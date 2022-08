Streetstyle mode mannelijke modellen off duty Fashion Week zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Wil jij nieuwe ideeën opdoen voor jouw modelook? Laat je dan niet alleen inspireren door de catwalk mode voor herfst 2022 2023 maar door de streetstyle mode van de mannelijke modellen off duty.

Droegen de modellen voorheen vaak ‘gewoon’ een spijkerbroek met een T-shirt en sneakers, vandaag de dag maken ze meer van. Dat komt enerzijds omdat de mode de afgelopen jaren veel kleurrijk en veelzijdiger is geworden, en anderzijds misschien ook omdat de heren er tegenwoordig ook meer plezier in hebben om zich wat meer te kleden.

Voorop staat dat spijkerbroeken en T-shirts/hemden onder de modellen nog altijd als supercool gelden. Ze besteden dan wel weer aandacht aan het vinden van übercoole jeans en een T-shirt of hemd dat net iets meer te zeggen heeft. Ook stoere riemen, liefst met studs, zijn geliefd.

Een andere modetrend voor 2022/2023 die we onder de modellen vaak tegenkomen, is het wijde overhemd. Het wordt op de blote huid of over een witte tanktop gedragen.

Joggingbroeken gelden ook als cool als je ze maar goed combineert. Verder is kleur ook steeds vaker een optie. Dat is opvallend want gewoonlijk kiezen de modellen voor gedekte kleuren.

Modeaccessoires zijn ook een ding: coole tassen, zonnebrillen, baseball-petten, sneakers of enkellaarzen, maar ook leren halsbandjes en zelfs oorbellen en sjaals. Grote favoriete zijn ook ‘grapjes’ zoals een beertje of hondje aan je sleutelring. Tot slot zijn er nog gadgets als koptelefoons en accessoires voor je mobieltje.

Al met al zijn de looks van de modellen helemaal niet (meer) zo casual als voorheen. Er zit wel degelijk een idee achter. Check onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.