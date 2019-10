Schoenentrends man herfst winter 2019 2020. Deze trends moet je kennen!

De sneakers is op z’n retour. Sportswear invloeden verliezen hun dominante positie. We gaan ons weer netjes kleden. Dat geldt ook voor de schoenen.

Seizoenen achter elkaar domineerden de sportswear invloeden de modecollecties, en daarmee ook de schoenentrends. Nooit als tevoren zagen we op de catwalks zoveel sneakers. Natuurlijk is dit sportieve schoeisel niet meer uit de mode weg te denken maar langzaam maar zeker gaan we ons weer wat netter kleden. Ook dat komt in de schoenentrends voor herfst winter 2019 2020 naar voren.

Schoenentrends man herfst winter 2019 2020

We zetten de meest opvallende schoenentrends en kenmerkende schoenen voor herfst winter 2019 2020 voor je op een rijtje.

Design details

Opvallend zijn de details die de schoenen voor herfst winter 2019 2020 kenmerken. Denk aan:

gespen en studs (dit mede dankzij de rock/punk invloeden in de actuele mode),

ritssluitingen,

mocassinkwastjes (zie bijvoorbeeld de enkellaarsjes met kwastjes en flap (!) bij Pal Zileri),

logo’s,

naden en stiksels in contrasterende kleuren, en

bergschoenveters (ook voor niet-bergschoenen).

Patronen en fantasieën

De mode wordt luxueuzer, ietwat extremer misschien ook wel. Dit komt ook in de schoenentrends terug. Zo zien we voor herfst winter 2019 2020 schoenen met luipaardprints en schoenen in krokoleer.

Rechte neuzen

De meeste schoenen hebben nog steeds ronde neuzen maar we gaan ook steeds meer schoenen met rechte neuzen zien.

Meest populaire modellen

Chelsea boots

Gladde enkellaarsjes

Veterschoenen, met name derby schoenen

Tennis schoenen en runners

Bergschoenen

