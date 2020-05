Streetstyle mode man zomer 2020. 3x Korte broeken

Meer nog dan de mannenshows zelf is het modepubliek het bekijken waard. Tegen de tijd dat een show begint, komen de vakmensen aanzwermen. Het is een bonte verzameling van modejournalisten en inkopers, van celebs en vips, en van bloggers en wannabees. Sommige heren zijn onberispelijk gekleed, andere vertonen zich in zogenaamd casual looks met een modieus sausje.

Maar allemaal hopen ze op een klein gloriemomentje: dat moment waarop je door de streetstyle fotografen gespot en vereeuwigd wordt omdat je outfit de aandacht heeft getrokken. Deze wens gaat zover dat het moment van aankomst op de showlocatie zorgvuldig wordt getimed. Je kunt je beter niet vertonen als er een vip in de buurt is want die leidt de aandacht van jou af. Menigeen wacht om de hoek het meest geschikte moment voor een succesvolle entree af. De heren doen op dit punt net zo hard mee als de dames.

Bekijk de streetstyle looks op deze foto’s maar eens. Deze looks zijn bedacht om de aandacht te trekken. Dat kan niet anders. Maar misschien kunnen we er ook wel ideeën van opdoen.

Misschien spreekt het ruitenjasje op een korte broek je aan. Of misschien vind je het idee van tomatenrode sokken in zwarte mocassins (onder een korte broek nota bene!) leuk om uit te proberen.

Misschien had je nooit aan een zwartkanten overhemd gedacht. Of aan verschillende kleuren sneakers: rood voor de ene voet, groen voor de ander.

Misschien ben je een klassiek type en houd je van een koloniale look. In dat geval zal de korte broek met bandplooi gecombineerd met een overhemd met grote zakken je misschien aanspreken.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

