Schoenentrends man zomer 2020. Canvas schoenen, instappers en (believe it or not!) Mary Janes!

Converse All Stars, Stan Smith tennisschoenen, Disruptors, multicolor sneakers… Weet je het nog? Wat is het allemaal alweer diep weggezakt! De allernieuwste schoenentrends voor lente zomer 2020 laten een heel ander beeld zien. Nu de sportswear invloeden de mode op de catwalks niet meer domineren, gaan we ook weer meer veterschoenen en instappers dragen, alhoewel sneakers natuurlijk nooit echt uit de mode zullen raken. Het goede nieuws is bovendien dat we een andere sportieve schoen als nieuwkomer mogen verwelkomen: de canvas schoen (een beetje zoals de Palladiums van weleer!).

De schoenen op de catwalk van Fendi voor lente zomer 2020 geven een goed beeld van de allernieuwste schoenentrends in het algemeen. Laten we er even doorheen lopen:

Canvas schoenen

(Hoge) canvas schoenen maken een comeback! Ze zouden wel eens een zomerhit kunnen worden.

Instappers (loafers)

Of je nu een relaxed maatkostuum draagt of shorts, loafers met gesp doen het altijd goed. In geval van shorts kun je er ook nog een enkeltasje (!) bij dragen.

Leren sandalen

De jaren ’70 zijn terug! Daar horen sandalen bij. Leren sandalen met enkelband, in leerkleur of in het zwart. Kies jij maar.

Doorgestikte sportschoenen

Doorgestikt is nog steeds een trend. Doorgestikte tassen, jasjes, maar ook sportschoenen.

Slangenprints

Slangenprints en krokoprints sieren ook dit seizoen het schoeisel voor dames en heren.

Mary Janes (!)

Tja… de Mary Jane (schoen met enkelband) voor hem. Doe er maar mee wat je wilt.

ADVERSUS