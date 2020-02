Het is heel gemakkelijk om je volgens het boekje elegant te kleden. Moeilijker wordt het als je je outfit een creatieve twist wil meegeven. Laten we eens kijken wat de heren tijdens de modeweken ervan bakken. Wat doen zij met de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020?

Het is heel gemakkelijk om je, volgens het boekje, onberispelijk en elegant te kleden. Ga voor een klassiek maatkostuum in een traditionele kleur – donkerblauw, grijs – en je bent om door een ringetje te halen. Maatkostuums vind je tegenwoordig overal en in alle prijsklassen. Zelfs de grote modeketens hebben goede pakken in het assortiment. Eigenlijk kan het niet fout gaan.

Moeilijker wordt het als je een persoonlijke, creatieve twist aan je outfit wil geven, zoals dat bij het modepubliek vaak het geval is. Het balletje kan dan verschillende kanten oprollen. Maar als het de goede kant oprolt, dan heb je natuurlijk wel een supercoole look.

De heren op onze streetstyle foto’s hebben hun best gedaan, dat kun je wel zien. Ze waren hier op weg naar de modeshow van Dolce & Gabbana en hadden daarvoor alle register opengetrokken.

Laten we de foto’s eens samen bekijken. Ons valt direct de bruine kleur voor de beide maatpakken op. Bruin is een kleur die weer helemaal terug in de mode is. Ook voor lente zomer 2020 gaan we veel bruintinten (en andere natuurlijke kleuren) zien. Bruin is een klassieke kleur maar ligt minder voor de hand dan grijs of donkerblauw. Een bruine krijtstreep is een creatieve keuze. Iets voor jou?

Verder hebben de heren ook hun best gedaan op hun accessoires. Want modeaccessoires zetten wel echt de toon. Met een baret krijg je iets Frans, met een hoed word je een gentleman (athans, dat hoop je dan).

Zwart en wit is ook nog zoiets… Met een total black look ben je sowieso altijd trendy. Kies je voor total black dan is het heel leuk om met verschillende texturen te spelen, zoals op onze streetstyle foto. Combineer glanzend met mat. En let ook op de vormen (zie het jack en de laarzen).

Wit met zwart is ook altijd erg elegant en opvallend, zeker als je voor een witte teddy jas gaat. Laten we het verder hierbij maar laten…

