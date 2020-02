Het is tijd voor een update van je modelook volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020. De lente mag dan nog ver te zoeken zijn, er zijn al wel wat stylingtrucs die je kunt toepassen om up-to-date voor de dag te komen.

Stylingtip #1 Combineer gedekte kleuren met een felle kleur

De eerste styling truc voor een look volgens de nieuwste mode is om je grijze winterlook te combineren met een gekleurd item. Rood is daarvoor heel geschikt, maar vind je dat te fel dat kun je ook voor een andere kleur kiezen. Camel bijvoorbeeld is ook heel mooi met grijs. Of wit. Het zijn kleuren die je outfit wat lichter maken (en je uit de grijze-muis-sfeer halen).

Stylingtip #2 Draag een jack onder een wintermantel

In plaats van op zoek te gaan naar een gekleurde trui voor onder je winterjas, kun je ook kiezen voor een (niet al te dik) jack of een bomber. Een leren jack bijvoorbeeld kun je tegenwoordig heel goed onder een lange wintermantel dragen. Houd dit in gedachten. Misschien levert het je nieuwe combinaties op!

Stylingtip #3 Investeer in de mode accessoires volgens de nieuwste modetrends voor lente zomer 2020

Een derde truc is: investeren in mode accessoires. De meeste mode accessoires zijn ‘weather proof’ in die zin dat je ze al vroeg in het seizoen kunt dragen. Een goed voorbeeld is een paar stoere combat boots of enkellaarzen in Matrix stijl. Ze zijn tegenwoordig helemaal in de mode en geven je winterlook een boost. En jou ook. Een outfit met een paar combat boots eronder oogt (en voelt) heel anders dan een outfit met een sneakers.

ADVERSUS