Streetstyle mode man winter 2020

De mannenshows die steevast in januari worden gehouden, vormen een klein maar aangenaam dilemma voor het modepubliek. Trotseer je de kou in de allernieuwste modecollecties of houd je vast aan je (toch al modieuze) winterlook? Of ga je gewoon een beetje mixen? Eigenlijk zie je het allemaal, en juist dat maakt de outfits bij de mannenshows van januari zo boeiend. Wij trokken onze camera en legden de nieuwste en meest inspirerende outfits voor je vast. Bekijk de streetstyle foto’s hieronder maar eens en laat je inspireren.

Maar voordat we overgaan op de foto’s zetten we de modetrends voor 2020 die wij op de streetstyle foto’s hieronder terugzien, even voor je op een rijtje (jij ziet er vast nog meer!):

Stoere leren jacks en korte lammycoats / shearling jackets;

Zwartleren broeken (ook kunstleer);

Combat boots en veterboots;

Klassieke halflange herenjassen;

Hipster looks (alleen voor échte hipsters; ben je geen hipster in hart en nieren, begin er dan niet aan – de (nep)hipster is uit);

N.B. Wij zien géén sneakers!

