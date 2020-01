Tijdens de Milan Fashion Week kregen we een eerste indruk van de modetrends voor lente en zomer 2020. Ondanks de bittere kou lieten de fashionista’s zich al door de allernieuwste modecollecties voor 2020 inspireren. Een must-have voor het komende seizoen is de BERMUDA! We hebben het over een vrij wijde, klassieke knielange broek. Dit item wordt ongetwijfeld een hype! Je draagt ‘m casual chic, met een cool overhemd en een mooi kort jack. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Let ook even op deze modetrends voor lente zomer 2020.

Bermuda’s! (Hoe koud het ook is)

Witte spijkerbroeken (ook in de winter dragen)

Rode schoenen (niet voor iedereen)

Schoenen en boots met vierkante neuzen

Combat boots met gekleurde sokken

Nette pakken die je casual draagt (zonder das, met sneakers)

Strepen

Kaki en beige tinten

Korte (katoenen) jacks

ADVERSUS