Streetstyle mode man winter 2019 2020. Stoer in ruiten!

Tijdens de modeweken zagen we legio van voorbeelden hoe je je klassieke ruitenoverhemd of ruitenpak een hedendaagse touch mee kunt geven.

Ruiten zijn weer volop in de mode. Gekleurde houthakkersruiten, maar vooral ook klassieke ruiten met een Engelse twist. Het leuke is dat juist die ‘traditionele’ ruiten zoals we die bijvoorbeeld van Burberry kennen deze winter op een heel coole, soms zelfs stoere manier worden gedragen. Dit komt vooral door de combinaties die we voor winter 2019 2020 maken.

Zo draag je ruiten. 3x Ruiten outfits

Zo kun je ruiten met ruiten (en nog eens ruiten) combineren. Grote ruiten met een pied-de-poule ruit bijvoorbeeld geven je outfit beweging. Opeens zijn ruiten niet stijf of ouderwets meer. Als je er dan ook nog een das en een zijden sjaal met fantasie bij durft te halen zoals de gentleman op deze foto dan wordt het helemaal cool.

Een andere manier om ruiten op een nonchalante manier te dragen, is om ze met casual items te combineren, zoals het T-shirt met opschrift, het windjack en de sneakers op de streetstyle foto hieronder.

En natuurlijk wordt een ruit direct casual als de snit van je kledingstukken casual is, zoals het geruite ‘pyjama’ pak op deze foto. In dat geval haal je er geen casual items bij maar maak je de look af met een klassieker, zoals de lange, donkere overjas.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en ga dan aan de slag met jouw ruitenpak (of -overhemd).

