in Nederland beschikbaar in de kleuren zwart en blauw voor een verkoopadviesprijs van € 219.