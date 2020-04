Streetstyle mode voorjaar 2020. Zo kleed je je casual maar met een goed modegevoel!

Misschien is je ‘stijlvol casual’ kleden wel het moeilijkst wat er is. Iedereen kan een spijkerbroek en een trui bij elkaar zoeken, maar lang niet iedereen zit er trendy in uit.

Een casual look is op zich ‘ongedwongen’ en ‘moeiteloos’. Laten dat nu precies de sleutelwoorden zijn die de fashionista’s altijd bezigen om een stijlvolle look te beschrijven. Maar hoe komt het dan dat veel casual looks, ondanks dat zij ‘effortless’ zijn, er toch NIET stijlvol uitzien?

Dat komt omdat de basis, de studie erachter ontbreekt. Het mag er bij de fashionista’s dan wel moeiteloos uitzien, maar dat zijn hun looks niet. Daar zit heel veel ‘moeite’ achter. Er is nagedacht over lijnen, vormen, kleuren en texturen.

Neem nu de jongeman in spijkerbroek op de foto hierboven. Zie je die jaren ’70/’80 spijkerbroek met hoge taille? Die is supercool en past helemaal in zijn straatje (met dat lange haar). Dan heb je alleen nog maar een simpele trui – een ogenschijnlijke simpele keuze – voor nodig, en het is gewoon helemaal af. Maar die trui draag je natuurlijk nét weer even die spijkerbroek. Dat is weer zo’n detail waar weer helemaal over nagedacht is.

Hetzelfde geldt voor de modelook hierboven. De twee groenkleuren die net even van elkaar verschillen, het zogenaamd nonchalante oranje sjaaltje om de nek, de casual maar o zo stijlvolle broek met bandplooi.

Weet je niet goed hoe je het moet aanpakken om zo’n coole casual look te creëren, probeer dan dit fashion trucje: combineer ‘geklede’ items met casual items, zoals de klassieke grijze jas hierboven met T-shirt. Dit soort combinaties doen het altijd heel goed en zijn gemakkelijk te leggen.

