Ken jij deze hotte spijkerbroeken trends voor zomer 2022?

Street style mannenmode bij MSGM Man Zomer 2023 – Foto ADVERSUS

Uitgekeken op je blauwe spijkerbroek? Dan hebben we goed nieuws voor je. Er is méér onder de zon. Gekleurde spijkerbroeken zijn een hotte modetrend voor zomer 2022. Dat werd tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2023 wel weer duidelijk.

Denk je nog in termen van blauwe denim? Of witte of misschien zwarte spijkerbroeken? Weet dan dat het kleurenpalet voor zomer 2022 flink is uitgebreid. Bij de modeshow van MSGM bijvoorbeeld zagen we interessante kleuren voorbijkomen.

Felgekleurde spijkerbroeken zoals neonoranje zijn een supertrend. Maar ook pastelkleurige jeans duiken steeds vaker in de streetstyle mode op. Think lavendel, pistache of zelfs roze. Sommige tinten komen ook nog eens met een soort tie-dye effect.

Deze gekleurde spijkerbroeken laten zich heel goed combineren met een gekleurde overhemden met fantasie. Het is een heel nieuwe modestijl die een frisse wind door je zomergarderobe haalt.

Ben je meer van de gedekte tinten, denk dan ook eens aan beige of zand voor je (spijker)broek en haal daar een felgekleurde top bij.

Het is een vernieuwende manier van combineren die de zomervreugde verhogen. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.