Spijkerbroeken trends man voorjaar 2020. De allernieuwste kleuren en modellen

Vergeet spijkerbroeken met vintage looks, scheuren en gaten! Voor lente zomer 2020 gooien de modeontwerpers het over een andere boeg. De jaren ’70 die dit seizoen hun stempel op de mode drukken komen ook in het spijkergoed terug. Maar dat niet alleen. We zetten de nieuwste spijkerbroeken trends voor lente zomer 2020 voor je op een rij:

Seventies

Rechte modellen met een hoge taille kenmerken de spijkerbroeken met seventies invloeden voor lente zomer 2020. Het is vooral de combinatie met andere kledingstukken die deze modellen die typische jaren ’70 feeling geeft.

Grijze verwassen denim

Verder gaan we alternatieven modellen in zachtgrijze, verwassen denim zien.

Stoere denim

Ook het modehuis Versace koos voor lente zomer 2020 voor grijze denim. Grijze spijkerbroeken werden geshowd met leren jacks met franjes en met daaronder stoere boots. In andere outfits was een zwarte basis verrijkt met ‘panelen’ in grijze denim.

Donkerblauwe denim. Casual chic

Maar daarmee hebben we het nog niet gehad. Zo bevat de zomercollectie van Emporio Armani voor zomer 2020 een reeks outfits in donkerblauwe denim. Wijde spijkerbroeken werden met wijde windjacks en regenjassen in donkerblauwe denim gepresenteerd. (Donkere) denim op (donkere) denim is de trend. De mood is chic en casual.

Tot slot verwijzen we naar de spijkerbroeken bij Dsquared2. Die zijn donkerblauw, recht en met een lage taille. Klik hier om er meer over te lezen.

Het is niet gemakkelijk een rode lijn te vinden in het grote aanbod van spijkergoed voor lente zomer 2020. Maar duidelijk is wel, zoals we al zeiden, dat spijkerbroeken met een vintage look en bleekvlekken op hun retour zijn.

