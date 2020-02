Zo kleden de fashion modellen zich tijdens de Fashion Weeks. Laat je inspireren door deze coole, casual looks. Deze heren weten wat cool is. Wat zij kunnen, kan jij ook!

Hoodies, leren jacks, baseballpetten, joggingpakken, windjacks, en yes: wijde broeken! De fashion modellen tijdens de Fashion Weeks doen niet blindelings mee met de modetrends, althans niet met al die gelikte en bestudeerde trends van de catwalks. Ze hebben hun eigen, coole stijl. Die is super super relaxed.

Deze streetstyle foto’s maakten we na afloop van de modeshow van Emporio Armani (winter 2020 2021) in Milaan, één van de hotste shows die je als fashion model kunt lopen. De leidraad is ‘understatement’. Deze jongens hoeven het niet van hun outfit te hebben.

Maar natuurlijk keken wij wel even goed wat ze droegen want natuurlijk is daarover nagedacht. Wat ons vooral opviel waren – we noemden het al – de wijde broeken. We zagen minder spijkerbroeken dan voorheen, en als we ze al zagen dan waren ze wijd.

Opmerkelijk zijn verder de kleuren. Of de afwezigheid daarvan. Gedekte kleuren blijven dé trend onder de modellen. Donkerblauw, grijs, beige, zwart maar niet al teveel. In ieder geval géén total black (in tegenstelling tot hun vrouwelijke collega’s die gek zijn op total black omdat het zo slank afkleedt).

Natuurlijk weten de modellen tijdens de Fashion Weeks heel goed wat ze doen. En dat zie je vooral in de modeaccessoires. Een goed gekozen heuptas die overdwars wordt gedragen bijvoorbeeld. Niets is aan het toeval overgelaten en alles klopt.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren. Deze outfits zijn cool voor in je vrijetijd.

ADVERSUS