Street style winter 2019 2020. Mannenmode. Total black (of bijna dan)

Terwijl we in Nederland net een beetje gewend zijn aan alle kleuren en fantasieën die we tegenwoordig in de mode zien, is de modewereld alweer een stap verder.

Black is back. Het kon niet uitblijven na alle kleurrijke experimenten die we de afgelopen jaren op de catwalks, in de winkels en ja, ook op straat, hebben gezien. Terwijl de Nederlandse man er net een beetje aan begint te wennen om zich wat kleurrijker te kleden, zet de modewereld alweer een stap verder. Of terug. Het is maar hoe je het bekijkt.

Zwart is (weer) hot en total black outfits zijn tijdens de modeweken bepaald geen uitzondering, ook al vinden de heren het soms best leuk om er toch nog een kleurtje bij te halen. Zoals een felgekleurd mode accessoire. Of een paar witte sneakers onder een zwarte broek en trui. Of één enkel printje in een verder geheel zwarte outfit. Eigenlijk kan het niet misgaan, want dat is nu juist het grote voordeel van zwart.

Zwart met zwart is altijd goed.

Bekijk de streetstyle foto’s op deze pagina maar eens en maak dan je eigen total black combinaties.

ADVERSUS