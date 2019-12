Streetstyle mode man winter 2020. Alternatief de luxe!

Tijdens de mannenshows is vooral de (neo)dandy look onder de heren populair. Maar niet alle heren steken zich netjes in het pak. Bekijk deze alternatieve kledingstijlen.

Tijdens de modeweken is onder de heren de dandy look heel populair maar er zijn ook heren die zich onderscheiden door een alternatieve kledingstijl. Op deze pagina vind je een aantal streetstyle looks die verre van conventioneel zijn.

Sommige looks kunnen er volgens ons zeer zeker mee door, andere zijn wat minder, maar over smaak valt te twisten. We zouden zelf niet zo snel in pyjamapak en bontjas de deur uitgaan. Overigens hangt het er natuurlijk vanaf wie het draagt, want een wereldberoemde rockster komt met zo’n look (maar niet met echt bont) wel weg.

Er zijn wel een aantal items die wij bijzonder cool vinden en die stroken met de huidige modetrends, te weten: de combat broek en combat laarzen op de foto hieronder. En verder ook het leren bikerjack op de daaropvolgende foto. De zwarte lakbroek vinden we aanmerkelijk minder geslaagd. Maar dat is onze bescheiden mening. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en bepaal zelf wat jij mooi vindt (of niet).

