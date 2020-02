Streetstyle mode man voorjaar 2020. ‘Zogenaamd casual’ looks bij de modeshows

Er zijn heren die zich netjes in een (creatief) pak bij de modeshows presenteren, en er zijn er die kiezen voor een zogenaamd casual look. De moeilijkheid zit ‘m in dat ‘zogenaamd’.

‘Effortless’ zeggen de Amerikanen. ‘Moeiteloos’. ‘Effortless’ is een sleutelwoord in de mode. Als je cool bent, kleed je je ‘effortless’. Het moet eruit zien alsof het je niet kan schelen wat je draagt, alsof je ’s morgens een greep in je (goed) gevulde garderobekast (inloopkast?) hebt gedaan en zomaar een aantal items bij elkaar hebt aangetrokken die ‘toevallig’ samen een uiterst coole fashion look vormen. Volgens de allernieuwste modetrends natuurlijk.

De heren bij de Dolce & Gabbana fashion show deden hun best om ‘zogenaamd’ nonchalant en casual voor de dag te komen. Een goed voorbeeld daarvan is de combinatie van de streeptrui met ruitjesjas die je hierboven ziet. Het camel jasje met pochet moet de ‘zogenaamd casual’ look ‘zogenaamd’ formeler maken. De witte sneakers zijn inmiddels een klassieker die bij dit soort looks niet mogen ontbreken.

Juist de combinatie van strepen en ruiten versterkt dat gevoel van ‘Ik heb zomaar iets bij elkaar geraapt’ omdat je er in de regel niet over zou piekeren om strepen en ruiten met elkaar te combineren. Veel te druk! Toch is het een geliefde stylingstruc. Een andere, geliefde truc is die van de All Stars. Ze maken elke outfit casual.

En dan zijn er nog heren die de casual look in extremis doorvoeren en zich in joggingpak presenteren. Om daarmee weg te komen, moet je natuurlijk wel met logo’s en merknamen te koop lopen. Wederom lekker casual, maar niet heus… ;-)

