Meer nog dan van modetrends spreekt men tegenwoordig van ‘moods‘. Dit komt vooral omdat mode peopletjes de laatste tijd en masse allergisch voor het woord ‘modetrend’ lijken te zijn. Daarvoor komt ‘persoonlijkheid’ en ‘eigen identiteit’ in de plaats. Maar omdat we blijkbaar toch graag trends in kaart brengen – ook al willen we dat niet toegeven – is het woord ‘mood’ bedacht. En zodoende, mijne heren, hebben we vandaag drie mode moods voor voorjaar 2020 voor je.

Streetstyle man voorjaar 2020. Fashion addict

Dasje en sokken met logo, een bucket hat volgens de allerlaatste modetrends voor voorjaar 2020, een paar kistjes, wederom in lijn met de actuele trends, een lange statement mantel met daaronder een – houdt u vast – bermuda, must-have voor zomer 2020. Fashion addict for sure!

Streetstyle man voorjaar 2020. British

Eigenlijk ging het in deze outfit met Britse mood helemaal goed, totdat we dat handkoffertje zagen. Verder supercool. Het is vooral de hair cut die het ‘m doet.

Streetstyle man voorjaar 2020. Alternatief

Wil je met deze ‘goat shoes’, geïnspireerd door traditioneel Japans schoeisel van weleer en jaren geleden door Martin Margiela tot trend verheven, goed wegkomen dan moet je wel van hele goede huize komen. De rest van de outfit is (iets) draagbaarder, maar zeker interessant. De combinatie van het witte, casual T-shirt met alternatief zwart heeft onze goedkeuring. En wat heeft deze jongeman daar in zijn taille geknoopt? Zijn het de mouwen van een over-all? Humm… interessant in ieder geval (maar dat zeiden we al).

