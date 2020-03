Het begon een paar jaar geleden met de terugkeer van de jaren ’80 heuptas. Toentertijd was het vooral een ‘hands free’ handigheidje voor toeristen; nu is-ie hip. Maar natuurlijk lieten de modeontwerpers het hier niet bij. De sportieve heuptas werd een crossbody bag, een modetrend die vooral door jongeren enthousiast werd gevolgd. Vandaar uit was het nog maar een kleine stap naar crossbody bags met een elegantere, verfijndere uitstraling. De allernieuwste tassentrend voor lente zomer 2020 was geboren!

Modische heren bij de modeweken omarmen deze trend maar al te graag. Een crossbody bag verlevendigt je look, en laat zich letterlijk met alles combineren, of je nu een casual spijkerbroek met leren jack of een hippe jas met dierenprint draagt. Het fijne van deze trend is dat je je handen vrij hebt en… je eigendommen goed onder controle!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Iets voor jou?

ADVERSUS