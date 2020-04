Samsung tilt Galaxy Z Flip naar hoger niveau

Samsung verbetert de fotografie- en videomogelijkheden van de Galaxy Z Flip met een software-update en een geoptimaliseerde YouTube-app. Zo kun je door de nieuwe software-update vanaf nu in een handomdraai vanuit hogere en lagere hoeken fotograferen. Bovendien kun je met de verbeterde YouTube-app tegelijkertijd video’s kijken, zoeken naar andere content, reacties plaatsen en beschrijvingen lezen.

Indrukwekkende fotografie

Na de lancering van de Galaxy Z Flip hield Samsung nauwlettend het gebruik van de nieuwe, opvouwbare en revolutionaire smartphone in de gaten. De creativiteit waarmee gebruikers content maakten, viel op. Om gebruikers extra opties voor het maken van spraakmakende foto’s te bieden, verbeterde Samsung de fotografiemogelijkheden van de camera. Na de huidige software-update switch je met slechts een dubbele tik het voorbeeldscherm van je camera van boven naar beneden als je telefoon in flexmodus staat. Op die manier schiet je makkelijker geweldige foodfoto’s van bovenaf en spectaculaire actiefoto’s vanuit een laag perspectief.

Samenwerking met YouTube

Om naast fotografie ook het kijken van video’s naar een hoger niveau te tillen, optimaliseerde Samsung in samenwerking met YouTube ook de YouTube-app. Dankzij het unieke vouwsysteem van de Galaxy Z Flip kon je al handsfree genieten van je favoriete filmpjes. Met de verbeterde YouTube-app is het nu bovendien mogelijk om op de bovenste helft van je scherm filmpjes te kijken en ondertussen op de onderste helft andere video’s te zoeken, reacties te plaatsen en beschrijvingen te lezen. Ideaal voor alle multitaskers!

Ontspannen video’s kijken

De geoptimaliseerde YouTube-app is speciaal ontworpen voor de flexmodus van de Galaxy Z Flip. Hierdoor maakt het niet uit in welke beeldverhouding je video’s kijkt. Alle video’s passen zich automatisch aan aan de bovenste helft van je scherm. Zo vullen vierkante en staande video’s vrijwel je hele beeldscherm en lijnen video’s met een verhouding van 16:9 mooi in het midden uit. Dankzij de samenwerking met YouTube krijgen Galaxy-gebruikers vier maanden YouTube Premium cadeau (1). Zo kun je zonder advertenties eindeloos genieten van YouTube-filmpjes.

Update jouw Galaxy Z Flip

De software-update inclusief de verbeterde fotografiemogelijkheden wordt op dit moment aangeboden. Om er zeker van te zijn dat jij gebruikmaakt van de laatste software, ga je naar Instellingen > Software-update.