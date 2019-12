Streetstyle mode man winter 2019 2020. Deze winterjassen zijn bizar

Eén van de meest interessante aspecten van de modeweken is het modepubliek. Daarmee bedoelen we in dit geval iedereen die op de modeshows afkomen, of men nu uitgenodigd is of niet. Het merendeel is dat overigens niet maar presenteert zich ongevraagd op de showlocaties. En dan maar hopen dat zich de gelegenheid voordoet om binnen te komen. Dat lukt overigens vaker niet dan wel omdat de uitnodigingen strikt persoonlijk zijn.

Eén van de trucjes die de kans om door te dringen tot het heiligdom, de zaal met de catwalk waar geshowd zal worden, vergroten, is een extreme outfit. Als je je flink, vreemd en/of duur uitgedost presenteert, weet men bij de ingang niet goed wie men voor zich heeft, en dat zou wel eens de doorslag kunnen geven, zo wordt er geredeneerd. Overigens werkt ook dat lang niet altijd.

Een andere reden om je in een opvallende outfit bij de shows te presenteren, is gelegen in de streetstyle fotografen die als bijen rond een bloem op de modelocaties aanwezig zijn. Hoe vaker je gefotografeerd wordt, hoe groter de kans dat je gepubliceerd of gepost wordt en dat vergroot natuurlijk je populariteit (en je kans om uitgenodigd te worden voor de shows).

Allemaal redenen dus om je extreem of bizar te kleden. Op deze pagina vind je drie vrij – laten we zeggen – interessante winterjassen. Je weet ze nu in ieder geval in de context te plaatsen, maar of iemand er buiten de context (van de modeshows) en ver weg van het modepubliek mee wegkomt, is nog de vraag. Die mag jij beantwoorden :-)

Overigens zijn wij van mening dat fashion FUN is, dus heb je zin in iets geks, trek het dan aan en heb lak aan wat anderen van je vinden.

