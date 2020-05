Streetstyle mode lente zomer 2020. Boxershorts zijn de nieuwe korte broeken

De afgelopen weken hebben we al heel wat heren in korte broeken op straat gezien. In ons landje hoeft het kwik maar een beetje te stijgen of de heren gaan voor kort. Thuiswerken is koren op de molen van de shorts-liefhebbers want niemand die je blote kuiten ziet. Niet dat die niet gezien mogen worden… Voor lente zomer 2020 introduceerden de modehuizen (Armani, Versace, Fendi) de boxershorts als outerwear. Je mag nu zelfs in boxershorts de straat op.

Tijdens de laatste Fashion Week (in februari) zagen we al enkele enthousiastelingen die met deze nieuwe modetrend aan de slag gingen. Je kunt voor een total casual look gaan en de boxershorts combineren met een sweater of trui, maar je mag er ook een mooi jasje op dragen.

Voorwaarde is wel dat je boxershorts een luxe uitstraling hebben. Grote favorieten zijn zijden exemplaren met een mooie fantasie.

ADVERSUS